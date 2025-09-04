Với hai pha lập công của Ngọc Mỹ và Viktor Lê, U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh 2-0, có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026. Dù có trọn vẹn 3 điểm nhưng lối chơi của các học trò HLV Kim Sang Sik bộc lộ nhiều vấn đề, cần cải thiện.

Tiền vệ Viktor Lê thẳng thắn nói: “Bangladesh không hề dễ bị đánh bại. Họ có cầu thủ cánh nhanh, kỹ thuật, còn hàng thủ thì rất mạnh mẽ. Vì vậy, chiến thắng cùng việc giữ sạch lưới là kết quả đáng quý với chúng tôi.

Viktor Lê ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở hiệp 1, nhưng kết nối rất tốt trong hiệp 2, đặc biệt là 15 phút cuối trận. Các pha phối hợp ở hai biên và sự sáng tạo từ tuyến giữa giúp tạo ra nhiều cơ hội. Nếu tận dụng tốt hơn, chúng tôi có thể ghi thêm bàn thắng".

Về bàn thắng "mở tài khoản" ở sân chơi châu Á, Viktor Lê chia sẻ: "Trước trận đấu, tôi hơi căng thẳng, nhưng khi vào sân thì cảm giác tự tin đến nhanh hơn. Việc ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam là khoảnh khắc đặc biệt. Tôi hy vọng còn nhiều lần được ăn mừng cùng các đồng đội. Tôi cũng mong sẽ được thi đấu cho ĐTQG trong tương lai".

U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề phải cải thiện. Ảnh: Hải Hoàng

Ở một quan điểm khác, trung vệ Hiểu Minh cho biết: "HLV Kim Sang Sik chuẩn bị rất kỹ trước trận đấu và khẳng định không có đối thủ nào dễ dàng. U23 Việt Nam chơi tốt, tuy nhiên vẫn cần cải thiện ở khâu dứt điểm. Tôi nghĩ rằng đội có thể ghi nhiều bàn thắng hơn".

Sau trận ra quân thắng 2-0, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9). Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu toàn thắng ở bảng C, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

