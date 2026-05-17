Hà Nội FC có chiến thắng đậm 4-0 ngay trên sân PVF-CAND trong trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Đội chủ nhà cần điểm để thoát khỏi nhóm nguy hiểm, trong khi đại diện Thủ đô chịu áp lực lớn sau thất bại ở vòng trước và còn thiếu nhiều trụ cột vì án treo giò.

Trận đấu diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt - Ảnh: HNFC

PVF-CAND nhập cuộc hứng khởi và suýt mở tỷ số ngay phút thứ 2, nhưng bàn thắng của Thanh Nhàn không được công nhận do lỗi việt vị sau khi VAR can thiệp. Thoát thua, Hà Nội FC nhanh chóng lấy lại thế trận và dồn ép đối thủ.

Phút 15, Văn Tùng chớp thời cơ dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thua sớm khiến PVF-CAND bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ.

Đến phút 33, Văn Quyết tận dụng sai lầm của đội chủ nhà để nhân đôi cách biệt. Pha lập công này phải trải qua thời gian kiểm tra VAR khá lâu trước khi được công nhận.

Văn Quyết ghi tên mình lên bảng tỷ số - Ảnh: HNFC

Sang hiệp hai, cơn mưa lớn khiến mặt sân trở nên khó chơi. PVF-CAND tiếp tục gặp khó khi Võ Anh Quân có pha vào bóng nguy hiểm với Phạm Tuấn Hải nhưng chỉ nhận thẻ vàng sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Phút 64, Hà Nội FC nâng tỷ số lên 3-0. Fisher kiến tạo thuận lợi để Tuấn Hải bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, ghi dấu ấn đậm nét trong thế trận áp đảo. PVF-CAND có cơ hội đáng chú ý ở phút 72 nhưng Thanh Nhàn sút bóng trúng cột dọc.

Văn Quyết ăn mừng cùng Tuấn Hải

Đến phút 78, Passira dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 4-0 cho đoàn quân của HLV Harry Kewell. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô củng cố cuộc đua nhóm đầu, còn PVF-CAND thêm áp lực trụ hạng.