Lần đầu tiên kể từ 2012, Bayern Munich mới giành chiến thắng trước Real Madrid, với đóng góp lớn từ Manuel Neuer.

Thủ môn đội trưởng thực hiện 9 pha cứu thua, đặc biệt là những phút cuối xuất sắc, cùng những pha dâng cao hợp lý, giúp Bayern Munich có lợi thế 2-1 trong cuộc đua giành vé bán kết Champions League.

Neuer có trận đấu xuất sắc. Ảnh: FCBayern

Luis Diaz là tác giả bàn thắng mở tỷ số cho Bayern Munich cuối hiệp 1, trước khi Harry Kane nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp 2. Kylian Mbappe mang lại hy vọng cho Real Madrid.

“Trước hết, chúng tôi vui vì chiến thắng tại đây, nhưng phía trước vẫn sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn ở Munich”, Neuer phát biểu, với phần thưởng là giải Cầu thủ hay nhất trận, trên tay.

“Thật tiếc khi không phải là 2-0”, Neuer tiếp tục. “Chúng tôi biết Real Madrid nguy hiểm thế nào. Họ cũng có cơ hội và bỏ lỡ, vì vậy chúng tôi hài lòng với chiến thắng này”.

Neuer xuất sắc cản những pha bóng của Mbappe hay Vinicius Junior. Ngay trong tình huống nhận bàn thua, anh cũng có phản ứng rất nhanh chạm bóng sau cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp.

Thủ môn 40 tuổi không hề chủ quan: “Trận lượt về tại Munich sẽ rất khó khăn. Real Madrid sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới: tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm cực tốt – rất khó để phòng ngự.

Nếu chúng tôi giữ cự ly đội hình tốt, mọi thứ sẽ dễ hơn. Nhưng khi họ có không gian trong các tình huống một đối một, thì cực kỳ nguy hiểm”.

Bayern Munich đang tiến gần đến chức vô địch Bundesliga. Đội bóng chủ sân Allianz Arena cũng là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Champions League.

“Được chơi trong tập thể này cùng ban huấn luyện thật sự rất vui”, Neuer nhấn mạnh. “Mọi điều đều có thể”.

Bayern Munich nắm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết. Ảnh: FCBayern

Phản ứng của Bayern Munich

Khi được hỏi về màn trình diễn xuất sắc của Neuer, trung vệ Jonathan Tah phản ứng: “Bạn còn ngạc nhiên sao? Chúng tôi luôn biết ơn anh ấy trong mọi trận đấu.

Manuel có một ‘hào quang’ đặc biệt, với những pha cứu thua lặp đi lặp lại. Không nên coi đó là điều hiển nhiên, nhưng với anh ấy thì điều đó lại trở nên… bình thường”.

Trong khi đó, GĐTT Max Eberl hài lòng: “Chúng tôi đã thắng tại Bernabeu. Không nhiều đội làm được điều đó. Bayern thể hiện đúng những gì đã xây dựng suốt mùa giải: dũng cảm, chủ động và phòng ngự từ tuyến trên.

Trước một đội đẳng cấp thế giới, việc phải đối mặt với cơ hội là điều hiển nhiên. Nhưng xét tổng thể, chúng tôi xứng đáng chiến thắng.

Chúng tôi phải tiếp tục giữ sự dũng cảm và tỉnh táo ở lượt về. Khi đó, với sự cổ vũ của khán giả nhà, chúng tôi có thể hoàn tất nhiệm vụ”.