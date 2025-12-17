Sau khi giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Indonesia ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lần thứ 5 liên tiếp giành HCV SEA Games.

Tuy nhiên, để chinh phục kỷ lục vô tiền khoáng hậu này, đòi hỏi thầy trò HLV Mai Đức Chung phải có sự chuẩn bị tốt nhất, chơi với 200% sức lực trước Philippines rất mạnh ở khu vực Đông Nam Á.

Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam từng thua Philippines 0-1. Đó là thất bại mang tới nhiều bài học quý giá cho Huỳnh Như và các đồng đội. Chống bóng bổng vẫn là bài toán phải được đoàn quân của HLV Mai Đưc Chung làm tốt.

Tuyển nữ Việt Nam tự tin giành chiến thắng.

Bên cạnh đó, việc đối đầu với một đội bóng có nền tảng thể lực tốt, thể hình to cao của Philippines sẽ rất khó cho các cầu thủ Việt Nam trong những pha tranh chấp ta đôi hay cần phải có sự va đập để chiếm thế chủ động.

“Chúng tôi đá theo cách của mình, đó là phối hợp. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trước Philippines, tuyển nữ Việt Nam phải làm tốt nhất khâu dứt điểm”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Philippines thắng tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng, sau đó tiếp tục hạ chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Rõ ràng đây là đối thủ rất đáng gờm, thậm chí còn được đánh giá cao nhất tại SEA Games lần này.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam cũng có điểm mạnh của riêng mình, đó là sự ăn ý, đoàn kết, tinh thần chiến đấu của những chiến binh sao vàng.

Về lối chơi, HLV Mai Đức Chung và các học trò biết phải làm gì để không lặp lại những sai lầm mắc phải ở trận vòng bảng. Tuyển nữ Việt Nam thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, và tự tin phục thù đối thủ, bảo vệ HCV SEA Games trên đất Thái Lan.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17/12 tại Chonburi, Thái Lan.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Thái Thị Thảo, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Phạm Hải Yến.

