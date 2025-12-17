|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3
|
17/12
15:30
|
Thái Lan - Indonesia
|
VTV2, FPT Play
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT
|
17/12
19:30
|
Việt Nam - Philippines
|
VTV5, FPT Play
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT
|
18/12
02:30
|
Manchester City - Brentford
|
18/12
03:15
|
Newcastle - Fulham
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
18/12
00:00
|
Cultural Leonesa - Levante
|
18/12
01:00
|
Racing Santander - Villarreal
|
Albacete - Celta Vigo
|
Huesca - Osasuna
|
Baleares - Atletico Madrid
|
18/12
03:00
|
Talavera - Real Madrid
|
Deportivo Alaves - Sevilla
|
CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
17/12
22:00
|
Caykur Rizespor - Gaziantep
|
18/12
00:30
|
Trabzonspor - Alanyaspor
|
VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 11
|
18/12
03:00
|
Dundee Utd - Celtic
|
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18
|
18/12
02:30
|
FC Zurich - Lugano
|
Luzern - Basel
|
Young Boys - Grasshopper
|
CÚP QG BRAZIL 2025 – CHUNG KẾT
|
18/12
07:30
|
Corinthians - Vasco da Gama
|
INTERCONTINENTAL CUP 2025 – CHUNG KẾT
|
18/12
00:00
|
PSG - Flamengo RJ
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT
|
17/12
03:00
|
Cardiff 1-3 Chelsea
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
17/12
01:00
|
Dep. La Coruna 1-0 Mallorca
|
Eibar 0-1 Elche
|
17/12
03:00
|
Eldense 1-2 Sociedad
|
Gijon 0-2 Valencia
|
Guadalajara 0-2 Barcelona
|
VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18
|
17/12
02:30
|
St Gallen 3-1 Sion
|
Winterthur 1-4 Thun
|
HẠNG 2 BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
17/12
00:00
|
Maritimo 1-1 Benfica B
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
17/12
07:30
|
D. Tolima - Atletico Junior
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn