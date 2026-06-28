Video bàn thắng Anh 2-0 Panama (nguồn: VTV)

Tuyển Anh khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Panama, qua đó giành vé vào vòng 1/16 với ngôi nhất bảng L. Đây là kết quả quan trọng giúp Tam sư tránh nhiều rủi ro trước khi bước vào vòng knock-out.

Dù được đánh giá cao hơn hẳn, tuyển Anh trải qua hiệp một không dễ dàng. Panama phòng ngự kiên cường, chơi tự tin và khiến các học trò của HLV Thomas Tuchel gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Rashford, Saka và Kane đều có những tình huống dứt điểm nhưng không thể phá vỡ thế bế tắc.

Harry Kane phá kỷ lục nhưng Bellingham mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận này - Ảnh: EFT

Bước ngoặt chỉ đến sau giờ nghỉ. Phút 62, từ tình huống phạt góc, Jude Bellingham nhanh chân dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho tuyển Anh. Bàn thắng này giúp Tam sư giải tỏa áp lực sau quãng thời gian dài bế tắc.

Chỉ 5 phút sau, Bellingham tiếp tục ghi dấu ấn với pha tạt bóng chuẩn xác để Harry Kane đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công này giúp Kane có 10 bàn tại World Cup, vượt Gary Lineker để trở thành chân sút số một của tuyển Anh ở đấu trường này.

Chiến thắng giúp Anh nhất bảng L, trong khi Panama rời giải mà không có được điểm số nào.

Ghi bàn: Bellingham (62'), Harry Kane (67')

Đội hình ra sân

Panama (4-2-3-1): Orlando Mosquera (22), Fidel Escobar (4), José Córdoba (3), Andres Andrade (16), Amir Murillo (23), Jorge Gutierrez (26), Cristian Martínez (6), Édgar Bárcenas (I. Diaz 71'), Carlos Harvey (14), José Luis Rodríguez (A. Londono 71'), Tomas Rodriguez (J. Fajardo 45')

Anh (4-3-3): Jordan Pickford (1), Jarell Quansah (D. Spence 63'), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Nico O'Reilly (3), Elliot Anderson (8), Jude Bellingham (E. Eze 71'), Bukayo Saka (N. Madueke 63'), Morgan Rogers (17), Marcus Rashford (11), Harry Kane (9)