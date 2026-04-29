Ghi bàn:
PSG: Kvaratskhelia (25', 55'), Mendes (33'), Dembele (45'+5, pen, 59')
Bayern Munich: Harry Kane (17' pen), Olise (41'), Upamecano (65'), Diaz (69')
Đội hình thi đấu
PSG: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery (Fabian Ruiz 64'), Vitinha, Joao Neves, Desire Doue (Bradley Barcola 70'), Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia.
Bayern Munich: Manuel Neuer, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies (Konrad Laimer 46'), Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala (Leon Goretzka 79'), Luis Díaz, Harry Kane.
90'+5
Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-4 sau màn rượt đuổi siêu kịch tính trên sân Công viên các Hoàng tử. Hai đội sẽ tái đấu tại Allianz Arena sau đây một tuần.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Bóng dội khung thành Bayern Munich
Vitanha chuyền bóng để cầu thủ mới vào sân Senny Mayulu suýt lập công khi cú dứt điểm đưa bóng đập trúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang khung thành Neuer.
85'
Việc thi đấu ở tốc độ cao trong thời gian dài khiến thể lực của các cầu thủ sa sút, cũng bởi vậy mà những phút vừa qua đôi bên không còn duy trì được cường độ cao.
76'
Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, với thế trận đôi công rực lửa trên sân Công viên các Hoàng tử.
69'
Diaz rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 cho Bayern
Harry Kane treo bóng xuống cho Diaz để tiền đạo người Colombia xử lý khéo léo làm lỡ nhịp Marquinhos trước khi sút tung lưới PSG. Trọng tài biên xác định có lỗi việt vị của cựu chân sút Liverpool nhưng VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho Bayern Munich.
65'
Upamecano thắp hi vọng cho Bayern Munich
Từ tình huống cố định, Kimmich treo bóng cực cuộn vào vòng cấm để trung vệ Upamecano nỗ lực khẽ chạm đầu rồi lăn vào lưới PSG. Màn rượt đuổi "điên rồ" vẫn tiếp tục.
59'
Dembele lập cú đúp, PSG dẫn 5-2
Mải đẩy cao đội hình, Bayern Munich nhận "đòn hồi mã thương", Desire Doue tỉa bóng vừa tầm cho Dembele để đương kim Quả bóng vàng dứt điểm về góc gần. Thủ thành Neuer đứng chôn chân nhìn, trái bóng từ từ đập vào mép trong cột dọc rồi lăn vào lưới "Hùm xám".
55'
Kvaratskhelia lập cú đúp, PSG dẫn 4-2
Đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Hakimi thoát xuống bên cánh phải rồi đẩy bóng ra, Dembele chủ động nhả bóng để Kvaratskhelia tung cú sút rất căng nâng tỷ số lên 4-2.
54'
Diaz đột phá rồi chuyền bóng từ cánh trái vào để cầu thủ mới vào sân Konrad Laimer dứt điểm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành PSG.
51'
Kvaratskhelia tiếp tục khoan phá từ cánh trái, anh quyết định dứt điểm nhưng đá vào chân Upamecano và bị ngã, trọng tài xua tay không có phạt đền.
48'
Giống như 45 phút đầu tiên, những phút đầu hiệp hai cũng diễn ra đầy sôi động và hấp dẫn khi hai đội duy trì lối chơi tấn công rực lửa.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+7
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-2 tạm nghiêng về phía chủ nhà PSG.
45'+5
Dembele đá phạt thành thành công, PSG dẫn 3-2
Trọng tài Sandro Schaerer cho PSG được hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo VAR, xác định có lỗi dùng tay cản phá bóng của Alphonso Davies, từ đường chuyền của Dembele.
Trên chấm 11m, đích thân Quả bóng vàng 2025 tung cú đá rất căng và hiểm hóc về góc thấp bên phải khiến Neuer dù đoán đúng hướng cũng không thể cản phá.
41'
Olise gỡ hòa 2-2 cho Bayern
Olise đột phá trực diện trong vòng vây các cầu thủ PSG trước khi dứt điểm rất căng vào chính giữa khung thành khiến thủ môn Safonov dù chạm tay vào bóng cũng không thể cán phả.
37'
Sau khi Dembele dứt điểm bị hậu vệ Bayern đánh chặn kịp thời, Doue lại khiến CĐV Bayern Munich hú vía với cú dứt điểm chéo góc đánh bại Neuer nhưng đi sát sạt cột dọc.
33'
Mendes đưa PSG vượt lên dẫn 2-1
Từ quả phạt góc của Dembele, Mendes dù có chiều cao không tốt nhưng vẫn có được pha đánh đầu lái bóng cực khó về phía góc thấp phía xa khiến Neuer bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua.
32'
Olise khuấy đảo hàng thủ PSG bằng pha khoan phá từ cánh phải trước khi chuyền bóng khiến hậu vệ chủ nhà phá bóng trúng cột dọc trước khi thủ môn Safonov có thể ôm được bóng.
PSG đáp trả mạnh mẽ ngay sau đó, đến lượt Doue solo trong vòng vây hậu vệ Bayern trước khi dứt điểm đưa bóng khẽ chạm chân một cầu thủ đội khách rồi đi chệch cột dọc khung thành.
24'
Kvaratskhelia gỡ hòa 1-1 cho PSG
Xuất phát từ pha chồng biên tốt của PSG, Doue chuyền bóng dọc biên trái để Kvaratskhelia băng lên tốc độ rồi thực hiện pha cứa lòng đúng góc sút của Dembele trước đó. Lần này Neuer không có cơ hội cứu thua cho "Hùm xám".
22'
Dembele bỏ lỡ khó tin
Dembele phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với thủ thành Neuer tuy nhiên cú cứa lòng của đương kim Quả bóng vàng lại đi quá thiếu chính xác.
19'
Bayern Munich có cơ hội ngon ăn để nhân đôi cách biệt nhưng Olise không thể thắng thủ môn Safonov trong pha đối mặt.
17'
Harry Kane mở tỷ số trên chấm 11m
Luis Diaz đột phá và bị Pacho phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Sandro Schaerer chỉ ngay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane dễ dàng đánh lừa thủ môn Safonov để mở tỷ số trận đấu.
6'
Những phút đầu tiên diễn ra với thế trận thận trọng của đôi bên.
02
Trọng tài chính người Thụy Sỹ - Sandro Schaerer thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
22h30
Nhận định trước trận:
PSG đang bước vào trận bán kết Champions League với phong độ cực kỳ ấn tượng khi thắng 8/9 trận gần nhất, trong đó toàn thắng 4 trận knock-out và mỗi trận đều ghi ít nhất 2 bàn.
Thầy trò HLV Luis Enrique vì thế có thêm sự tự tin khi được chơi trên sân nhà Parc des Princes, nơi họ bất bại 5 trận Champions League gần đây, nổi bật với các chiến thắng trước Chelsea và Liverpool.
Tuy nhiên, Bayern Munich là thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Vincent Kompany đang duy trì chuỗi 9 trận toàn thắng, trong đó có màn lội ngược dòng 4-3 trước Mainz. Không chỉ vậy, “Hùm xám” còn cực kỳ đáng gờm khi thi đấu xa nhà với chuỗi 17 trận bất bại trên mọi đấu trường.
Đáng chú ý, Bayern cũng có thành tích rất tốt tại Parc des Princes khi toàn thắng 4 lần gần nhất tại đây ở Champions League. Vì vậy, dù PSG có lợi thế sân nhà, trận đấu tới nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng và khó phân định thắng bại ngay lượt đi.
22h00
Thông tin lực lượng:
PSG: Chỉ có 2 trường hợp vắng mặt do chấn thương gồm tiền đạo trẻ Quentin Ndjantou và tiền vệ Vitinha.
Bayern Munich: Có khá nhiều trường hợp không thể hành quân đến Paris do chấn thương, đó là Serge Gnabry, Lennart Karl, Sven Ulreich, Tom Bischof, Maycon Card