ĐT nữ Thái Lan sớm cho thấy sự vượt trội hoàn toàn so với các cô gái Singapore. Phút 10, chủ nhà mở tỷ số khi Kanyanat đánh đầu ghi bàn sau đường tạt chuẩn xác của Srangthaisong.

Chỉ tám phút sau, Thái Lan nhân đôi cách biệt từ một tình huống phạt góc khi cú đánh đầu của Kanyanat chạm chân Orapin Waenngoen rồi đi thẳng vào lưới, khiến thủ môn Shakira bất lực.

ĐT nữ Thái Lan tiến vào bán kết SEA Games trên sân nhà - Ảnh: FAT

Sau bàn thua, Singapore vẫn tỏ ra bế tắc trong tấn công, trong khi Thái Lan tiếp tục ép sân mạnh mẽ. Xà ngang một lần cứu thua cho đội khách ở phút 32 sau cú đánh đầu hiểm hóc của Kanyanat, khép lại hiệp một đầy khó khăn cho Singapore.

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi chủ nhà tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội. Madison Casteen tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều bị xà ngang hoặc thủ môn Shakira cản phá. Trong khi đó, hàng công Singapore hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm nào.

Kết thúc trận đấu, Thái Lan thắng 2-0, dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối và chính thức vào bán kết. Singapore bị loại sau hai thất bại, trong khi các đối thủ ở bảng B – trong đó có Việt Nam – sẽ được xác định vào ngày 11/12.