Trận thua Đài Loan (Trung Quốc) ngày ra quân khiến hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 2026 gặp rất nhiều khó khăn. Tại lượt thứ 2 tại bảng E, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đối đầu Nhật Bản, trong khi Thái Lan gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Tuyển nữ Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công khi đối đầu với Nhật Bản. Trước đối thủ quá mạnh, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc dù thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn liên tiếp phải nhận bàn thua.

Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản. Ảnh: VFF

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thua 0-8. Với kết quả này, Hải Yến cùng các đồng đội sẽ quyết chiến với Thái Lan ở lượt trận cuối để tìm cơ hội đi tiếp.

Đội hình xuất phát:

Tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Vạn Sự, Thanh Nhã

Tuyển nữ Nhật Bản: Natsumi Asano, Yui Narumiya, Chiina Kamiya, Ai Kuwahara, Yuzuho Shiokoshi, Juri Ito, Saori Takarada, Hikaru Yumura, Fukina Mizuno, Ai Tsujisawa, Megu Hamada