Ghi bàn:
PSG: Doue (11'), Kvaratskhelia (65')
Đội hình thi đấu
PSG (4-3-3): Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue (Lee Kang-in 78'), Kvaratskhelia, Dembele (Lucas Hernández 88')
Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez (Andy Robertson 78'), Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai (Curtis Jones 78'), Frimpong, Wirtz (Cody Gakpo 78'), Ekitike (Alexander Isak 78')
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho ĐKVĐ PSG. Thầy trò HLV Enrique tạo ra lợi thế lớn trước trận lượt về tại Anfield sau đây một tuần.
88'
Mendes bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ ba cho PSG khi khống chế không tốt, thay vì dứt điểm luôn ngay trước vòng 5m50.
83'
Achraf Hakimi dứt điểm buộc thủ môn của Liverpool phải nhoài người cứu cho cho đội khách.
78'
HLV Arne Slot thay một lúc 4 cầu thủ: Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Florian Wirtz và Hugo Ekitike rời sân để nhường chỗ cho Andy Robertson, Cody Gakpo, Curtis Jones, và Alexander Isak.
71'
Trọng tài cho PSG được hưởng quả phạt đền sau khi Ibrahima Konate phạm lỗi với Warren Zaire-Emery trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Tây Ban Nha Jose Sanchez quyết định hủy penalty cho chủ nhà.
65'
Kvaratskhelia ghi tuyệt phẩm, PSG dẫn 2-0
Kvaratskhelia có pha thoát xuống nhận đường chọc khe tinh tế của Joao Neves, anh loại bỏ hai cầu thủ Liverpool rồi đi bóng vượt qua nốt thủ môn Giorgi Mamardashvili trước sút tung lưới đại diện nước Anh.
61'
Đội ĐKVĐ vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt.
54'
Dembele lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Kvaratskhelia đột phá xuống đáy biên rồi đẩy bóng ra ngon ăn nhưng Dembele lại dứt điểm đi vọt xà ngang trong thế thoải mái.
48'
Cơ hội dành cho Liverpool nhưng pha cứa lòng của Ekitike lại đưa bóng đi không trúng đích.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 dành cho chủ nhà PSG.
44'
Cơ hội hết sức ngon ăn dành cho Dembele nhưng Quả bóng vàng 2025 lại dứt điểm quá hiền đối với thủ môn Mamardashvili.
37'
Nuno Mendes bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi cho Desire Doue, tuy nhiên pha dứt điểm cận chân của cầu thủ này không thắng được thủ môn Giorgi Mamardashvili.
34'
CĐV Liverpool trải qua một phen thót tim khi Kvaratskhelia dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Mamardashvili phải vất vả cản phá.
23'
Đoàn quân của HLV Luis Enrique vẫn đang kiểm soát thế trận, chơi tự tin hơn sau khi có bàn mở tỷ số từ khá sớm.
17'
Đội khách Liverpool vẫn chưa có được pha bóng vào đáng chú ý về phía khung thành của PSG.
11'
Doue ghi tuyệt phẩm, PSG dẫn 1-0
Sau pha solo của Dembele, bóng được chuyền cho Doue và cầu thủ này thực hiện pha bấm bóng qua đầu thủ môn tuyệt đẹp mở tỷ số cho PSG.
5'
Được đánh giá cao hơn, lại được chơi trên sân nhà Công viên các Hoàng tử, các cầu thủ PSG nhập cuộc chủ động tấn công.
02h02
Trọng tài chính người Tây Ban Nha - Jose Sanchez thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h57
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
23h26
Lịch sử đối đầu giữa PSG và Liverpool đang ở thế cân bằng tuyệt đối, khi mỗi đội có 3 chiến thắng sau 6 lần chạm trán. Tuy nhiên, cuộc thư hùng thứ 7 tại Parc des Princes tới đây hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt đáng chú ý.
PSG bước vào trận đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng. Trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Luis Enrique thắng tới 7, hòa 1 và chỉ thua 1, đặc biệt là chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp gần đây. Ở vòng 1/8 Champions League, đội bóng nước Pháp cũng gây tiếng vang khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 8-2, cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm.
Không chỉ vậy, các đội bóng của Luis Enrique duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc tại Champions League khi chỉ thua 2 trong 16 trận gần nhất. PSG cũng bất bại 5 trận gần đây tại đấu trường này, trong đó có 3 chiến thắng.
Ở chiều ngược lại, Liverpool lại đang sa sút rõ rệt. Đội bóng của HLV Arne Slot thua tới 3 trận tại châu Âu mùa này và vừa trải qua chuỗi phong độ nghèo nàn với 4 thất bại trong 7 trận gần nhất. Đáng lo hơn, thành tích sân khách của họ rất tệ khi thua 4/5 trận gần đây.
Với lợi thế sân nhà cùng phong độ vượt trội, PSG đang nắm nhiều cơ hội để phá vỡ thế cân bằng trong lịch sử đối đầu trước Liverpool.
Thông tin lực lượng
PSG: Không có sự phục vụ của Barcola, Mayulu, Fabian Ruiz và Ndjantou vì chấn thương.
Liverpool: HLV Arne Slot cũng phải bỏ qua Alisson, Bradley, Endo, Leoni, Williams, Davies và Bajcetic vì lý do tương tự.