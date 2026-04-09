Trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Atletico Madrid diễn ra với kịch bản đầy bất ngờ. Dù nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội chủ sân Camp Nou lại rơi vào thế khó sau bước ngoặt ở cuối hiệp một.
Phút 41, trung vệ Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm. Chỉ ít phút sau, Atletico tận dụng lợi thế hơn người khi Julian Alvarez sút phạt đẹp mắt mở tỷ số.
Sang hiệp hai, Barcelona vẫn nỗ lực tấn công dù chơi thiếu người. HLV Hansi Flick tung thêm nhân sự nhằm tìm bàn gỡ, nhưng các cơ hội của Rashford hay Yamal đều không được tận dụng.
Phút 70, Sorloth ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách, đặt Barca vào thế bất lợi. Thất bại ngay trên sân nhà khiến cơ hội đi tiếp của Barcelona trở nên mong manh trước trận lượt về tại Madrid.
Ghi bàn:
Atletico: Alvarez (45'), Alexander Sorloth (70')
Thẻ đỏ: Cubarsi (Barca, 43')
Đội hình thi đấu
Barca (4-2-3-1): Joan Garcia, Kounde (Ronald Araújo 73'), Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri (Gavi 46'), Yamal, Olmo, Rashford (Ferran Torres 73'), Lewandowski (Fermín López 46')
Atletico (4-2-3-1): Musso, Molina, Le Normand, Hancko (Marc Pubil 32'), Ruggeri, Koke (Álex Baena 60'), Llorente, Simeone (Thiago Almada 80'), Griezmann (Nico González 80'), Lookman (Alexander Sorloth 60'), Alvarez
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Atletico. Thầy trò HLV Diego Simeone giành lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân nhà sau đây một tuần.
85'
Đội khách Atletico vẫn chơi phòng ngự đầy kỷ luật, lần lượt hóa giải mọi cơ hội mà Barca tạo ra. Yamal vừa có pha solo vượt qua tới 6-7 cầu thủ đội khách nhưng không kịp dứt điểm.
80'
Chỉ trong vòng hơn một phút, hết Cancelo rồi Yamal thay nhau dứt điểm về góc gần nhưng đều không thắng được thủ môn Musso.
75'
Chơi hơn người, lại dẫn trước 2-0, các học trò của HLV Diego Simeone thi đấu càng thoải mái và tự tin. Bên kia chiến tuyến, Barca không còn duy trì sức ép như những phút đầu hiệp hai.
70'
Alexander Sorloth nhân đôi cách biệt cho Atletico
Mải mê tìm bàn gỡ, Barca nhận "đòn hồi mã thương". Ruggeri tạt bóng từ cánh trái vào để Alexander Sorloth thoải mái dứt điểm một chạm tung lưới Barca lần thứ hai.
58'
Yamal đá phạt góc đưa bóng đi cắt ngang khung thành Atletico cực kỳ nguy hiểm, tiếc cho chủ nhà khi không có cầu thủ nào của Barca có thể chạm bóng.
53'
Xà ngang từ chối siêu phẩm của Rashford
Yamal kiếm về quả phạt bên ngoài vòng cấm Atletico, Rashford thực hiện cú đá đưa bóng vòng qua hàng rào nhưng những đầu ngón tay của thủ môn Musso và xà ngang đã từ chối siêu phẩm của tiền đạo người Anh.
50'
Rashford băng xuống vượt qua cả thủ môn Musso nhưng cú dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi ra cạnh lưới.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Đầu hiệp hai HLV Hansi Flick rút Pedri ra nghỉ để nhường chỗ cho Gavi, Fermín López được tung vào thay Robert Lewandowski.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Atletico.
45'
Alvarez ghi siêu phẩm, Atletico dẫn 1-0
Từ chấm đá phạt bên ngoài vòng cấm Barca, Alvarez thực hiện cú đá đưa bóng đi vòng qua hàng rào rồi găm đúng góc cao khiến thủ môn Garcia bay người hết cỡ cũng chỉ làm nền cho siêu phẩm của chân sút người Argentina.
42'
Cubarsi bị thẻ đỏ
Atletico co pha tấn công trung lộ mở ra cơ hội cho Giuliano Simeone băng xuống, Cubarsi phạm lỗi và trọng tài Istvan Kovacs ban đầu chỉ rút thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, vị vua sân cỏ người Romania quyết định hủy thẻ vàng và thay vào đó là tấm thẻ đỏ.
32'
Yamal nhảy múa trong vòng cấm đội khách rồi có hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng không thắng được hàng thủ Atletico.
30'
Rashford nhoài người dứt điểm từ đường chuyền về phía cột xa của Olmo, khiến thủ môn Musso vất vả cản phá.
28'
Trận đấu bị gián đoạn khi trọng tài cho tạm dừng để bác sĩ vào sân chăm sóc cho David Hancko. Trung vệ bên phía Atletico bị đau ở cổ chân trái sau tình huống tiếp đất không tốt.
18'
Rashford sút tung lưới Atletico nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với Yamal - người chuyền bóng dọn cỗ cho tiền đạo người Anh.
10'
Đến lượt Cancelo đe dọa khung thành của Atletico với cú sút sấm sét nhưng thủ môn Musso vẫn là người chọn đúng vị trí và cản phá.
6'
Alvarez đột phá từ cánh phải vào trước khi dứt điểm đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Garcia.
5'
Lại là Rashford với cú sút căng đưa bóng đi chìm buộc thủ môn Musso cản phá bằng chân cứu thua cho Atletico.
2'
Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về đội chủ nhà Barca, với cú sút ở rìa vòng cấm của Rashford đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Musso.
02h02
Trọng tài chính người Romania - Istvan Kovacs thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h57
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
23h20
Barca bước vào cuộc tái đấu Atletico Madrid với sự tự tin lớn, dù quá khứ tại Champions League từng không ít lần ám ảnh họ. Hai lần bị loại ở các mùa 2013/14 và 2015/16 là minh chứng rõ ràng cho sự khó chịu của đại diện thủ đô Tây Ban Nha ở sân chơi danh giá này.
Tuy nhiên, cục diện hiện tại đã thay đổi đáng kể. Barca đang đạt phong độ cực cao với chuỗi gần hai tháng bất bại, đặc biệt là màn hủy diệt Newcastle 8-3 sau hai lượt trận vòng 1/8. Không chỉ vậy, họ còn thắng tới 5/6 lần đối đầu gần nhất với Atletico, cho thấy sự vượt trội rõ rệt.
Hàng công của đội bóng xứ Catalunya đang vào “phom”, với điểm nhấn là Lamine Yamal – ngôi sao trẻ liên tục tạo đột biến. Ngược lại, Atletico lại sa sút khi thua liền ba trận, trong đó có thất bại 1-2 trước chính Barca tại La Liga.
Dù từng tạo dấu ấn với chiến thắng 7-5 trước Tottenham, sự thiếu ổn định khiến Atletico khó tạo bất ngờ. Trước một Barca đang thăng hoa, đội khách nhiều khả năng sẽ gặp vô vàn khó khăn tại Camp Nou.
Thông tin lực lượng
Barca: Không có sự phục vụ của Andreas Christensen (đầu gối), Raphinha (gân kheo), Frenkie de Jong (gân kheo) và Marc Bernal (mắt cá) vì chấn thương. Riêng Ronald Araujo đã kịp bình phục và sẵn sàng ra sân.
Chủ nhà đón chào Jules Kounde trở lại và nhiều khả năng đá chính. Trên hàng công, tiền đạo Robert Lewandowski được kỳ vọng tái xuất trong đội hình xuất phát, trong khi Marcus Rashford có thể tiếp tục giữ vị trí bên cánh trái.
Atletico: Đón chào sự trở lại tập luyện của Jan Oblak, Marc Pubill và Rodrigo Mendoza sau giai đoạn dưỡng thương. Dù vậy, Pablo Barrios vẫn vắng mặt vì gặp vấn đề với cơ đùi. Hai trường hợp Jose Gimenez và Johnny Cardoso còn bỏ ngỏ khả năng ra sân.