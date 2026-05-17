Bốn trận tứ kết VCK U17 châu Á 2026 đã chính thức khép lại, qua đó xác định hai cặp bán kết đầy hấp dẫn gồm U17 Nhật Bản gặp U17 Trung Quốc và U17 Uzbekistan chạm trán U17 Australia.

Tâm điểm chú ý của người hâm mộ Đông Nam Á là màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Australia. Sau hành trình đầy cảm xúc ở vòng bảng với chiến thắng lịch sử trước UAE để giành vé dự U17 World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo bất ngờ.

U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết - Ảnh: AFC

Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương cho thấy sự vượt trội về thể hình, thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp.

U17 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của Australia. Phút 40, Oliver O'Carroll tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để mở tỷ số cho đội bóng áo vàng.

Sang hiệp hai, Georgio Hassarati và Akeem Gerald lần lượt lập công, giúp đội bóng xứ sở chuột túi giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

U17 Uzbekistan thắng kịch tính U17 Hàn Quốc - Ảnh: AFC

Ở các trận đấu còn lại, U17 Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Tajikistan 5-0. Trong khi đó, U17 Trung Quốc gây ấn tượng với màn ngược dòng thắng Saudi Arabia 3-1 để lần đầu góp mặt ở bán kết sau nhiều năm chờ đợi.

Cặp tứ kết cuối cùng diễn ra đầy kịch tính khi U17 Uzbekistan hòa U17 Hàn Quốc 2-2 sau 90 phút trước khi thắng 5-3 trên chấm luân lưu để ghi tên mình vào bán kết.