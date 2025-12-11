“Hôm nay là một ngày hết sức là đặc biệt bởi U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam cùng thi đấu trong một khung giờ và đều là trận đấu quyết định. Tôi rất vui và hạnh phúc khi hai đội hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu. Ngay từ đầu hiệp một, 2 đội Việt Nam dẫn 2-0 và bảo đảm ngôi nhất bảng. Điều đó rất quan trọng cho tính toán tiếp theo ở những trận bán kết”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn VFF nói.

“Tôi rất vui khi tuyển nữ Việt Nam ghi bàn xong thì U22 Việt Nam cũng có bàn thắng, sau đó đội nữ nâng tỷ số lên 2-0 và đội nam cũng làm điều tương tự. Kết quả này thật tuyệt vời.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng nóng 700 triệu đồng sau trận thắng Myanmar 2-0. Ảnh: V.A

Đây là giải đấu có rất nhiều khó khăn với hai đội, đặc biệt là đội nữ. Ngay cả trận Philippines vừa rồi cũng rất đáng tiếc. Chúng ta thi đấu trên cơ, nhiều cơ hội hơn nhưng trong bóng đá đội hay chưa chắc đã thắng, vì vậy từng trận một phải hết sức tập trung và tận dụng tối đa cơ hội. Hy vọng chúng ta sẽ giành được phần thưởng lớn nhất”, người đứng đầu VFF nhấn mạnh.

Ngay sau trận thắng của tuyển nữ Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn thay mặt VFF trực tiếp gặp, chúc mừng thầy trò HLV Mai Đức Chung, đồng thời thưởng đội 700 triệu đồng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng nhắc Huỳnh Như cùng các đồng đội tiếp tục tập trung cho trận bán kết sắp tới.

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Tuyển nữ Việt Nam tập trung cao độ cho trận bán kết tới gặp Indonesia, nỗ lực hết sức cho mục tiêu bảo vệ HCV".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn