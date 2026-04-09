Trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid diễn ra với kịch bản đầy bất ngờ. Dù nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội chủ sân Camp Nou lại rơi vào thế khó sau bước ngoặt ở cuối hiệp một.

Phút 41, trung vệ Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Chỉ ít phút sau, Atletico tận dụng lợi thế hơn người khi Julian Alvarez sút phạt đẹp mắt mở tỷ số.

Sang hiệp hai, Barcelona vẫn nỗ lực tấn công dù chơi thiếu người. HLV Hansi Flick tung thêm nhân sự nhằm tìm bàn gỡ, nhưng các cơ hội của Rashford hay Yamal đều không được tận dụng.

Phút 70, Sorloth ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách, đặt Barca vào thế bất lợi. Thất bại ngay trên sân nhà khiến cơ hội đi tiếp của Barcelona trở nên mong manh trước trận lượt về tại Madrid.

Ghi bàn:

Atletico: Alvarez (45'), Alexander Sorloth (70')

Thẻ đỏ: Cubarsi (Barca, 43')

Đội hình thi đấu

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia, Kounde (Ronald Araújo 73'), Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri (Gavi 46'), Yamal, Olmo, Rashford (Ferran Torres 73'), Lewandowski (Fermín López 46')

Atletico (4-2-3-1): Musso, Molina, Le Normand, Hancko (Marc Pubil 32'), Ruggeri, Koke (Álex Baena 60'), Llorente, Simeone (Thiago Almada 80'), Griezmann (Nico González 80'), Lookman (Alexander Sorloth 60'), Alvarez