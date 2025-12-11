Với việc để thua 0-1 rất đáng tiếc trước Philippines, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn con đường phải đánh bại Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng mới có vé vào bán kết SEA Games 33. Trong trường hợp hòa hoặc thua, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải ngày hội thể thao khu vực sớm.

Nhiệm vụ thắng Myanmar không đơn giản bởi đối thủ của tuyển nữ Việt Nam đánh bại Malaysia và đặc biệt là Philippines. Với những gì đang thể hiện, Myanmar cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho SEA Games 33.

Tuyển nữ Việt Nam phải thắng Myanmar.

Thực tế, lối chơi của Myanmar không thực sự đa dạng khi chủ yếu dựa vào sức mạnh, nền tảng thể lực dồi dào. Đội bóng này khiến Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch gặp rất nhiều khó khăn. Dù có 6 điểm nhưng Myanmar vẫn chưa chắc chắn giành vé đi tiếp, vì vậy đương nhiên họ sẽ chơi một trận hết sức với tuyển nữ Việt Nam.

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung khẳng định cơ hội đi tiếp với tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nguyên. Thậm chí nếu thắng Myanmar, Huỳnh Như và các đồng đội có thể giành ngôi nhất bảng vì hiệu số tốt.

Chuẩn bị cho trận đấu mang tính quyết định, tuyển nữ Việt Nam nhận sự động viên từ lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam, VFF. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tuyên bố sẵn sàng chơi một trận đấu với tinh thần cao nhất, đi tiếp vào bán kết, hướng tới bảo vệ tấm HCV.

Với việc phải thắng, tuyển nữ Việt Nam rèn kỹ các phương án tấn công. Bên cạnh đó, khâu dứt điểm cũng được Huỳnh Như và các đồng đội cải thiện ở những buổi tập vừa qua.

Cuộc đọ sức giữa tuyển nữ Việt Nam vs nữ Myanmar diễn ra lúc 16h ngày 11/12 tới trên sân Chonburi, Thái Lan. Một trận đấu rất khó khăn, nhưng đây là lúc mà bản lĩnh của đội bóng 4 lần giành HCV liên tiếp phải được thể hiện.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như

