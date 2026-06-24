Trực tiếp bóng đá Colombia vs CH Congo: Thêm cơn địa chấn? Trực tiếp bóng đá Colombia vs CH Congo, thuộc lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, sân Maurizio Mariani, lúc 09h hôm nay 24/6/2026.

Video Croatia ghi bàn duy nhất của trận đấu (nguồn: VTV)

Croatia có chiến thắng đầy vất vả trước Panama ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026. Đội bóng áo ca-rô chỉ vượt qua đại diện CONCACAF với tỷ số tối thiểu 1-0, nhưng kết quả này đủ giúp họ mở ra cơ hội đi tiếp.

Trước trận, Croatia chịu áp lực lớn sau thất bại 2-4 trước Anh. Họ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn, song lại gặp không ít khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Panama.

Croatia chật vật đánh bại Panama - Ảnh: FIFA

Thậm chí, Panama mới là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một. Phút 23, José Luis Rodríguez đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn Dominik Livaković phải bay người cản phá, trước khi bóng tìm đến xà ngang khung thành Croatia.

Bước sang hiệp hai, HLV Zlatko Dalic thay đổi nhân sự khi tung Andrej Kramaric và Ante Budimir vào sân. Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 54, Josip Stanisic thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Budimir ập vào đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số.

Những phút còn lại, Croatia chủ động chơi chậm để bảo toàn lợi thế. Panama nỗ lực tấn công nhưng thiếu sự sắc bén, qua đó chấp nhận thất bại 0-1.

Ghi bàn: A. Budimir (54')

Đội hình ra sân:

Panama: Orlando Mosquera (22), Jiovany Ramos (C. Waterman 77'), José Córdoba (3), Andres Andrade (16), Amir Murillo (23), Carlos Harvey (14), Édgar Bárcenas (T. Rodriguez 90'), César Blackman (É. Davis 90'), Cristian Martínez (6), José Fajardo (A. Londono 83'), José Luis Rodríguez (7)

Croatia: Dominik Livaković (1), Josip Stanišić (2), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Joško Gvardiol (A. Kramarić 45'), Luka Modrić (M. Pašalić) 81', Mateo Kovačić (P. Sučić 72'), Marco Pašalić (L. Sučić 72'), Martin Baturina (16), Ivan Perišić (), Petar Musa (A. Budimir 45')