Video bàn thắng Anh 2-0 Panama (nguồn: VTV)
Tuyển Anh khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Panama, qua đó giành vé vào vòng 1/16 với ngôi nhất bảng L. Đây là kết quả quan trọng giúp Tam sư tránh nhiều rủi ro trước khi bước vào vòng knock-out.
Dù được đánh giá cao hơn hẳn, tuyển Anh trải qua hiệp một không dễ dàng. Panama phòng ngự kiên cường, chơi tự tin và khiến các học trò của HLV Thomas Tuchel gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Rashford, Saka và Kane đều có những tình huống dứt điểm nhưng không thể phá vỡ thế bế tắc.
Bước ngoặt chỉ đến sau giờ nghỉ. Phút 62, từ tình huống phạt góc, Jude Bellingham nhanh chân dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho tuyển Anh. Bàn thắng này giúp Tam sư giải tỏa áp lực sau quãng thời gian dài bế tắc.
Chỉ 5 phút sau, Bellingham tiếp tục ghi dấu ấn với pha tạt bóng chuẩn xác để Harry Kane đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Pha lập công này giúp Kane có 10 bàn tại World Cup, vượt Gary Lineker để trở thành chân sút số một của tuyển Anh ở đấu trường này.
Chiến thắng giúp Anh nhất bảng L, trong khi Panama rời giải mà không có được điểm số nào.
Ghi bàn: Bellingham (62'), Harry Kane (67')
Đội hình ra sân
Panama (4-2-3-1): Orlando Mosquera (22), Fidel Escobar (4), José Córdoba (3), Andres Andrade (16), Amir Murillo (23), Jorge Gutierrez (26), Cristian Martínez (6), Édgar Bárcenas (I. Diaz 71'), Carlos Harvey (14), José Luis Rodríguez (A. Londono 71'), Tomas Rodriguez (J. Fajardo 45')
Anh (4-3-3): Jordan Pickford (1), Jarell Quansah (D. Spence 63'), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Nico O'Reilly (3), Elliot Anderson (8), Jude Bellingham (E. Eze 71'), Bukayo Saka (N. Madueke 63'), Morgan Rogers (17), Marcus Rashford (11), Harry Kane (9)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho tuyển Anh trước Panama. Kết quả này giúp Tam sư tiến vào vòng 1/16 với ngôi nhất bảng L.
Ở trận đấu cùng giờ, Croatia thắng kịch tính 2-1 trước Ghana, qua đó đoạt vé vào vòng knock-out với ngôi nhì bảng. Trong khi đó, dù thua trận nhưng đại diện châu Phi vẫn có vé đi tiếp khi là 1 trong 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
86'
Tam sư vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, trong khi Panama nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự trước khi chia tay World Cup 2026.
80'
Các cầu thủ Panama nỗ lực vùng lên để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng không hề đơn giản.
67'
Harry Kane nhân đôi cách biệt cho Tam sư
Bellingham băng lên bên cánh trái trước khi tạt bóng bổng vào trong để Harry Kane đánh đầu cận thành tung lưới Panama lần thứ hai chỉ sau 5 phút. Pha lập công này giúp Kane có được 10 bàn thắng, vượt qua huyền thoại Gary Lineker trở thành chân sút số 1 của Tam sư tại đấu trường World Cup.
62'
Jude Bellingham khai thông bế tắc cho tuyển Anh
Xuất phát từ pha đá phạt góc của đồng đội, Jude Bellingham dù bị hậu vệ Panama kèm sát nhưng vẫn có pha kết thúc cận thành làm tung lưới Panama.
56'
Không lâu sau khi José Luis Rodríguez cảnh báo khung thành Pickford, tuyển Anh đáp trả với cú dứt điểm của Harry Kane nhưng không thắng được thủ môn Orlando Mosquera .
52'
Harry Kane xâm nhập vòng cấm từ tình huống treo bóng của đồng đội bên cánh trái vào. José Córdoba trong nỗ lực phá bóng suýt chút nữa khiến đồng đội phản lưới nhà.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu cùng giờ, Croatia đang tạm dẫn trước Ghana 1-0.
45+3
Rashford thực hiện cú đá phạt bên ngoài vòng cấm, anh đưa bóng đi vòng qua hàng rào nhưng chệch khung thành Panama.
41'
Các cầu thủ Panama dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng vẫn thi đấu đầy tự tin và quyết tâm trước dàn sao hơn 1 tỷ bảng của tuyển Anh. Chân sút số 1 của Tam sư còn phải lùi sâu về phần sân nhà để lấy bóng.
36'
Các học trò của HLV Thomas Tuchel vẫn hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự kiên cường của Panama, đã hết cơ hội đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, Croatia có bàn mở tỷ số vào lưới Ghana từ cú sút xa đẹp mắt của Petar Sucic.
26'
CĐV của Tam sư trải qua một phen hú vía trong pha tấn công đáng kể đầu tiên của Panama. May cho tuyển Anh khi thủ thành Pickford kịp thời khép góc, cản phá chịu phạt góc từ cú sút của José Luis Rodríguez.
23'
Tuyển Anh cầm bóng lên tới 73% nhưng sức ép mà đại diện châu Âu là không quá lớn để có thể khiến hàng thủ Panama xô lệch.
14'
Tam sư chơi pressing ngay bên phần sân của Panama. Lần thứ hai chỉ trong ít phút Saka dứt điểm về góc gần nhưng thủ môn đối phương bắt bài.
8'
Rashford có pha đi bóng và dứt điểm sở trường ở rìa vòng cấm buộc thủ môn Orlando Mosquera phải cản phá chịu phạt góc.
5'
Được đánh giá cao hơn, tuyển Anh nhập cuộc chủ động nhằm hướng đến một chiến thắng trước khi bước vào vòng 1/16.
04h01
Trọng tài chính người Qatar - Abdulrahman Ibrahim Al Jassim thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
03h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
03h40
Cầu thủ hai đội tuyển Anh và Panama đang khởi động trước trận đấu.
03h35
03h00
03h00
Anh bước vào trận gặp Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng để giữ vững ngôi đầu trước khi bước vào vòng knock-out. Sau hai lượt trận, Tam sư có 4 điểm nhờ thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0.
Kết quả hòa trước Ghana khiến cục diện bảng đấu vẫn khó lường, buộc thầy trò HLV Thomas Tuchel phải hướng tới 3 điểm trọn vẹn, thậm chí là thắng đậm để tránh rủi ro bị vượt mặt.
Về lực lượng, Anh vượt trội với dàn sao như Harry Kane, Jude Bellingham và Marcus Rashford. Dù có thể xoay tua đội hình, chất lượng của Tam sư vẫn được đánh giá cao hơn.
Trong khi đó, Panama đã hết cơ hội đi tiếp sau hai thất bại 0-1 trước Ghana và Croatia. Tuy nhiên, họ vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen.
Nếu chơi đúng sức, Anh đủ khả năng khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục.