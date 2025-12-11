Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay
|NGÀY
|GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|Bóng đá nam
|11/12
|16:00
|U22 Việt Nam
|U22 Malaysia
|VTV5, FPT Play
|19:00
|U22 Thái Lan
|U22 Singapore
|FPT Play
|Bóng đá nữ
|11/12
|16:00
|Nữ Việt Nam
|Nữ Myanmar
|VTV2, FPT Play
|16:00
|Nữ Philippines
|Nữ Malaysia
|FPT Play
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
12/12
00:45
|
Dinamo Zagreb - Real Betis
|
ON FOOTBALL
|
Utrecht - Nottingham Forest
|
ON SPORTS
|
Ferencvarosi - G.Rangers
|
TV 360
|
Ludogorets - PAOK Saloniki
|
TV 360
|
Midtjylland - Racing Genk
|
ON SPORTS NEWS
|
Nice - Braga
|
ON SPORTS +
|
Sturm Graz - Crvena Zvezda
|
TV 360
|
Stuttgart - Maccabi Tel Aviv
|
TV 360
|
Young Boys - Lille
|
TV 360
|
12/12
03:00
|
Brann - Fenerbahce
|
TV 360
|
Celta Vigo - Bologna
|
ON SPORTS +
|
FCSB - Feyenoord
|
TV 360
|
Freiburg - RB Salzburg
|
ON SPORTS
|
Lyon - Go Ahead Eagles
|
TV 360
|
Panathinaikos - Viktoria Plzen
|
TV 360
|
FC Porto - Malmo
|
TV 360
|
Basel - Aston Villa
|
ON FOOTBALL
|
Celtic - Roma
|
ON SPORTS NEWS
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
12/12
00:45
|
Breidablik - Shamrock Rovers
|
TV 360
|
Drita Gjilan - AZ Alkmaar
|
TV 360
|
Fiorentina - Dinamo Kiev
|
TV 360
|
Hacken BK - AEK Larnaca
|
TV 360
|
Jagiellonia Bialystok - Vallecano
|
TV 360
|
Noah - Legia Warszawa
|
TV 360
|
Samsunspor - AEK Athens
|
TV 360
|
Shkendija 79 - Slovan Bratislava
|
TV 360
|
Uni. Craiova - Sparta Prague
|
TV 360
|
12/12
03:00
|
Aberdeen - Strasbourg
|
TV 360
|
Hamrun Spartans - Shaktar Donetsk
|
TV 360
|
KuPs - Lausanne Sports
|
TV 360
|
Lech Poznan - Mainz
|
TV 360
|
Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc
|
TV 360
|
Rakow Czestochowa - HSK Zrinjski
|
TV 360
|
Rapid Wien - Omonia Nicosia
|
TV 360
|
Rijeka - Publikum Celje
|
TV 360
|
Shelbourne - Crystal Palace
|
TV 360
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
10/12
18:30
|
Nữ Thái Lan 2-0 Nữ Singapore
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
11/12
00:45
|
Villarreal 2-3 Copenhagen
|
ON FOOTBALL
|
FK Qarabag 2-4 Ajax
|
ON SPORTS NEWS
|
11/12
03:00
|
Ath.Bilbao 0-0 PSG
|
TV 360
|
Benfica 2-0 Napoli
|
ON SPORTS
|
Dortmund 2-2 Bodo Glimt
|
ON SPORTS NEWS
|
Juventus 1-0 AEP Paphos
|
TV 360
|
Club Brugge 0-3 Arsenal
|
ON FOOTBALL
|
Leverkusen 2-2 Newcastle
|
ON SPORTS +
|
Real Madrid 1-2 Manchester City
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 20
|
11/12
02:45
|
Bristol City 2-2 Leicester
|
Derby 1-1 Millwall
|
Ipswich 1-0 Stoke
|
11/12
03:00
|
Hull 2-0 Wrexham
|
CÚP QG BRAZIL 2025 – BÁN KẾT
|
11/12
07:30
|
Cruzeiro - Corinthians
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
10/12
17:00
|
S.Hiroshima 1-0 Shanghai Shenhua
|
FC Seoul 1-1 Melbourne City
