Tia hy vọng trong ngày tệ hại

Khi mọi thứ khác dường như đã vuột khỏi tầm tay, Real Madrid lại tìm thấy một khoảnh khắc hạnh phúc đầy nghịch lý trước Bayern Munich.

Ngay cả khi gần như tất cả hy vọng ở tứ kết Champions League đang trôi đi, bị dẫn 2-0 sau nhiều phút bị áp đảo, thì tinh thần hoang dại quen thuộc của Bernabeu lại bùng lên.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ dồn dập. Ảnh: FCBayern

Cánh cửa cảm xúc được mở tung, khán đài cháy lên, và Kylian Mbappe rút ngắn cách biệt, giúp cuộc đối đầu trở nên cân bằng hơn trước trận lượt về vào thứ Tư tuần sau (2h ngày 16/4) tại Munich.

Sau nỗi thất vọng khi gần như buông xuôi La Liga ở Mallorca, Real Madrid đã tìm lại hình ảnh đầy quyết tâm và giàu năng lượng – thứ hạnh phúc đến từ sự mạo hiểm trong đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, họ phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm, đã kiểm soát trận đấu cho đến khi tham vọng không đáy của Vincent Kompany khiến thế trận chuyển sang màn đôi công, nơi Mbappe, Vinicius và Jude Bellingham có không gian để bứt tốc.

Real Madrid có những phút giây tìm lại chính mình, nhưng đó có thể chỉ là khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi, khi phía trước vẫn còn một trận chiến nữa ở Champions League.

Thế trận dồn dập

Đêm bóng đá kết thúc trong nhịp độ dồn dập ấy bắt đầu bằng nghi thức hoành tráng, với một tấm mosaic khổng lồ trên khán đài. CĐV Bayern Munich đáp trả bằng những tiếng hô nhảy múa khiến cả “bộ xương già” của Bernabeu rung chuyển.

Luis Diaz mở tỷ số. Ảnh: Diario AS

Trên sân, Real Madrid xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác. Trước sức mạnh cơ bắp của Bayern, họ không còn lỏng lẻo nào như trận Mallorca.

Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đội của Alvaro Arbeloa khoác lên mình sự nghiêm túc cần thiết để tiếp đón tập thể tấn công nguy hiểm bậc nhất châu Âu với bộ tứ đáng sợ: Michael Olise, Gnabry, Luis Diaz và Harry Kane.

Hai gã khổng lồ đối đầu trong trận “kinh điển” của Champions League, lao vào cuộc đấu với sự khát khao mãnh liệt. Đội hình của Kompany luôn hướng về phía trước, được tổ chức xung quanh Kimmich. Ngay từ giây thứ 43, Laimer đã có cơ hội dứt điểm.

Bên phía Real Madrid, không ai giữ sức. Mbappe lĩnh xướng những đợt tấn công về phía khung thành Manuel Neuer, hoạt động tích cực hơn thường lệ. “Los Blancos” chơi gắn kết, hỗ trợ nhau kín kẽ, bịt mọi khoảng trống mà Olise, Gnabry hay Kimmich cố khai thác.

Họ đứng vững dù Bayern kiểm soát bóng vượt trội, nhờ vào năng lượng của Thiago Pitarch, sự tận tụy của Valverde và khả năng đọc trận của Tchouameni – người sau đó nhận thẻ vàng và sẽ vắng mặt ở lượt về tại Munich.

Dù phải phòng ngự nhiều, Real Madrid vẫn tạo ra thế trận đôi công. Bayern Munich gây nguy hiểm từ khả năng điều phối của Kimmich, còn chủ nhà đáp trả bằng tốc độ của Arda Guler – người chơi xuất sắc trong khâu triển khai và tung ra những đường chuyền quyết định cho Mbappe.

Tiền đạo người Pháp có pha đối mặt Neuer nhưng không thắng được thủ môn 40 tuổi. Vinicius cũng có những pha xâm nhập đáng chú ý.

Kane ghi bàn như chỗ không người. Ảnh: Diario AS

Dù vậy, cơ hội rõ ràng hơn lại thuộc về Bayern: Kane tạo điều kiện cho Upamecano nhưng trung vệ này bỏ lỡ, còn Gnabry sút trúng Lunin sau sai lầm chuyền về của Thiago.

Khác biệt

Bayern Munich dường như tiến gần bàn thắng hơn, nhưng Real Madrid luôn khiến người ta có cảm giác chỉ cần một đường chuyền chuẩn xác là có thể phản đòn. Cho đến khi sự cân bằng mong manh ấy sụp đổ.

Luis Diaz bứt tốc sau lưng hàng thủ, nhận đường chuyền của Gnabry và đánh bại Lunin khi hiệp 1 gần khép lại. Rồi cú sốc đến dồn dập: chỉ 21 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Real Madrid mất bóng ngay từ pha giao bóng.

Alvaro Carreras – người bị Olise hành hạ suốt trận – để mất bóng, Olise chuyền nhẹ cho Kane dứt điểm trong thế không người kèm từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 2-0.

Real Madrid lại rơi vào một khoảnh khắc tuyệt vọng quen thuộc tại Bernabeu trước một đối thủ mạnh mẽ như Bayern. Nhưng họ không gục ngã. Vinicius có cơ hội đối mặt Neuer sau sai lầm của Upamecano nhưng rồi lại sút ra ngoài.

Khi còn khoảng nửa tiếng đồng hồ, Arbeloa điều chỉnh nhân sự: Bellingham và Militao vào sân thay Thiago và Huijsen. Trận đấu trở nên sôi động hơn.

Mbappe níu giữ hy vọng cho Real Madrid. Ảnh: RMCF

Bellingham bỗng sắc bén, kiến tạo cơ hội cho Mbappe nhưng Neuer cản phá – anh xuất sắc nhất trận với 9 lần cứu thua. Vinicius tiếp tục phối hợp với Mbappe nhưng cú dứt điểm lại chệch khung thành.

Cuối cùng, tia sáng lóe lên từ một đường chuyền chéo của Trent Alexander-Arnold, và lần này Mbappé không bỏ lỡ, đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng thắp lại ngọn lửa Bernabeu, gợi nhớ những đêm kỳ diệu năm 2022 hay màn lội ngược dòng trước chính Bayern năm 2024. Bayern Munich vẫn dâng cao, còn Real Madrid có thêm không gian để phản công và tiếp tục gây áp lực.

Lần này, phép màu không xuất hiện. Real Madrid sẽ hành quân tới Munich với bất lợi, trước một đối thủ khổng lồ đầy khát khao.