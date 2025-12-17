Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

598122758_1392709169155030_5349255967922978923_n.jpg
597916222_716006758245595_4123779994213914417_n.jpg
Các cầu thủ nữ Philippines và nữ Việt Nam trên bục nhận huy chương - Ảnh: S.N

Đội hình ra sân 

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã,  Bích Thùy, Hải Yến, Cù Huỳnh Như, Vạn Sự. 

Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Caprio, Pino Alexa, Ramirez.

600642606_1764938744219242_3885922931214583787_n.jpg
G8YW7WuXEAI7B5F.jpg
Nữ Philippines làm nên lịch sử với tấm HCV SEA Games đầu tiên môn bóng đá nữ - Ảnh: Poc Media Pool
17/12/2025 | 22:47

22h45

598581864_751521007667802_8292394230530597097_n.jpg
597252023_1871374013769904_3289802730785060985_n.jpg
597461509_1563591581440470_5385755874184099212_n.jpg
598141943_1170672718549310_4331832785430290752_n.jpg
Nỗi buồn và thất vọng của thầy trò Mai Đức Chung - Ảnh: S.N

17/12/2025 | 22:42

Kết thúc

G8YXlcaaYAAHsV8.jpg
Nữ Philippines giành tấm HCV môn bóng đá nữ SEA Games sau chiến thắng trên chấm penalty - Ảnh: Aseanfootball
17/12/2025 | 22:30

Penalty

Trên chấm luân lưu, các cầu thủ nữ Philippines thực hiện rất tốt, thành công cả 6 quả đá đầu tiên.

Bên phía tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như, Minh Chuyên, Trúc Hương, Hoàng Thị Loan, Cù Huỳnh Như đều dứt điểm chính xác. Tuy nhiên, đến cú sút thứ 6, Trần Thị Thu đã không thể khuất phục được thủ môn McDaniel, đành chấp nhận thất bại 5-4 trên chấm 11m.

600292393_764313126670476_28952384689727457_n.jpg
Cú đá hỏng ăn của Trần Thị Thu
598043333_879200507953330_1773817615951396243_n.jpg
Niềm vui của các nữ cầu thủ Philippines - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 22:08

Kết thúc 120 phút

597289969_1364800658385836_5388443704209445478_n.jpg
120 phút kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên chấm penalty
17/12/2025 | 22:05

117'

Bích Thùy vừa rời sân nhường chỗ cho Trúc Hương.

17/12/2025 | 21:59

110'

Nữ Philippines liên tục thực hiện những quả ném biên mạnh vào vòng cấm Việt Nam. Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ vẫn đang phòng ngự tốt.

17/12/2025 | 21:46

102'

Nhờ nền tảng thể lực tốt hơn, các cầu thủ nữ Philippines đang dồn ép hòng cố gắng tìm kiếm bàn thắng từ các tình huống không chiến.

17/12/2025 | 21:39

96'

Hai đội đang chơi bóng với tâm lý thận trọng. Thế nên, cơ hội rõ rệt được tạo ra là không nhiều.

17/12/2025 | 21:24

Kết thúc 90 phút

597300354_1543398236863655_9021133690690409773_n.jpg
90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 0-0. Hai đội sẽ phải tiếp tục đá hiệp phụ - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 21:21

90'

Hải Linh vừa có pha va chạm với thủ môn nữ Philippines, khiến McDaniel nổi nóng phản ứng.

597238012_1400343971698503_7320908926689029515_n.jpg
597148765_1235972531779527_480526933998087207_n.jpg
McDaniel nổi nóng với cầu thủ nữ Việt Nam - Ảnh: S.N

17/12/2025 | 21:19

85'

Những phút cuối, tuyển Việt Nam đang tràn lên đá nửa sân. Dẫu vậy, đối thủ cũng co đội hình về phòng ngự.

17/12/2025 | 21:11

79'

Bóng được tạt vào từ cánh trái cho Bích Thùy bay người đánh đầu khiến thủ môn McDaniel vất vả cản phá.

598164159_889635333559291_5009808233757335627_n.jpg
Tình huống ập vào của Vạn Sự - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 21:10

76'

Huỳnh Như được tung vào sân thay cho Hải Yến và được ttrao băng đội trưởng.

17/12/2025 | 21:03

73'

Với nền tảng thể lực khá tốt, các cầu thủ nữ Philippines đang đẩy cao đội hình tấn công bằng những đường bóng bổng.

598026196_831840663176548_1928307156064320759_n.jpg
Hai đội đang thi đấu đầy quyết tâm - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 20:57

67'

Thủ môn Kim Thanh lao ra rất nhanh và dũng cảm phá bóng ngay trong chân tiền đạo nữ Philippines.

17/12/2025 | 20:53

64'

Sau tình huống bóng "dựng cây nêu" trước khung thành nữ Philippines, Hải Yến bật cao đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn McDaniel chọn sẵn.

598132721_1177361544513068_7047908979640492338_n.jpg
Hải Yến thi đấu đầy cố gắng - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 20:48

57'

Bích Thùy vừa đá phạt từ bên cánh trái gây ra nguy hiểm cho hàng phòng ngự Philippines.

17/12/2025 | 20:37

47'

Nữ Việt Nam nhập cuộc hiệp hai đầy hứng khởi. Vạn Sự vừa kết thúc tầm xa, bóng chưa đi vào khung thành.

17/12/2025 | 20:34

Kết thúc hiệp 1

597961000_1191167433217168_4176118821354361263_n.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: VFF
17/12/2025 | 20:15

43'

Vạn Sự phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau pha ham bóng phạm lỗi với thủ môn nữ Philippines.

598027101_799138293161613_5059348800071492433_n.jpg
Vạn Sự bị phạt thẻ vàng cảnh cáo - Ảnh: S.N

17/12/2025 | 20:05

35'

Vạn Sự bị đối phương phạm lỗi nguy hiểm sát vạch biên. Cô cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ.

17/12/2025 | 20:00

29'

Vạn Sự xử lý hay bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Bích Thùy lẻn xuống đánh đầu tung lưới Philippines.

Trọng tài biên căng cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, đoạn băng quay chậm cho thấy, rõ ràng Bích Thùy chưa rơi vào thế việt vị ở tình huống này.

Tuyển nữ Việt Nam đã bị "cướp" một bàn thắng hợp lệ!

598784541_1452518642902668_6248056335324336894_n.jpg
Bích Thùy rõ ràng không việt vị ở tình huống lao xuống đánh đầu tung lưới nữ Philippines - Ảnh chụp màn hình
597445619_787598787627170_6570724697209847724_n.jpg
600527349_1184523077136062_3627609797776570357_n.jpg
Trọng tài biên phất cờ báo việt vị khiến Bích Thùy vô cùng ngỡ ngàng và bức xúc - Ảnh: S.N
597570618_2063048084516880_1985077636875032730_n.jpg
17/12/2025 | 19:53

23'

Nữ Philippines đưa ra câu trả lời đanh thép. Carpio lẻn xuống bên cánh trái rồi tung cú đá chéo góc sạt cột dọc.

17/12/2025 | 19:51

21'

Đón đường chuyền ra của Thanh Nhã, Cù Huỳnh Như thoải mái dứt điểm đầu vòng cấm, bóng bay vọt xà khá đáng tiếc.

597300356_2301793183577678_8837756453007689543_n.jpg
Huỳnh Như kết thúc tầm xa - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 19:48

17'

Tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ nữ Việt Nam là trên 60%. Mặc dù vậy, đối thủ đang phòng ngự khu vực tương đối tốt.

17/12/2025 | 19:40

10'

Thanh Nhã tạt vào từ cánh trái để Vạn Sự âm thầm xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng, pha đánh đầu cuối cùng lại không trúng tâm bóng.

597232297_795240756859621_4977655262096785124_n.jpg
Cú đánh đầu hỏng ăn của Vạn Sự - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 19:34

4'

Với tính chất một trận chung kết, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng nhất định.

17/12/2025 | 19:27

19h30

Trận đấu bắt đầu.

597303259_898745805825992_8271316237587528093_n.jpg
597382249_861943169539720_5080797946823731546_n.jpg
597313608_1147283527391731_996810052256364585_n.jpg
Đội hình tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 19:00

19h

598158547_1178249867820765_6774839478621300076_n.jpg
597281412_707887972098074_6724661169297093788_n.jpg
Cầu thủ nữ Việt Nam khởi động trước trận - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 18:41

18h30

598753370_1191087703225141_8209653398976894098_n.jpg
Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF
G8XrJpEa0AAGeRS.jpg
Đội hình ra sân nữ Philippines - Ảnh: PFF
17/12/2025 | 18:39

18h10

G8XftwQaQAAEt i.jpg
G8Xf6iIbcAAzzwi.jpg
G8Xf6ijbgAAMyAT.jpg
Cầu thủ nữ Philippines có mặt ở sân - Ảnh: PFF
17/12/2025 | 18:37

18h

598471635_1493502795090729_7531574178009569000_n.jpg
597267166_872157975194973_4489606651520125772_n.jpg
597252672_1587465572255573_5883673208014679878_n.jpg
Các CĐV Việt Nam đến sân Choburi từ sớm - Ảnh: S.N
17/12/2025 | 13:33

17h

597596382_1186029217064323_4981885130992297898_n.jpg
597501748_1186029163730995_3292265006239655112_n.jpg
Các học trò HLV Mai Đức Chung tập luyện hăng say - Ảnh: VFF
17/12/2025 | 13:32

16h

598122761_860088083483193_1640113647723798627_n.jpg
594497327_709834055188677_2273546281824171919_n.jpg
Các cầu thủ nữ Việt Nam rất hưng phấn sau khi vùi dập Indonesia ở bán kết - Ảnh: S.N
