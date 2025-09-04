Sau lễ khai mạc bóng đá nữ QG 2025 diễn ra tại sân Thanh Trì (Hà Nội), Thái Nguyên T&T và Than Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) làm nên trận đấu hấp dẫn, hứa hẹn mùa giải mới đầy thú vị.

Than KSVN dù bị Thái Nguyên dẫn trước 2 bàn nhưng vẫn buộc đối thủ chia điểm ngày ra quân

Thái Nguyên T&T với nhiều gương mặt nổi trội, đặc biệt là tuyển thủ Bích Thuỳ, đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 6.

Tận dụng sơ hở của hàng thủ đối phương, Bích Thuỳ bứt tốc rồi tung sút xa tuyệt đẹp đưa đội bóng xứ chè vượt lên.

Để thủng lưới chóng vánh buộc Than KSVN phải tràn lên tấn công, nhưng không thể làm khó được hàng thủ chắc chắn của Thái Nguyên T&T. Đến phút 17, họ nhận thêm 1 bàn thua nữa, sau pha dứt điểm của Ngọc Minh Chuyên.

Tình thế càng khiến Than KSVN bối rối hơn, nhưng những nỗ lực của các cô gái Than KSVN cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 37, nhờ pha đánh đầu cận thành của Hà Thị Nhài.

Sau giờ nghỉ giải lao, Than KSVN chủ động gia tăng sức ép lên phần sân của Thái Nguyên T&T. Từ một đường tấn công ở phút 52, Trúc Hương đã có cú dứt điểm cân bằng 2-2 cho đội bóng ngành than.

Bích Thuỳ ghi bàn, nhưng Thái Nguyên T&T không thể có trọn vẹn 3 điểm.

Lúc này diễn biến trên sân càng trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn, với tinh thần của Than KSVN tăng lên rất cao, tạo không ít cơ hội trước đối thủ. Dù vậy, Bích Thủy và đồng đội cũng cho thấy bản lĩnh, dần lấy lại thế trận cho Thái Nguyên T&T. Nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỉ số 2-2 được giữ nguyên đến hết trận.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Hà Nội có chiến thắng 1-0 trước PP Hà Nam. Người ghi bàn thắng duy nhất ở cuộc so tài này là cô gái Nguyễn Thị Hoa, với một cú sút xa tuyệt đẹp ở phút thứ 8.

KẾT QUẢ

Thái Nguyên T&T - Than KSVN: 2-2

Hà Nội - PP Hà Nam: 1-0

LỊCH THI ĐẤU (NGÀY 5/9)

15h30 TP.HCM II vs TP.HCM I