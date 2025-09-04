Chiến thắng

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, U23 Việt Nam có một khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026 bằng trận thắng 2-0 trước U23 Bangladesh.

Nhìn vào cục diện trận đấu, chiến thắng này không có gì bất ngờ. Với một đội hình được đánh giá cao hơn hẳn về mọi mặt, U23 Việt Nam dễ dàng áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu có 3 điểm ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Hải Hoàng

Sự vượt trội về kinh nghiệm và đẳng cấp, U23 Việt Nam không mất nhiều thời gian để Ngọc Mỹ mở tỉ số sau tiếng còi khai cuộc, trước khi chốt hạ bằng pha lập công ở những phút cuối của Viktor Lê.

Ngoài ra, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng không gặp may khi có tới 2 lần đưa bóng dội xà ngang, cột dọc hoặc thủ môn U23 U23 Bangladesh cản phá.

Không tạo ra chiến thắng quá cách biệt, nhưng với 3 điểm cũng là hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời giúp U23 Việt Nam tự tin hơn cho 2 trận đấu còn lại.

Nhiều lấn cấn

Về mặt kết quả, U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu, tuy nhiên xét trên sự kỳ vọng những gì mà các học trò HLV Kim Sang Sik thể hiện dường như chưa đạt.

Những vấn đề tồn tại lâu nay của U23 Việt Nam tiếp tục xuất hiện như ở giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, khi kiểm soát bóng nhiều hơn, các học trò của HLV người Hàn Quốc vẫn chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt trong lối chơi.

Nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn còn nhiều lấn cấn. Ảnh: Hải Hoàng

Các pha tấn công thiếu tính sáng tạo, dễ bị đối thủ bắt bài, và khi có cơ hội, hàng công lại phung phí quá nhiều. Sự bế tắc trong cách triển khai bóng cho thấy U23 Việt Nam vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán sáng tạo ở tuyến giữa.

Các pha phối hợp phần lớn dựa vào nỗ lực cá nhân hoặc những tình huống cố định, thay vì một hệ thống gắn kết và linh hoạt. Đây không phải lần đầu tiên U23 Việt Nam rơi vào cảnh “bế tắc trong sự áp đảo” – cầm nhiều bóng, tạo áp lực nhiều nhưng thiếu sự đột biến.

Chặng đường ở vòng loại U23 châu Á năm nay không quá chông gai bởi 2 đối thủ còn lại đều không quá mạnh. Nhưng người hâm mộ bên cạnh mong muốn chiến thắng còn cần U23 Việt Nam thay đổi và trình diễn bộ mặt khác hơn.

Còn nếu chỉ duy trì một bộ mặt nhạt nhòa và hiệu suất ghi bàn đáng báo động như đã thấy thực sự nhiều bất an cho U23 Việt Nam khi phải gặp những đối thủ có đẳng cấp cao hơn.

