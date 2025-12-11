Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
Bóng đá nam
11/12 16:00 U22 Việt Nam U22 Malaysia VTV5, FPT Play
19:00 U22 Thái Lan U22 Singapore FPT Play
Bóng đá nữ
11/12 16:00 Nữ Việt Nam Nữ Myanmar VTV2, FPT Play
16:00 Nữ Philippines Nữ Malaysia FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

12/12

00:45

Dinamo Zagreb - Real Betis

ON FOOTBALL

Utrecht - Nottingham Forest

ON SPORTS

Ferencvarosi - G.Rangers

TV 360

Ludogorets - PAOK Saloniki

TV 360

Midtjylland - Racing Genk

ON SPORTS NEWS

Nice - Braga

ON SPORTS +

Sturm Graz - Crvena Zvezda

TV 360

Stuttgart - Maccabi Tel Aviv

TV 360

Young Boys - Lille

TV 360

12/12

03:00

Brann - Fenerbahce

TV 360

Celta Vigo - Bologna

ON SPORTS +

FCSB - Feyenoord

TV 360

Freiburg - RB Salzburg

ON SPORTS

Lyon - Go Ahead Eagles

TV 360

Panathinaikos - Viktoria Plzen

TV 360

FC Porto - Malmo

TV 360

Basel - Aston Villa

ON FOOTBALL

Celtic - Roma

ON SPORTS NEWS

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

12/12

00:45

Breidablik - Shamrock Rovers

TV 360

Drita Gjilan - AZ Alkmaar

TV 360

Fiorentina - Dinamo Kiev

TV 360

Hacken BK - AEK Larnaca

TV 360

Jagiellonia Bialystok - Vallecano

TV 360

Noah - Legia Warszawa

TV 360

Samsunspor - AEK Athens

TV 360

Shkendija 79 - Slovan Bratislava

TV 360

Uni. Craiova - Sparta Prague

TV 360

12/12

03:00

Aberdeen - Strasbourg

TV 360

Hamrun Spartans - Shaktar Donetsk

TV 360

KuPs - Lausanne Sports

TV 360

Lech Poznan - Mainz

TV 360

Lincoln Red Imps -  Sigma Olomouc

TV 360

Rakow Czestochowa - HSK Zrinjski

TV 360

Rapid Wien - Omonia Nicosia

TV 360

Rijeka - Publikum Celje

TV 360

Shelbourne - Crystal Palace

TV 360

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG

10/12

18:30

Nữ Thái Lan 2-0 Nữ Singapore

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

11/12

00:45

Villarreal 2-3 Copenhagen

ON FOOTBALL

FK Qarabag 2-4 Ajax

ON SPORTS NEWS

11/12

03:00

Ath.Bilbao 0-0 PSG

TV 360

Benfica 2-0 Napoli

ON SPORTS

Dortmund 2-2 Bodo Glimt

ON SPORTS NEWS

Juventus 1-0 AEP Paphos

TV 360

Club Brugge 0-3 Arsenal

ON FOOTBALL

Leverkusen 2-2 Newcastle

ON SPORTS +

Real Madrid 1-2 Manchester City

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20

11/12

02:45

Bristol City 2-2 Leicester

Derby 1-1 Millwall

Ipswich 1-0 Stoke

11/12

03:00

Hull 2-0 Wrexham

CÚP QG BRAZIL 2025 – BÁN KẾT

11/12

07:30

Cruzeiro - Corinthians

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

10/12

17:00

S.Hiroshima 1-0 Shanghai Shenhua

FC Seoul 1-1 Melbourne City

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.