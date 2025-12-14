Bàn thắng (5-0, Huỳnh Như): Huỳnh Như phá bẫy việt vị băng xuống rồi kết thúc khôn ngoan ghi bàn thứ 5 cho tuyển nữ Việt Nam.

Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo kỳ cựu thuộc biên chế đội Thành phố Hồ Chí Minh ở kỳ SEA Games lần này.