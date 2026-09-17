Sau khi về Hàn Quốc lo hậu sự cho bố, ngày 17/9, HLV Kim Sang Sik trở lại Việt Nam, tiếp tục công việc. Dự kiến trong ít ngày tới, chiến lược gia sinh năm 1976 sẽ công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

So với ASEAN Cup 2026, danh sách tuyển Việt Nam có thể không thay đổi nhiều. Lý do bởi trong khoảng 1 tháng qua với 2 vòng V-League, việc tìm nhân tố mới là rất khó khăn với HLV Kim Sang Sik cùng Ban huấn luyện.

Vấn đề khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng nhất là tình trạng chấn thương ở tuyển Việt Nam. Ngoài Duy Mạnh vừa phẫu thuật phải nghỉ thi đấu 6-9 tháng, HLV Kim Sang Sik cũng không thể triệu tập trở lại tiền vệ Doãn Ngọc Tân sau khi dính chấn thương ở trận Thể Công Viettel vs CAHN, tại vòng 2 V-League 2026/27.

HLV Kim Sang Sik trở lại với công việc. Ảnh: S.N

Chưa hết, cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vì rách bắp chân. Đáng lo nhất là trường hợp của Hoàng Đức bị rách cơ háng hiện chưa rõ ngày trở lại.

Với việc Thái Lan triệu tập lực lượng mạnh nhất, buộc HLV Kim Sang Sik cũng cần phải chuẩn bị nhiều phương án về nhân sự, trong đó thậm chí có thể gọi lên đội tuyển một số cầu thủ nhập tịch mới.

Thời gian vừa qua, bóng đá Việt Nam có thêm một số cầu thủ nhập tịch chất lượng, trong đó đáng chú ý là trung vệ Lương Chí Khải (Kyle Colonna) của CLB Thể Công Viettel.

Lương Chí Khải sinh ngày 2/8/1999 tại Danville, California, Mỹ, có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt gốc Hoa. Vị trí sở trường của Chí Khải là trung vệ, thuận chân phải. Trước khi về Việt Nam chơi bóng trong màu áo Hà Nội FC vào tháng 8/2024, cầu thủ 27 tuổi từng đầu quân cho San Francisco Glens, New Mexico United. Tháng 7/2025, Lương Chí Khải gia nhập Thể Công Viettel.

Tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Cầu thủ Việt kiều sở hữu chiều cao 1m88, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 250.000 euro. Mùa giải này, Lương Chí Khải đá chính trong cả 2 trận ở vòng 1 và 2 V-League, ghi được 1 bàn thắng.

Ngoài ra, Nguyễn Adou Legley Minh cũng là một gương mặt đáng chú ý. Cầu thủ này có bố là người Pháp và mẹ là người Việt Nam, hiện đang thi đấu cho CAHN. Nếu lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik, Adou Minh có thể được triệu tập lên tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 21/9, thời điểm bắt đầu khung FIFA Days dành cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển dự kiến lên đường sang Indonesia vào ngày 23/9, có 2 buổi tập chính thức trước trận ra quân tại giải đấu.

Trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ba ngày sau, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có màn đối đầu rất đáng chờ đợi với Thái Lan, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.