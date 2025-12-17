Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3

17/12

15:30

Thái Lan - Indonesia

VTV2, FPT Play

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT

17/12

19:30

Việt Nam - Philippines

VTV5, FPT Play

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT

18/12

02:30

Manchester City - Brentford

18/12

03:15

Newcastle - Fulham

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

18/12

00:00

Cultural Leonesa - Levante

18/12

01:00

Racing Santander - Villarreal

Albacete - Celta Vigo

Huesca - Osasuna

Baleares - Atletico Madrid

18/12

03:00

Talavera - Real Madrid

Deportivo Alaves - Sevilla

CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG

17/12

22:00

Caykur Rizespor - Gaziantep

18/12

00:30

Trabzonspor - Alanyaspor

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 11

18/12

03:00

Dundee Utd - Celtic

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18

18/12

02:30

FC Zurich - Lugano

Luzern - Basel

Young Boys - Grasshopper

CÚP QG BRAZIL 2025 – CHUNG KẾT

18/12

07:30

Corinthians - Vasco da Gama

INTERCONTINENTAL CUP 2025 – CHUNG KẾT

18/12

00:00

PSG - Flamengo RJ

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT

17/12

03:00

Cardiff 1-3 Chelsea

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

17/12

01:00

Dep. La Coruna 1-0 Mallorca

Eibar 0-1 Elche

17/12

03:00

Eldense 1-2 Sociedad

Gijon 0-2 Valencia

Guadalajara 0-2 Barcelona

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18

17/12

02:30

St Gallen 3-1 Sion

Winterthur 1-4 Thun

HẠNG 2 BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 14

17/12

00:00

Maritimo 1-1 Benfica B

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

17/12

07:30

D. Tolima - Atletico Junior

