Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Vạn Sự, Mỹ Anh, Diễm My, Thu Thảo, Bích Thùy, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến.
Nữ Indonesia: De Rouw, Remini, Nahon, Yumanda, Zahra, Silfianus, De Zeew, Octaviani, Imut, Warps, Scheunemann.
Bàn thắng: Bích Thùy 28' (pen), 80', Huỳnh Như 86', Hải Yến 49', 58'
86'
Bàn thắng (5-0, Huỳnh Như): Huỳnh Như phá bẫy việt vị băng xuống rồi kết thúc khôn ngoan ghi bàn thứ 5 cho tuyển nữ Việt Nam.
Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo kỳ cựu thuộc biên chế đội Thành phố Hồ Chí Minh ở kỳ SEA Games lần này.
80'
Bàn thắng (4-0, Bích Thùy): Đón đường chuyền vào của Trần Duyên, Bích Thùy chọn điểm rơi chính xác đánh đầu căng ghi bàn thứ 4 cho nữ Việt Nam.
71'
Bích Thùy vừa bị đối phương truy cản trái phép trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài không cho nữ Việt Nam hưởng thêm phạt đền.
67'
Imut thử vận may với cú nã pháo tầm xa nhưng chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Kim Thanh.
60'
Với cách biệt an toàn, HLV Mai Đức Chung rút bộ đôi trụ cột Hải Yến và Vạn Sự ra sân. Lão tướng Huỳnh Như cùng nhân tố trẻ Minh Chuyên được tung vào.
58'
Bàn thắng (3-0, Hải Yến): Từ đường rót bổng vào bên cánh trái, Hải Yến chọn điểm rơi chính xác đệm cận thành tung lưới nữ Indonesia.
53'
Thanh Nhã tung cú tạc đạn tầm xa sở trường, buộc thủ môn nữ Indonesia phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.
50'
Van Sự nã đại bác sấm sét từ khoảng cách gần 30m, bóng trúng điểm mấu xà ngang cột dọc.
49'
Bàn thắng (2-0, Hải Yến): Thủ môn nữ Indonesia - De Rouw phá bóng lên bất cẩn, bóng bật trúng đầu Hải Yến bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Mai Đức Chung tung Thanh Nhã và Trần Thị Duyên vào thay cho Mỹ Anh và Nguyễn Thị Hoa.
Kết thúc hiệp 1
45'+2
Nữ Indonesia đưa ra lời đáp trả đanh thép. Imut xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm chéo góc, bóng dội cột dọc khung thành nữ Việt Nam bật ra.
45'
Hiệp một có 3 phút bù giờ. Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Hải Yến đá nối ngay, tiếc rằng bóng lại đi ra ngoài.
40'
Hậu vệ nữ Indonesia kéo ngã Bích Thùy rất thô trong vòng cấm nhưng trọng tài từ chối cho nữ Việt Nam hưởng phạt đền.
31'
Vạn Sự nã đại bác ngay đầu vòng cấm. Tiếc rằng, bóng bay hơi cao so với khung thành.
27'
Bàn thắng (1-0, Bích Thùy pen): Nữ Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi Yumandan chơi bóng bằng tay trong vòng cấm.
Từ khoảng cách 11m, Bích Thùy tung cú đá quyết đoán mở tỷ số trận bán kết SEA Games 33.
20'
Hải Yến lao xuống tốc độ rồi kết qua qua người thủ môn nữ Indonesia nhưng bóng chưa đi vào khung thành.
9'
Hải Yến và Thái Thảo liên tục đe dọa khung thành nữ Indonesia nhưng chưa có bàn mở tỷ số cho các học trò HLV Mai Đức Chung.
5'
Nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm. Bích Thùy bước lên thực hiện cú đá căng đưa bóng bay sạt cột gang tấc.
16h
Trận đấu bắt đầu.