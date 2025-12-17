Vạn Sự xử lý hay bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Bích Thùy lẻn xuống đánh đầu tung lưới Philippines.

Trọng tài biên căng cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, đoạn băng quay chậm cho thấy, rõ ràng Bích Thùy chưa rơi vào thế việt vị ở tình huống này.

Tuyển nữ Việt Nam đã bị "cướp" một bàn thắng hợp lệ!

Bích Thùy rõ ràng không việt vị ở tình huống lao xuống đánh đầu tung lưới nữ Philippines - Ảnh chụp màn hình