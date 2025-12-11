Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Trần Thị Duyên, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Thanh Nhã, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Hải Yến.
Nữ Myanmar: Mya Nyein, Mon Myint, Phyu Phwe, Ya Oo, Phyu Win, Htet Wai, Mo Tun, Lae Oo, Thaw Thaw, Yuper Khin, Win Theingi Tun.
Bàn thắng: Vạn Sự 8', Bích Thùy 13'
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn được duy trì tốt. Thúy Hằng vừa nã pháo tầm xa đưa bóng bay sạt cột dọc.
80'
Minh Chuyên có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thứ 3 khi băng xuống tốc độ. Tuy nhiên, cuối đá cuối cùng lại chệch khung thành.
68'
Chủ công Huỳnh Như được tung vào sân thay cho Hải Yến.
66'
Các cầu thủ nữ Myanmar đang dồn đội hình lên tấn công. Họ vừa được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể thực hiện thành công.
60'
Minh Chuyên và Cù Huỳnh Như được tung vào sân thay Hải Linh cùng Bích Thùy.
54'
Cầu thủ nữ Myanamar tung ra đường chọc khe lợi hại để đồng đội lao lên. May cho tuyển nữ Việt Nam là thủ môn Kim Thanh lao ra bắt gọn.
47'
Thanh Nhã bứt tốc xé gió bên cánh phải rồi tạt vào cho Vạn Sự bay người đánh đầu. Tiếc rằng, lần này bóng đi hơi nhẹ.
Kết thúc hiệp 1
41'
Trận Thị Duyên tung cú đá sấm sét từ khoảng cách chừng 30m, buộc thủ môn nữ Myanmar phải trổ tài cứu thua.
39'
Hlaing vừa vào sân thay người đã có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn cách biệt cho nữ Myanmar. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng bằng chân phải lại đưa bóng bay sạt cột dọc.
34'
Hải Yến vừa bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi lẻn xuống đệm cận thành bóng đi hơi cao so với khung thành.
27'
Thủ môn Kim Thanh nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì hành vi chậm đưa bóng vào cuộc.
23'
Các cầu thủ nữ Myanmar cố gắng vùng lên nhưng các đợt triển khai của họ thiếu tính đột biến.
15'
Phyu Win phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu do cố tình ngã ăn vạ trong vòng cấm nhằm kiếm phạt đền.
13'
Bàn thắng (2-0, Bích Thùy): Sau tình huống pressing đầy quyết tâm của Hoàng Thị Loan, bóng bay khó chịu đập xà bật ra. Bích Thùy chớp thời cơ nhanh đánh đầu vào lưới trống nhân đôi cách biệt.
Khởi đầu tuyệt vời của các cô gái vàng tuyển nữ Việt Nam!
8'
Bàn thắng (1-0, Ngân Thị Vạn Sự): Trần Thị Duyên tạt bổng vào từ cánh phải, tạo điều kiện để Vạn Sự bật rất cao đánh đầu mở tỷ số từ sớm cho tuyển nữ Việt Nam.
5'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tràn lên tấn công mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng sớm.
16h
Trận đấu bắt đầu.