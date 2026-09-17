Kết quả bóng đá ASIAD 20 hôm nay 17/9

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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

17/09  12:00

Uzbekistan vs Trung Quốc

17/09  14:00

Thái Lan vs Đài Loan (Trung Quốc)

17/09  14:00

Bangladesh vs Hàn Quốc

17/09  17:00

Hong Kong (Trung Quốc) vs Philippines

17/09  17:30

Việt Nam vs Nhật Bản

 VTV6

17/09  17:30

Myanmar vs Triều Tiên
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật kết quả môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.