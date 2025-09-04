Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9, tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu “làm nóng” trước khi trở lại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10.

Dù chỉ là những trận đấu tập nội bộ, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn có những đánh giá, đòi hỏi cao về màn thể hiện của các học trò. Do HLV Kim Sang Sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, ĐTQG đang được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp điều hành.

Trong danh sách hội quân đợt này của tuyển Việt Nam, ngoài các cầu thủ thuộc bộ khung chính thì cũng có sự góp mặt của những nhân tố mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Tuyển Việt Nam có hai trận giao hữu chất lượng. Ảnh: VFF

Đáng tiếc là sau khi Doãn Ngọc Tân dính chấn thương phải chia tay đội tuyển, đến lượt Hai Long và Quang Hải cũng không thể hội quân vì lý do tương tự.

Với tính chất đấu tập, có thể trợ lý Đinh Hồng Vinh sử dụng tối đa nhân sự nhằm thử nghiệm. Đặc biệt với các tân binh, đây là cơ hội để họ ghi điểm nhằm có suất ở đội tuyển quốc gia.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tuyển Việt Nam dù chỉ đấu tập trong nước nhưng hai trận giao hữu với Thép Xanh Nam Định và CAHN hứa hẹn thu được nhiều kết quả. Hai "quân xanh" V-League sở hữu lực lượng rất mạnh, hoàn toàn có thể làm khó được Tiến Linh và các đồng đội.

Tuy nhiên, mục đích của đợt tập trung này của tuyển Việt Nam là đánh giá lực lượng, phong độ các cầu thủ, giúp HLV Kim Sang Sik lựa chọn bộ khung tối ưu chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Trận giao hữu tuyển Việt Nam vs Thép Xanh Nam Định (đá kín) diễn ra lúc 17h ngày 4/9 trên sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.