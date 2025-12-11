597848547_1186660967001148_4540395847741968567_n.jpg
Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: VFF

Đội hình ra sân 

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Trần Thị Duyên, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Thanh Nhã, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Myanmar: Mya Nyein, Mon Myint, Phyu Phwe, Ya Oo, Phyu Win, Htet Wai, Mo Tun, Lae Oo, Thaw Thaw, Yuper Khin, Win Theingi Tun.

Bàn thắng: Vạn Sự 8', Bích Thùy 13'

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

11/12/2025 | 17:49

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

Thu gọn
11/12/2025 | 17:45

86'

Thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn được duy trì tốt. Thúy Hằng vừa nã pháo tầm xa đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
11/12/2025 | 17:40

80'

Minh Chuyên có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ 3 khi băng xuống tốc độ. Tuy nhiên, cuối đá cuối cùng lại chệch khung thành.

597161448_3757595377868408_7022234159164002979_n.jpg
Nữ Myanmar tấn công bế tắc - Ảnh: V.A

Thu gọn
11/12/2025 | 17:26

68'

Chủ công Huỳnh Như được tung vào sân thay cho Hải Yến.

Thu gọn
11/12/2025 | 17:24

66'

Các cầu thủ nữ Myanmar đang dồn đội hình lên tấn công. Họ vừa được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể thực hiện thành công.

597059826_745869634572086_7051295084162507390_n.jpg
Nữ Việt Nam vẫn thi đấu chắc chắn và quả cảm - Ảnh: V.A
Thu gọn
11/12/2025 | 17:19

60'

Minh Chuyên và Cù Huỳnh Như được tung vào sân thay Hải Linh cùng Bích Thùy.

Thu gọn
11/12/2025 | 17:13

54'

Cầu thủ nữ Myanamar tung ra đường chọc khe lợi hại để đồng đội lao lên. May cho tuyển nữ Việt Nam là thủ môn Kim Thanh lao ra bắt gọn.

Thu gọn
11/12/2025 | 17:06

47'

Thanh Nhã bứt tốc xé gió bên cánh phải rồi tạt vào cho Vạn Sự bay người đánh đầu. Tiếc rằng, lần này bóng đi hơi nhẹ.

Thu gọn
11/12/2025 | 16:57

Kết thúc hiệp 1

595298971_1186623967004848_6494733297365671129_n.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về tuyển nữ Việt nam - Ảnh: VFF
Thu gọn
11/12/2025 | 16:43

41'

Trận Thị Duyên tung cú đá sấm sét từ khoảng cách chừng 30m, buộc thủ môn nữ Myanmar phải trổ tài cứu thua.

Thu gọn
11/12/2025 | 16:38

39'

Hlaing vừa vào sân thay người đã có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn cách biệt cho nữ Myanmar. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng bằng chân phải lại đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
11/12/2025 | 16:34

34'

Hải Yến vừa bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi lẻn xuống đệm cận thành bóng đi hơi cao so với khung thành.

592316787_25666968196221947_9197101381009993062_n.jpg
Nữ Myanmar vẫn đang bị căng cứng về mặt tâm lý - Ảnh: V.A
Thu gọn
11/12/2025 | 16:31

27'

Thủ môn Kim Thanh nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì hành vi chậm đưa bóng vào cuộc.

Thu gọn
11/12/2025 | 16:30

23'

Các cầu thủ nữ Myanmar cố gắng vùng lên nhưng các đợt triển khai của họ thiếu tính đột biến.

Thu gọn
11/12/2025 | 16:18

15'

Phyu Win phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu do cố tình ngã ăn vạ trong vòng cấm nhằm kiếm phạt đền.

Thu gọn
11/12/2025 | 16:17

13'

Bàn thắng (2-0, Bích Thùy): Sau tình huống pressing đầy quyết tâm của Hoàng Thị Loan, bóng bay khó chịu đập xà bật ra. Bích Thùy chớp thời cơ nhanh đánh đầu vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

Khởi đầu tuyệt vời của các cô gái vàng tuyển nữ Việt Nam!

592761426_1280324264138182_2637134643789443007_n.jpg
592771981_1589566482403658_8678524310809514952_n.jpg
594463943_927158563212835_5407297184458058898_n.jpg
Đồng đội chúc mừng Bích Thùy - Ảnh: V.A
Thu gọn
11/12/2025 | 16:09

8'

Bàn thắng (1-0, Ngân Thị Vạn Sự): Trần Thị Duyên tạt bổng vào từ cánh phải, tạo điều kiện để Vạn Sự bật rất cao đánh đầu mở tỷ số từ sớm cho tuyển nữ Việt Nam.

597252114_832944616272481_1277590086290514742_n.jpg
Niềm vui đến sớm với các tuyển thủ nữ Việt Nam - Ảnh: V.A
Thu gọn
11/12/2025 | 16:05

5'

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.

597750703_1345598316774161_7673115969606998733_n.jpg
Các cầu thủ nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm - Ảnh: V.A
Thu gọn
11/12/2025 | 16:05

16h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
11/12/2025 | 15:27

15h

598657842_1186560193677892_6416275451990485224_n.jpg
Đội hình ra sân nữ Việt Nam - Ảnh: VFF
597450879_1800643207299189_963904678215468795_n.jpg
Đội hình ra sân nữ Myanmar - Ảnh: MFF
Thu gọn
11/12/2025 | 09:20

14h30

597164566_1186029173730994_3441588007065703573_n.jpg
596425863_1186029247064320_3854281766938615702_n.jpg
Các cầu thủ nữ Việt Nam tập luyện trước trận - Ảnh: VFF
Thu gọn
11/12/2025 | 09:20

14h

595506300_1162935262664693_8983469339757298338_n.jpg
Các tuyển thủ nữ Việt Nam quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: VFF
Thu gọn