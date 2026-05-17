Không bất ngờ

Từng đánh bại U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á, thế nên trước giờ bóng lăn tại tứ kết U17 châu Á 2026, người hâm mộ có cơ sở hy vọng có thêm một bất ngờ từ thầy trò HLV Cristiano Roland.

Nhưng bóng đá trẻ không phải lúc nào cũng là câu chuyện của cảm xúc, bởi ở góc nhìn chuyên môn thuần túy, U17 Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn so với U17 Australia.

Khác với lần gặp nhau ở Đông Nam Á, U17 Australia bước vào giải châu Á với lực lượng mạnh nhất cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Đội bóng xứ chuột túi cũng có hành trình tương đối nhẹ nhàng ở vòng bảng khi chỉ phải thi đấu hai trận do bảng đấu có ba đội, qua đó giữ được nền tảng thể lực tốt nhất cho vòng knock-out.

Trong khi đó, U17 Việt Nam lại trải qua hành trình khắc nghiệt hơn nhiều. Từ vòng bảng cho tới tứ kết, HLV Cristiano Roland gần như chỉ có một bộ khung cố định. Việc liên tục phải căng sức trong toàn bộ 3 trận vòng bảng khiến nền tảng thể lực của đội hình chính bị bào mòn đáng kể.

Sự khác biệt ấy thể hiện rất rõ trên sân. U17 Australia vượt trội về tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh chấp cũng như chất lượng xử lý trong các tình huống quyết định. Khi đối thủ duy trì được cường độ pressing cao suốt trận, U17 Việt Nam không còn giữ được sự thanh thoát như những trận đấu trước đó.

Thất bại 0-3 rõ ràng mang đến tiếc nuối, nhưng cũng phản ánh đúng tương quan hiện tại giữa hai nền bóng đá. U17 Việt Nam đã nỗ lực, đã chiến đấu, song trước một đối thủ đồng đều hơn về thể chất lẫn chiều sâu lực lượng, việc dừng bước ở tứ kết là điều nằm trong dự đoán của giới chuyên môn.

Thua để tiến xa

Dẫu vậy, thất bại trước U17 Australia không phải trận đấu khiến người hâm mộ thất vọng. Ngược lại, trong nhiều thời điểm, U17 Việt Nam vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực bằng các pha phối hợp khá tự tin và không ít tình huống lên bóng đáng xem.

Nếu chính xác hơn trong những pha xử lý cuối cùng, hoặc bình tĩnh hơn ở các cú dứt điểm, đội bóng của HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tạo ra một thế trận khác.

Những nỗ lực là đáng khen ngợi, và thất bại cũng để rút ra nhiều bài học cho tương lai

Điều quan trọng hơn cả nằm ở giá trị mà trận thua mang lại. Bóng đá trẻ không chỉ được đo bằng thành tích tức thời, mà còn nằm ở bài học để trưởng thành. Và thất bại trước U17 Australia giống như một lời nhắc rằng U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa hơn ở sân chơi châu lục hay World Cup.

Từ vấn đề thể lực, khả năng duy trì cường độ thi đấu, đến tâm lý xử lý trong các thời điểm quyết định đều cần tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh đó, chiều sâu lực lượng cũng là bài toán lớn, bởi khi phải chơi liên tục ở mật độ cao, sự phụ thuộc vào một đội hình gần như cố định rõ ràng không dễ.

Nhưng nhìn theo hướng tích cực, thất bại này cũng mở ra cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam nhìn rõ mình đang ở đâu. U17 Việt Nam có kỹ thuật, có tinh thần thi đấu và sự tự tin, nhưng để vươn xa hơn chừng đó vẫn chưa đủ. Thua ở tứ kết, thua một trận đấu không phải dấu chấm hết, mà có thể là bước lùi cần thiết để tiến xa hơn trong tương lai.

