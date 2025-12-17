Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Bích Thùy, Hải Yến, Cù Huỳnh Như, Vạn Sự.
Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Caprio, Pino Alexa, Ramirez.
22h45
Kết thúc
Penalty
Trên chấm luân lưu, các cầu thủ nữ Philippines thực hiện rất tốt, thành công cả 6 quả đá đầu tiên.
Bên phía tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như, Minh Chuyên, Trúc Hương, Hoàng Thị Loan, Cù Huỳnh Như đều dứt điểm chính xác. Tuy nhiên, đến cú sút thứ 6, Trần Thị Thu đã không thể khuất phục được thủ môn McDaniel, đành chấp nhận thất bại 5-4 trên chấm 11m.
Kết thúc 120 phút
117'
Bích Thùy vừa rời sân nhường chỗ cho Trúc Hương.
110'
Nữ Philippines liên tục thực hiện những quả ném biên mạnh vào vòng cấm Việt Nam. Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ vẫn đang phòng ngự tốt.
102'
Nhờ nền tảng thể lực tốt hơn, các cầu thủ nữ Philippines đang dồn ép hòng cố gắng tìm kiếm bàn thắng từ các tình huống không chiến.
96'
Hai đội đang chơi bóng với tâm lý thận trọng. Thế nên, cơ hội rõ rệt được tạo ra là không nhiều.
Kết thúc 90 phút
90'
Hải Linh vừa có pha va chạm với thủ môn nữ Philippines, khiến McDaniel nổi nóng phản ứng.
85'
Những phút cuối, tuyển Việt Nam đang tràn lên đá nửa sân. Dẫu vậy, đối thủ cũng co đội hình về phòng ngự.
79'
Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Bích Thùy bay người đánh đầu khiến thủ môn McDaniel vất vả cản phá.
76'
Huỳnh Như được tung vào sân thay cho Hải Yến và được ttrao băng đội trưởng.
73'
Với nền tảng thể lực khá tốt, các cầu thủ nữ Philippines đang đẩy cao đội hình tấn công bằng những đường bóng bổng.
67'
Thủ môn Kim Thanh lao ra rất nhanh và dũng cảm phá bóng ngay trong chân tiền đạo nữ Philippines.
64'
Sau tình huống bóng "dựng cây nêu" trước khung thành nữ Philippines, Hải Yến bật cao đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn McDaniel chọn sẵn.
57'
Bích Thùy vừa đá phạt từ bên cánh trái gây ra nguy hiểm cho hàng phòng ngự Philippines.
47'
Nữ Việt Nam nhập cuộc hiệp hai đầy hứng khởi. Vạn Sự vừa kết thúc tầm xa, bóng chưa đi vào khung thành.
Kết thúc hiệp 1
43'
Vạn Sự phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha ham bóng phạm lỗi với thủ môn nữ Philippines.
35'
Vạn Sự bị đối phương phạm lỗi nguy hiểm sát vạch biên. Cô cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ.
29'
Vạn Sự xử lý hay bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Bích Thùy lẻn xuống đánh đầu tung lưới Philippines.
Trọng tài biên căng cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, đoạn băng quay chậm cho thấy, rõ ràng Bích Thùy chưa rơi vào thế việt vị ở tình huống này.
Tuyển nữ Việt Nam đã bị "cướp" một bàn thắng hợp lệ!
23'
Nữ Philippines đưa ra câu trả lời đanh thép. Carpio lẻn xuống bên cánh trái rồi tung cú đá chéo góc sạt cột dọc.
21'
Đón đường chuyền ra của Thanh Nhã, Cù Huỳnh Như thoải mái dứt điểm đầu vòng cấm, bóng bay vọt xà khá đáng tiếc.
17'
Tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ nữ Việt Nam là trên 60%. Mặc dù vậy, đối thủ đang phòng ngự khu vực tương đối tốt.
10'
Thanh Nhã tạt vào từ cánh trái để Vạn Sự âm thầm xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, pha đánh đầu cuối cùng lại không trúng tâm bóng.
4'
Với tính chất một trận chung kết, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng nhất định.
19h30
Trận đấu bắt đầu.