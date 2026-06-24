Video Croatia ghi bàn duy nhất của trận đấu (nguồn: VTV)
Croatia có chiến thắng đầy vất vả trước Panama ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026. Đội bóng áo ca-rô chỉ vượt qua đại diện CONCACAF với tỷ số tối thiểu 1-0, nhưng kết quả này đủ giúp họ mở ra cơ hội đi tiếp.
Trước trận, Croatia chịu áp lực lớn sau thất bại 2-4 trước Anh. Họ nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn, song lại gặp không ít khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Panama.
Thậm chí, Panama mới là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp một. Phút 23, José Luis Rodríguez đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn Dominik Livaković phải bay người cản phá, trước khi bóng tìm đến xà ngang khung thành Croatia.
Bước sang hiệp hai, HLV Zlatko Dalic thay đổi nhân sự khi tung Andrej Kramaric và Ante Budimir vào sân. Quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 54, Josip Stanisic thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Budimir ập vào đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số.
Những phút còn lại, Croatia chủ động chơi chậm để bảo toàn lợi thế. Panama nỗ lực tấn công nhưng thiếu sự sắc bén, qua đó chấp nhận thất bại 0-1.
Ghi bàn: A. Budimir (54')
Đội hình ra sân:
Panama: Orlando Mosquera (22), Jiovany Ramos (C. Waterman 77'), José Córdoba (3), Andres Andrade (16), Amir Murillo (23), Carlos Harvey (14), Édgar Bárcenas (T. Rodriguez 90'), César Blackman (É. Davis 90'), Cristian Martínez (6), José Fajardo (A. Londono 83'), José Luis Rodríguez (7)
Croatia: Dominik Livaković (1), Josip Stanišić (2), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Joško Gvardiol (A. Kramarić 45'), Luka Modrić (M. Pašalić) 81', Mateo Kovačić (P. Sučić 72'), Marco Pašalić (L. Sučić 72'), Martin Baturina (16), Ivan Perišić (), Petar Musa (A. Budimir 45')
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho Croatia, qua đó mở ra cơ hội đi tiếp ở bảng L.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
83'
Đội tuyển đến từ khu vưc CONCACAF vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc hóa giải hàng phòng ngự kín kẽ của Croatia.
76'
Panama vẫn đang tấn công trong vô vọng khi những mảng miếng phối hợp thiếu đi độ sát thương cần thiết.
65'
Có bàn khai thông thế bế tắc, Croatia chủ động chơi chậm và kiểm soát trận đấu, trong khi Panama nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ.
57'
Marco PaSalic bỏ lỡ khó tin
Xuất phát từ pha phản công nhanh của Croatia, Modric chuyền bóng thuận lợi vừa đủ tầm để Marco PaSalic không rơi vào thế việt vị. Anh băng lên đối mặt nhưng cú bấm bóng lại không vượt qua được thủ môn Mosquera, cú đá bồi đã đưa bóng đi lên khán đài.
53'
Budimir mở tỷ số cho Croatia
Croatia có pha chồng biên phải cực hay, Josip Stanisic băng lên rồi căng ngang để tiền đạo mới vào sân thay người Budimir ập vào đệm bóng cận thành tung lưới Panama.
46'
Ngay đầu hiệp hai, HLV Dalic quyết định rút trung vệ J. Gvardiol và tung tiền đạo A. Kramarić vào sân. Musa cũng bị thay ra để nhường chỗ cho tiền đạo A. Budimir.
Hết hiệp 1
Hiệp một trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+2
Martin Baturina tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi căng và chìm khiến thủ môn Orlando Mosquera của Panama vất vả cản phá, chịu phạt góc.
36'
Croatia vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Panama.
28'
Modric và các đồng đội đang gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của Panama.
23'
Bóng dội xà ngang khung thành Croatia
Đón quả tạt bên cánh phải của đồng đội, José Luis Rodríguez đánh đầu dũng mãnh buộc thủ môn Dominik Livaković cản phá bằng những đầu ngón tay trước khi bóng tìm đến xà ngang khung thành Croatia.
16'
Đại diện châu Âu đang kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Croatia chưa tạo ra được sức ép đủ lớn, trong khi Panama thi thoảng có những pha lên bóng ít nhiều gây sóng gió cho đối thủ.
8'
Croatia nhập cuộc chủ động, sớm tổ chức tấn công để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên. Bên kia chiến tuyến Panama cũng cho thấy họ không hề có ý định chơi tử thủ.
2'
Tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về Croatia với cú đánh đầu không phải sở trường của lão tướng Luka Modric, đưa bóng đi không trúng đích.
06h00
Trọng tài chính người Gabon - Pierre Atcho thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
05h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủc tục trước trận đấu.
05h30
Cầu thủ hai đội đã ra sân khởi động trước trận đấu.
05h15
Croatia bước vào lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 gặp Panama với nhiệm vụ buộc phải giành chiến thắng. Thất bại 2-4 trước Anh ở trận ra quân khiến đội bóng áo ca-rô rơi vào thế khó và không còn nhiều cơ hội nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
Việc dừng bước sớm sẽ là cú sốc lớn với Croatia, nhất là khi họ từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022. Dù hàng thủ bộc lộ nhiều hạn chế trước Anh, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic vẫn cho thấy sức mạnh tấn công khi ghi được 2 bàn thắng.
Kinh nghiệm vẫn là điểm tựa lớn của Croatia. Những cái tên như Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic hay Andrej Kramaric đủ khả năng tạo nên khác biệt trong những thời điểm quyết định.
Ở phía bên kia, Panama cũng không khá hơn khi để thua Ghana 0-1 ở trận mở màn. Đại diện CONCACAF chơi phòng ngự khá chắc chắn nhưng lại thiếu sự sắc bén trong khâu tấn công. Nếu tiếp tục nhận thêm một thất bại, cánh cửa đi tiếp gần như sẽ đóng lại với họ.
Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội hứa hẹn sẽ nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, Croatia vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình.