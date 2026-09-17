Trận thua Đài Loan (Trung Quốc) ngày ra quân khiến hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 2026 gặp rất nhiều khó khăn. Tại lượt thứ 2 tại bảng E, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đối đầu Nhật Bản, trong khi Thái Lan gặp Đài Loan (Trung Quốc).
Tuyển nữ Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công khi đối đầu với Nhật Bản. Trước đối thủ quá mạnh, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc dù thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn liên tiếp phải nhận bàn thua.
Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thua 0-8. Với kết quả này, Hải Yến cùng các đồng đội sẽ quyết chiến với Thái Lan ở lượt trận cuối để tìm cơ hội đi tiếp.
Đội hình xuất phát:
Tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Vạn Sự, Thanh Nhã
Tuyển nữ Nhật Bản: Natsumi Asano, Yui Narumiya, Chiina Kamiya, Ai Kuwahara, Yuzuho Shiokoshi, Juri Ito, Saori Takarada, Hikaru Yumura, Fukina Mizuno, Ai Tsujisawa, Megu Hamada
90+2'
Bàn thắng!!! Yumura Hikaru ấn định chiến thắng 8-0 cho Nhật Bản.
81'
7-0 cho Nhật Bản!!! Đội trưởng Narumiya Yui vượt qua 3 cầu thủ của Việt Nam trước khi tung cú sút kĩ thuật vào góc cao khung thành làm bó tay thủ môn Kim Thanh.
78'
Bàn thắng!!! Từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải, Nishio Hanon bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 6-0 cho chủ nhà Nhật Bản.
70'
Dù nhận 5 bàn thua nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn tích cực tranh cướp bóng để tìm cơ hội ghi bàn vào lưới Nhật Bản.
61'
Ngân Thị Vạn Sự tự tin đi thẳng vào vòng cấm của Nhật Bản, nhưng ở pha xử lý cuối lại để bóng đi quá dài nên không thể dứt điểm.
56'
Hải Yến thực hiện pha dứt điểm từ khoảng cách rất xa nhưng bóng đi thiếu chính xác. Đây là cơ hội đáng chú ý nhất của tuyển nữ Việt Nam kể từ đầu trận đấu.
52'
Bàn thắng!!! Chiina Kamiya xoay người tung cú sút cận thành nâng tỷ số lên 5-0 cho Nhật Bản.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+2'
4-0 cho Nhật Bản!!! Hamada Megu đánh đầu đưa bóng đi vào góc cao khung thành tuyển nữ Việt Nam, nâng tỷ số lên 4-0 trước khi hiệp 1 khép lại.
43'
Pha đốt lưới nhà!!! Trong nỗ lực phá bóng từ tình huống treo bóng của đối thủ vào vòng cấm của tuyển nữ Việt Nam, Cù Thị Huỳnh Như bay người đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào khung thành của Kim Thanh.
38'
Takarada Saori dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc của thủ môn Kim Thanh. Trước đó, các cô gái Việt Nam có một vài tình huống phản công nhanh nhưng không tạo ra bất ngờ với hàng phòng ngự của đội chủ nhà.
33'
Kamiya Chiina xử lý bóng kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm bằng chân trái nhưng bóng đi vọt xà khung thành của thủ môn Kim Thanh.
24'
Vũ Thị Hoa tung đường chọc khe cho Trúc Hương băng lên, nhưng hậu vệ của Nhật Bản với tốc độ rất nhanh kịp lui về cản phá.
19'
Tỷ số là 2-0 cho Nhật Bản!!! Từ tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải, Shiokoshi Yuzuho nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút sệt, bóng khẽ chạm chân Hoàng Thị Loan đổi hướng làm bó tay thủ môn Kim Thanh.
18'
Takarada Saori bật cao đánh đầu đưa bóng đi sát cột dọc nhưng thủ môn Kim Thanh đã chơi tập trung trong tình huống này.
12'
Bàn thắng!!! Từ khoảng cách gần 20m, Chiina Kamiya tung cú sút rất căng khiến thủ thành Kim Thanh chỉ biết đứng nhìn. 1-0 cho Nhật Bản.
6'
Cù Huỳnh Như trong nỗ lực phòng ngự suýt đưa bóng về nước nhà sau cú dứt điểm của cầu thủ Nhật Bản.
5'
Takarada Saori thoát xuống xâm nhập vòng cấm của tuyển nữ Việt Nam rồi tung cú dứt điểm vào góc xa, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
3'
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản tạo ra sức ép lớn trước khung thành thủ môn Kim Thanh. Tuyển nữ Việt Nam đang lùi sâu về phần sân nhà, phòng ngự số đông.
17h30
Trận đấu bắt đầu.
17h25
Hai đội đang bước ra sân làm các thủ tục cho trận đấu.
17h00
Hai đội đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu.
16h58
Danh sách thi đấu tuyển nữ Việt Nam vs Nhật Bản:
16h36
Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam:
16h30
Nhật Bản không chỉ là đội mạnh nhất bảng E mà còn là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV Asiad 20. Ngoài lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Mặt trời mọc sở hữu lực lượng đồng đều và phong cách chơi bóng hiện đại, tấn công cực hiệu quả. Trước Thái Lan, Nhật Bản phô diễn sức mạnh tấn công, ghi 8 bàn thắng và giữ sạch lưới.
16h05
Thất bại 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) khiến tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng E. Trước trận gặp Nhật Bản, Ban huấn luyện điều chỉnh giáo án phù hợp, tập trung vào những yêu cầu chiến thuật và phương án vận hành lối chơi cho các cầu thủ Việt Nam.
16h00
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, tuyển nữ Việt Nam toàn thua trước Nhật Bản. Vì vậy, mục tiêu thiết thực với đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc là hạn chế bàn thua khi đối đầu với đội chủ nhà.