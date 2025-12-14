597104968_862393209602784_8505862207018480108_n.jpg
Tuyển nữ Việt Nam thắng hoành tráng - Ảnh: S.N

Đội hình ra sân 

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Vạn Sự, Mỹ Anh, Diễm My, Thu Thảo, Bích Thùy, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến.

Nữ Indonesia: De Rouw, Remini, Nahon, Yumanda, Zahra, Silfianus, De Zeew, Octaviani, Imut, Warps, Scheunemann.

Bàn thắng: Bích Thùy 28' (pen), 80', Huỳnh Như 86', Hải Yến 49', 58'

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

14/12/2025 | 17:45

86'

Bàn thắng (5-0, Huỳnh Như): Huỳnh Như phá bẫy việt vị băng xuống rồi kết thúc khôn ngoan ghi bàn thứ 5 cho tuyển nữ Việt Nam.

Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo kỳ cựu thuộc biên chế đội Thành phố Hồ Chí Minh ở kỳ SEA Games lần này.

598653840_841208185358064_8197663027060798192_n.jpg
597941535_1415382729959005_5357765397919966094_n.jpg
Huỳnh Như ghi bàn "chốt hạ" cho tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: S.N
Thu gọn
14/12/2025 | 17:40

80'

Bàn thắng (4-0, Bích Thùy): Đón đường chuyền vào của Trần Duyên, Bích Thùy chọn điểm rơi chính xác đánh đầu căng ghi bàn thứ 4 cho nữ Việt Nam.

594445310_1369926188165922_2392499865933495294_n.jpg
Bích Thùy có duyên với những pha đánh đầu - Ảnh: S.N
Thu gọn
14/12/2025 | 17:30

71'

Bích Thùy vừa bị đối phương truy cản trái phép trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không cho nữ Việt Nam hưởng thêm phạt đền.

Thu gọn
14/12/2025 | 17:26

67'

Imut thử vận may với cú nã pháo tầm xa nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Kim Thanh.

Thu gọn
14/12/2025 | 17:20

60'

Với cách biệt an toàn, HLV Mai Đức Chung rút bộ đôi trụ cột Hải Yến và Vạn Sự ra sân. Lão tướng Huỳnh Như cùng nhân tố trẻ Minh Chuyên được tung vào.

Thu gọn
14/12/2025 | 17:17

58'

Bàn thắng (3-0, Hải Yến): Từ đường rót bổng vào bên cánh trái, Hải Yến chọn điểm rơi chính xác đệm cận thành tung lưới nữ Indonesia.

598122761_860088083483193_1640113647723798627_n.jpg
Hải Yến (12) có cú đúp của riêng mình - Ảnh: S.N
Thu gọn
14/12/2025 | 17:16

53'

Thanh Nhã tung cú tạc đạn tầm xa sở trường, buộc thủ môn nữ Indonesia phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Thu gọn
14/12/2025 | 17:10

50'

Van Sự nã đại bác sấm sét từ khoảng cách gần 30m, bóng trúng điểm mấu xà ngang cột dọc.

Thu gọn
14/12/2025 | 17:08

49'

Bàn thắng (2-0, Hải Yến): Thủ môn nữ Indonesia - De Rouw phá bóng lên bất cẩn, bóng bật trúng đầu Hải Yến bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân.

594497327_709834055188677_2273546281824171919_n.jpg
Hải Yến được "tặng" bàn thắng thứ 2 - Ảnh: S.N
Thu gọn
14/12/2025 | 17:03

46'

Ngay đầu hiệp hai, HLV Mai Đức Chung tung Thanh Nhã và Trần Thị Duyên vào thay cho Mỹ Anh và Nguyễn Thị Hoa.

Thu gọn
14/12/2025 | 16:50

Kết thúc hiệp 1

597059524_2342073499574352_3006371122384533634_n.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: S.N
Thu gọn
14/12/2025 | 16:47

45'+2

Nữ Indonesia đưa ra lời đáp trả đanh thép. Imut xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm chéo góc, bóng dội cột dọc khung thành nữ Việt Nam bật ra.

Thu gọn
14/12/2025 | 16:45

45'

Hiệp một có 3 phút bù giờ. Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Hải Yến đá nối ngay, tiếc rằng bóng lại đi ra ngoài.

Thu gọn
14/12/2025 | 16:43

40'

Hậu vệ nữ Indonesia kéo ngã Bích Thùy rất thô trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối cho nữ Việt Nam hưởng phạt đền.

597739691_871225292747879_5942072725206118291_n.jpg
Hải Yến cố gắng tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình - Ảnh: S.N
Thu gọn
14/12/2025 | 16:33

31'

Vạn Sự nã đại bác ngay đầu vòng cấm. Tiếc rằng, bóng bay hơi cao so với khung thành.

Thu gọn
14/12/2025 | 16:28

27'

Bàn thắng (1-0, Bích Thùy pen): Nữ Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi Yumandan chơi bóng bằng tay trong vòng cấm.

Từ khoảng cách 11m, Bích Thùy tung cú đá quyết đoán mở tỷ số trận bán kết SEA Games 33.

597421697_1864348877506640_3287741543316377790_n.jpg
597224591_881445104284058_7027762253094779424_n.jpg
597470143_4798245903735149_8205037037163081770_n.jpg
594999114_1577708183680078_3236959668593010427_n.jpg
Bích Thùy và đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: S.N
Thu gọn
14/12/2025 | 16:26

20'

Hải Yến lao xuống tốc độ rồi kết qua qua người thủ môn nữ Indonesia nhưng bóng chưa đi vào khung thành.

Thu gọn
14/12/2025 | 16:25

9'

Hải Yến và Thái Thảo liên tục đe dọa khung thành nữ Indonesia nhưng chưa có bàn mở tỷ số cho các học trò HLV Mai Đức Chung.

597122907_1093724116063472_680560848900409821_n.jpg
Nữ Việt Nam tấn công áp đảo - Ảnh: S.N
Thu gọn
14/12/2025 | 16:24

5'

Nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Bích Thùy bước lên thực hiện cú đá căng đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

Thu gọn
14/12/2025 | 16:23

16h

Trận đấu bắt đầu.

594439738_1199668874978582_1456735689144820506_n.jpg
Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: S.N
597147320_2000039397486546_1786002846117083280_n.jpg
Thu gọn
14/12/2025 | 15:32

15h10

G8HU hmbUAA4Apf.jpg
Cầu thủ nữ Indonesia đến sân - Ảnh: T.I
Thu gọn
14/12/2025 | 15:26

15h

598059895_1188756676791577_7077225930014123155_n.jpg
Đội hình tuyển nữ Việt nam - Ảnh: VFF
G8HZJJ8bkAA1B2z.jpg
Đội hình nữ Indonesia - Ảnh: T.I
Thu gọn
14/12/2025 | 02:55

14h

600298921_1187537736913471_5865775110828768176_n.jpg
598284315_1187527476914497_440567549388742094_n.jpg
Các cầu thủ nữ Việt Nam tự tin trước trận bán kết - Ảnh: VFF
Thu gọn
14/12/2025 | 02:54

13h

lich thi dau ban ket bong da nu sea games 33 viet nam 1765635813929501434501.jpg
Lịch thi đấu bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 - Ảnh: VFF
Thu gọn