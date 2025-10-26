Real Madrid đòi nợ Barcelona tại Santiago Bernabeu nhờ các bàn thắng của Kylian Mbappe và Jude Bellingham.

Barca không sắc bén trong tấn công, không thể ngăn cản Mbappe và Bellingham trong khâu phòng ngự. Cầu thủ người Pháp và tiền vệ người Anh đều rất năng động trong suốt trận đấu.

Real Madrid thắng xứng đáng. Ảnh: Diario AS

Mbappe là một trong những nhân vật chính của trận đấu. Anh còn 1 bàn thắng bị từ chối, cùng 1 pha phạt đền bị Szczesny cản phá.

Lamine Yamal không thể hiện được nhiều, trong khi Fermin Lopez ghi bàn cho Barca. Đội khách chỉ còn 10 người trong thời gian bù giờ khi Pedri nhận thẻ đỏ.

Những phút cuối và khi trận đấu kết thúc, một số cầu thủ hai đội suýt ẩu đả.

Ghi bàn:

Real Madrid: Mbappe 22', Bellingham 43'.

Barca: Fermin Lopez 38'.

Thẻ đỏ: Pedri 90'+11

Đội hình xuất phát Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid (4-1-4-1): Courtois; Valverde (Carvajal 72'), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni; Arda Guler (Brahim 66'), Camavinga, Bellingham (Ceballos 90'), Vinicius (Rodrygo 72'); Mbappe (Gonzalo 90').

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Eric Garcia (Araujo 74'), Cubarsi (Roony Bardghji 83'), Balde (Gerard Martin 90'+7); Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres (Casado 74').

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Barca...