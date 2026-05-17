Ghi bàn: Xuân Tiến 38’, Nhâm Mạnh Dũng 43’.
Thẻ đỏ: Viết Tú 90’+5.
Đội hình xuất phát:
Nam Định: Nguyên Mạnh; Văn Tới, Lucas, Trần Văn Kiên Hồng Duy; Lâm Ti Phông, Tô Văn Vũ, Romulo, Lý Công Hoàng Anh; Akolo, Trần Ngọc Sơn.
Thể Công: Văn Việt; Đinh Viết Tú, Colonna, Văn Nam, Tuấn Tài; Xuân Tiến, Paulinho, Wesley Nata, Văn Tú; Lucao, Nhâm Mạnh Dũng.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Nam Định vs Thể Công Viettel:
90'+6
Hết giờ! Nam Định 0-2! Thể Công Viettel!
Xuân Son vào sân giúp Nam Định áp đảo, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.
90'+5
Thẻ đỏ! Thể Công Viettel còn 10 người. Đinh Viết Tú nhận liền hai thẻ vàng trong 1 phút.
90'+2
Nguy hiểm! Văn Việt xuất sắc đổ người cứu thua sau cú sút xa hiểm hóc. A Mít đá bồi vọt xà ngang.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
85'
Xà ngang! Lucao thực hiện cú sút xa rất hiểm, bóng đi cong rồi rơi thẳng lên xà ngang khung thành Nam Định.
80'
Văn Vũ treo bóng chính xác, Xuân Son bật lên đánh đầu rất căng nhưng bóng vẫn không đi chính xác và nhận thẻ vàng.
77'
Bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Nam Định. Cầu thủ chủ nhà khá nôn nóng ở những pha xử lý cuối.
69'
Không vào! Caio Cesar có khoảng trống tung cú sút má trong chân phải rất kỹ thuật, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Văn Việt.
63'
Không vào! Xuân Son đánh đầu nhưng thủ môn Văn Việt là người chiến thắng.
62'
Nhâm Mạnh Dũng rời sân bằng cáng. Bùi Tiến Dũng thay.
59'
Bóng liên tục được nhồi vào vòng cấm Thể Công Viettel, nhưng cầu thủ chủ nhà không thể dứt điểm.
57'
Nam Định đẩy đội hình lên rất cao để tấn công. Thể Công Viettel vẫn chủ động trong khâu phòng ngự.
51'
Xuân Son có pha mở bóng tốt, nhưng đồng đội của anh thực hiện đường chuyền ngang đúng vào chân cầu thủ áo đỏ.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
19h03
Xuân Son được HLV Vũ Hồng Việt tung vào sân. Nam Định quyết lật ngược tình thế.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Nam Định 0-2 Thể Công Viettel!
Chủ nhà cầm bóng vượt trội, nhưng Thể Công Viettel chỉ cần hai khoảnh khắc để mang về 2 bàn thắng.
45'+3
Không vào! Lucas bật cao đánh đầu về góc thấp, Văn Việt xuất sắc đổ người cứu thua cho đội khách.
45'+1
Cột dọc! Akolo xoay người sút cận thành góc hẹp, bóng chạm cột dọc khung thành chủ nhà đi ra ngoài.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
43'
Bàn thắng! 2-0 cho Thể Công Viettel! Từ đường chuyền dài, Nhâm Mạnh Dũng khống chế đẹp mắt rồi tung cú sút xa chân trái, bóng đi cong về cột xa khiến Nguyên Mạnh bất lực. Một siêu phẩm!
38'
Bàn thắng! Thể Công Viettel dẫn 1-0! Đội khách phản công khi Nam Định con đòi phạt đền với lỗi bóng chạm tay, Văn Vũ tạt chính xác để Đinh Xuân Tiến dứt điểm cận thành.
Nguyên Mạnh kịp phản xạ, nhưng chính Xuân Tiến đá bồi thành bàn. VAR vào cuộc xác nhận không có lỗi của đội khách.
38'
Không vào! Romulu thực hiện cú sút phạt trực tiếp khiến Văn Việt đẩy bóng ra. Cầu thủ chủ nhà băng vào đá bồi nhưng thủ môn Nam Định kịp phản xạ cứu thua.
37'
Sau khi mất bóng, Paulinho buộc phải phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa. Đây là cơ hội cho Nam Định.
31'
Sau 2/3 thời gian của hiệp 1, hai đội vẫn chưa thực hiện được bất kỳ pha dứt điểm nào. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Nam Định giảm xuống 59%.
26'
Văn Vũ có pha vào bóng rất nguy hiểm, khiến Đinh Xuân Tiến phải nằm sân. Tay của anh rất đau. Y tế và cáng được vào sân.
23'
Cả hai đội đều có những pha vào bóng rất quyết liệt trong vài phút vừa qua.
19'
Thể Công Viettel có pha tăng tốc rất nhanh ở trung lộ, nhưng vẫn chưa có cú sút nào được thực hiện.
11'
Nam Định chủ động trong kiểm soát bóng, lên đến 75%. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn chưa tìm thấy khoảng trống dứt điển. Thể Công Viettel có chút lúng túng ở giữa sân, nhưng phòng ngự tốt.
9'
Nam Định có pha bật tường rất hay, nhưng pha đưa bóng ngang của cầu thủ chủ nhà không vượt qua được hậu vệ Thể Công Viettel.
4'
Trong những phút đầu tiên, Nam Định chủ động pressing và chơi tấn công, với những pha tranh chấp nhanh từ giữa sân.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Không có cầu thủ Nam Định nào ghi được nhiều hơn 4 bàn thắng tại V-League mùa này – Akolo Chadrac và Brenner có cùng 4 pha lập công.
Trong khi đó, Lucao ghi 11 bàn cho Thể Công Viettel.