Real Madrid đòi nợ Barcelona tại Santiago Bernabeu nhờ các bàn thắng của Kylian Mbappe và Jude Bellingham. 

Barca không sắc bén trong tấn công, không thể ngăn cản Mbappe và Bellingham trong khâu phòng ngự. Cầu thủ người Pháp và tiền vệ người Anh đều rất năng động trong suốt trận đấu. 

Real Madrid Barca 2 1.jpg
Real Madrid thắng xứng đáng. Ảnh: Diario AS

Mbappe là một trong những nhân vật chính của trận đấu. Anh còn 1 bàn thắng bị từ chối, cùng 1 pha phạt đền bị Szczesny cản phá. 

Lamine Yamal không thể hiện được nhiều, trong khi Fermin Lopez ghi bàn cho Barca. Đội khách chỉ còn 10 người trong thời gian bù giờ khi Pedri nhận thẻ đỏ.

Những phút cuối và khi trận đấu kết thúc, một số cầu thủ hai đội suýt ẩu đả.

Ghi bàn:

Real Madrid: Mbappe 22', Bellingham 43'.

Barca: Fermin Lopez 38'.

Thẻ đỏ: Pedri 90'+11

Đội hình xuất phát Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid (4-1-4-1): Courtois; Valverde (Carvajal 72'), Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni; Arda Guler (Brahim 66'), Camavinga, Bellingham (Ceballos 90'), Vinicius (Rodrygo 72'); Mbappe (Gonzalo 90').

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Eric Garcia (Araujo 74'), Cubarsi (Roony Bardghji 83'), Balde (Gerard Martin 90'+7); Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres (Casado 74').

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Barca...

27/10/2025 | 00:24

90'+11

Sau khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ hai đội vẫn lao vào nhau, trong đó có Lamine Yamal và Courtois.

27/10/2025 | 00:23

90'+11

Hết giờ! Real Madrid 2-1 Barca!

Không có thêm bàn thắng nào được ghi, “Los Blancos” giành trọn 3 điểm.

27/10/2025 | 00:21

90'+10

Thẻ đỏ! Pedri nhận thẻ vàng thứ 2 khi phạm lỗi Tchouameni, đồng nghĩa thẻ đỏ.

Bên ngoài sân, cầu thủ dự bị hai đội gây tình huống va chạm. Vinicius như muốn ăn thua đủ với đối thủ. Lunin và Militao nhận thẻ vàng.

27/10/2025 | 00:21

90'+9

Fermin Lopez nhận thẻ vàng.

27/10/2025 | 00:19

90'+8

Không vào! Rodrygo đá phạt trực tiếp chân phải kỹ thuật, thủ môn Szczesny bay người hết cỡ cứu thua cho Barca.

27/10/2025 | 00:18

90'+7

Barcelona điều chỉnh. Gerard Martin thay Alejandro Balde.

27/10/2025 | 00:17

90'+5

Casado tung cú sút chạm Tchouameni đi hết biên ngang.

27/10/2025 | 00:17

90'+5

Cơ hội! Rodrygo xâm nhập vòng cấm với pha dứt điểm sở trường, nhưng Szczesny thi đấu tập trung đổ người bắt bóng.

27/10/2025 | 00:12

90'

Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.

27/10/2025 | 00:11

90'

Real Madrid thay 2 cầu thủ. Bellingham và Mbappe rời sân, Dani Ceballos và Gonzalo Garcia vào sân.

27/10/2025 | 00:10

89'

Lamine Yamal chuyền tuyệt đẹp, Kounde thoát xuống cực nhanh khống chế ngực nhưng bóng bật xa bị Courtois bắt được.

27/10/2025 | 00:09

88'

Cơ hội! Real Madrid phản công, Mbappe tung cú đá chân trái trong tư thế khó đi chệch cột dọc.

27/10/2025 | 00:04

83'

Barca tăng cường tấn công, Roony Bardghji vào thay trung vệ Pau Cubarsi.

27/10/2025 | 00:02

80'

Tchouameni xử lý hay và thực hiện kiến tạo đẹp mắt, Mbappe xâm nhập vòng cấm sút bóng không qua được hậu vệ Barca.

27/10/2025 | 00:01

79'

Vinicius đã trở lại băng ghế kỹ thuật, nhưng gương mặt vẫn còn giận dữ.

26/10/2025 | 23:55

74'

Barca cũng có điều chỉnh.

Araujo và Marc Casado vào sân. Ferran Torres và Eric Garcia rời sân. Như vậy, Rashford sẽ đá cắm, Fermin dạt sang trái.

Hansi Flick - người ngồi khán đài - dường như muốn tái hiện khoảnh khắc trong phút bù giờ với Girona.

26/10/2025 | 23:54

72'

Real Madrid điều chỉnh.

Rodrygo và Carvajal vào sân. Vinicius và Valverde rời sân.

Vini phản ứng không đẹp khi bị Xabi Alonso rút ra nghỉ. Cầu thủ người Brazil sau đó bỏ vào đường hầm.

26/10/2025 | 23:50

68'

Brahim Diaz thoát xuống kiến tạo, Bellingham xử lý và dứt điểm chân trái tinh tế đưa bóng vào góc thấp. Tuy nhiên, đã có lỗi việt vị của đội chủ nhà.

26/10/2025 | 23:48

66'

Real Madrid phản công, Vinicius thực hiện cú dứt điểm má trong chân phải không thành công.

Ngay sau đó, Barca mất bóng, Vini chuyền để Bellingham sút ngoài vòng cấm bật hậu vệ đội khách.

26/10/2025 | 23:46

66'

Valverde bị đau nhưng sẽ tiếp tục thi đấu, dù Carvajal chuẩn bị thay thế. 

Arda Guler nhường chỗ cho Brahim Diaz.

26/10/2025 | 23:45

64'

Lamine Yamal tung cú sút từ rất xa đưa bóng lên khán đài. 

26/10/2025 | 23:39

57'

Huijsen nhận thẻ vàng với pha phạm lỗi nguy hiểm trước vòng cấm. Tuy vậy, Rashford chọn đá phạt chuyền bóng không thành công.

26/10/2025 | 23:38

55'

Balde căng ngang nguy hiểm nhưng không có cầu thủ Barca nào dứt điểm. Yamal sau đó có bóng và bị truy cản dễ dàng.

26/10/2025 | 23:37

Thống kê:

Real Madrid bỏ lỡ quả phạt đền đầu tiên trong một trận Siêu kinh điển sau... 34 năm!

Ngày 8/6/ 1991, Zubizarreta cản phá được quả phạt đền của Butragueno cũng tại Santiago Bernabeu.

Szczesny Real Madrid Barca.jpg
Ảnh: Diario AS
26/10/2025 | 23:35

53'

Cơ hội! Barca phản công rất thoáng, Lamine Yamal kiến tạo nhưng Fermin Lopez sút thẳng vào vị trí Courtois.

26/10/2025 | 23:33

52'

Không vào! Szczesny phản xạ tuyệt vời trước cú sút 11 mét của Kylian Mbappe, đẩy bóng bay qua xà ngang.

26/10/2025 | 23:32

51'

Penalty! Sau khi theo dõi VAR, trọng tài quyết định cho Real Madrid được hưởng phạt đền.

26/10/2025 | 23:30

49'

Bóng bật Bellingham rồi chạm tay Eric Garcia trong lúc lao người truy cản. Real Madrid đòi phạt đền.

Trọng tài Cesar Soto Grado quyết định xem lại màn hình VAR.

26/10/2025 | 23:29

47'

Nguy hiểm! Real Madrid đáp trả, Vinicius xử lý tinh tế và bất ngờ ở góc hẹp, Szczesny đã tập trung nên đổ người cứu thua.

26/10/2025 | 23:28

47'

Fermin Lopez dứt điểm nhưng không gây khó cho Courtois.

26/10/2025 | 23:28

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

26/10/2025 | 23:22

Thống kê:

Khi Real Madrid khép lại hiệp 1 các trận El Clasico với lợi thế dẫn bàn:

Real Madrid thắng 36

Hòa 7

Barca thắng 2

26/10/2025 | 23:17

Thống kê:

Hiệp 1 nhạt nhòa của Lamine Yamal:

Chạm bóng: 28

Chuyền: 22 (77,3% chính xác)

Sút: 1

Sút chính xác: 0

Tạo cơ hội: 0

26/10/2025 | 23:11

45'+7

Hiệp 1 kết thúc! Real Madrid 2-1 Barca!

Đội chủ nhà dẫn trước với sự xuất sắc của Mbappe và Bellingham, cũng như VAR 2 lần can thiệp có lợi cho Barcelona.

Real Madrid Barca.jpg
Ảnh: La Liga
26/10/2025 | 23:11

45'+7

Sau đường chuyền của Tchouameni, Vinicius xâm nhập vòng cấm dứt điểm bị hậu vệ Barca cản.

26/10/2025 | 23:08

45'+5

Ferran Torres nghiêng người tung cú vô lê trước vòng cấm, bóng đi đơn giản và bị Courtois ôm gọn.

26/10/2025 | 23:06

Thống kê: 

Jude Bellingham trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn và kiến tạo trong một trận Siêu kinh điển.

26/10/2025 | 23:03

45'+1

Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.

26/10/2025 | 23:03

45'+1

Lưới của Barca đã rung lên với cú sút của Mbappe, nhưng cầu thủ người Pháp việt vị.

26/10/2025 | 23:01

43'

Bàn thắng! Real Madrid dẫn 2-1! Jude Bellingham! Vinicius thoát xuống sát biên ngang cánh trái, căng ngang để Eder Militao đánh đầu kiến tạo, Jude không bị kèm dễ dàng đậm bóng hạ gục Szczesny.

26/10/2025 | 23:00

42'

Pedri nhận thẻ vàng sau pha kéo thô thiển Vinicius. 

26/10/2025 | 22:56

38'

Bàn thắng! Barca gỡ hòa 1-1! Fermin Lopez! Pedri xuất sắc cướp bóng từ Guler, đội khách phản công, Rashford băng vào vòng cấm kiến tạo để Fermin từ sau dâng cao tung cú sút hạ Courtois.

Trận 49 liên tiếp Barcelona ghi được bàn thắng.

26/10/2025 | 22:55

37'

Cơ hội! Real Madrid phối hợp đẹp mắt, Carreras thoát xuống trả ngược trở lại, Bellingham sút từ ngoài vòng cấm bị Szczesny bắt gọn.

26/10/2025 | 22:54

35'

Không vào! Mbappe thoát xuống trống trải, kiến tạo để Vinicius dứt điểm kỹ thuật má trong chân phải, Szczesny bay người cứu thua ngoạn mục.

26/10/2025 | 22:52

34'

Cơ hội! Ferran Torres có bóng tung cú sút chính xác nhưng đi nhẹ và đơn giản với Courtois.

26/10/2025 | 22:48

30'

Cơ hội! Đến lượt trung vệ Huijsen dứt điểm, buộc Szczesny tiếp tục hoạt động vất vả.

26/10/2025 | 22:47

29'

Nguy hiểm! Mbappe thực hiện pha xử lý kỹ thuật sau tình huống đá phạt nhanh của Valverde, tung cú sút góc hẹp khiến Szczesny vất vả cứu thua.

26/10/2025 | 22:45

26'

Valverde thực hiện cú nã đại bác từ xa nhưng không chính xác. Real Madrid đang có tinh thần rất tốt.

26/10/2025 | 22:44

Thống kê:

Mbappe đã ghi bàn trong trận El Clasico thứ 4 liên tiếp. Cầu thủ người Pháp có bàn thứ 12 trong trận thứ 9 gặp Barcelona.

26/10/2025 | 22:43

25'

Bellingham sút trước vòng cấm, bóng chạm hậu vệ Barca đi chệch cột dọc.

26/10/2025 | 22:42

23'

Federico Valverde nhận thẻ vàng.

26/10/2025 | 22:39

22'

Bàn thắng! 1-0 cho Real Madrid! Kylian Mbappe! Đội chủ nhà dàn xếp phối hợp, Bellingham xoay người thực hiện pha kiến tạo đẳng cấp, Mbappe phá bẫy việt vị thoát xuống đánh bại Szczesny.

Mbappe Real Madrid Barca.jpg
Ảnh: RMCF
26/10/2025 | 22:38

20'

Pau Cubarsi dâng cao đón đường chuyền của De Jong dứt điểm nhưng không chính xác. 

26/10/2025 | 22:32

14'

VAR! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng của Mbappe. Cầu thủ người Pháp đã việt vị.

26/10/2025 | 22:29

12'

Sau sai lầm của Fermin Lopez, Arda Guler lấy được bóng kiến tạo, Kylian Mbappe tung cú dứt điểm một chạm từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Barca.

26/10/2025 | 22:29

9'

Lamine Yamal dứt điểm sau đường chuyền của Ferran Torres nhưng không thành công.

26/10/2025 | 22:24

5'

Không phạt đền! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Soto Grado xác định chính Vinicius phạm lỗi với Yamal.

26/10/2025 | 22:21

2'

Trọng tài thổi phạt đền khi Vinicius ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Lamine Yamal.

26/10/2025 | 22:20

1'

Sau pha lên bóng của Yamal, Rashford dứt điểm mang về quả phạt góc.

26/10/2025 | 22:20

1'

Trận Siêu kinh điển bắt đầu.

26/10/2025 | 22:20

Đội hình xuất phát của Barca

Barca doi hinh.jpg
26/10/2025 | 22:19

Đội hình xuất phát của Real Madrid

Real Madrid doi hinh.jpg
26/10/2025 | 22:14

21h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

26/10/2025 | 20:38

Nhận định trước trận

Trận El Clasico đầu tiên mùa này hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng. Real Madrid đang có phong độ ấn tượng với 11 chiến thắng trong 12 trận gần nhất, cùng chuỗi 10 trận toàn thắng tại Bernabeu.

Dưới thời HLV Xabi Alonso, “Kền kền trắng” không chỉ tấn công hiệu quả mà còn phòng ngự chắc chắn, giúp họ giữ vững ngôi đầu La Liga với 2 điểm nhiều hơn Barcelona.

Bên kia chiến tuyến, Barca của Hansi Flick vẫn thể hiện bản lĩnh dù gặp nhiều khó khăn. Họ thắng 10/13 trận gần nhất và chơi rất tốt trên sân khách. Tuy nhiên, lối chơi pressing tầm cao và hàng thủ dâng cao của Barca có thể trở thành “con dao hai lưỡi” trước Real – đội phản công cực nhanh.

Thiếu HLV Flick do án cấm chỉ đạo càng khiến Barca gặp bất lợi. Dự đoán Real Madrid sẽ thắng sát nút, qua đó củng cố ngôi đầu bảng.

26/10/2025 | 20:16

Lịch sử đối đầu

Giải đấu Kết quả đối đầu
La Liga - 2024
11/05/2025 21:15:00 Barcelona 4 - 3 Real Madrid
27/10/2024 02:00:00 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
La Liga - 2023
22/04/2024 02:00:00 Real Madrid 3 - 2 Barcelona
28/10/2023 21:15:00 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
La Liga - 2022
20/03/2023 03:00:00 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
16/10/2022 21:15:00 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
La Liga - 2021
21/03/2022 03:00:00 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
24/10/2021 21:15:00 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
La Liga - 2020
11/04/2021 02:00:00 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
24/10/2020 21:00:00 Barcelona 1 - 3 Real Madrid
La Liga - 2019
02/03/2020 03:00:00 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
19/12/2019 02:00:00 Barcelona 0 - 0 Real Madrid
La Liga - 2018
03/03/2019 02:45:00 Real Madrid 0 - 1 Barcelona
28/10/2018 22:15:00 Barcelona 5 - 1 Real Madrid
La Liga - 2017
07/05/2018 01:45:00 Barcelona 2 - 2 Real Madrid
23/12/2017 19:00:00 Real Madrid 0 - 3 Barcelona
La Liga - 2016
24/04/2017 01:45:00 Real Madrid 2 - 3 Barcelona
03/12/2016 22:15:00 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
La Liga - 2015
03/04/2016 01:30:00 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
22/11/2015 00:15:00 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
La Liga - 2014
23/03/2015 03:00:00 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
25/10/2014 23:00:00 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
La Liga - 2013
24/03/2014 03:00:00 Real Madrid 3 - 4 Barcelona
26/10/2013 23:00:00 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
La Liga - 2012
02/03/2013 22:00:00 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
08/10/2012 00:50:00 Barcelona 2 - 2 Real Madrid
La Liga - 2011
22/04/2012 01:00:00 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
11/12/2011 04:00:00 Real Madrid 1 - 3 Barcelona
La Liga - 2010
17/04/2011 03:00:00 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
30/11/2010 03:00:00 Barcelona 5 - 0 Real Madrid
26/10/2025 | 20:05

Thông tin lực lượng

Real Madrid: Có 4 sự vắng mặt đáng tiếc trong trận El Clasico, đó là Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Dean Huijsen. Khả năng kịp bịnh phục của Ferland Mendy cũng bỏ ngỏ đến phút chót.

Barca: Mất Marc-Ander ter Stegen, Gavi, Raphinha, Dani Olmo, Joan Garcia và Robert Lewandowski do chấn thương.

26/10/2025 | 20:00

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Real Madrid 9 8 0 1 11 24
2 Barcelona 9 7 1 1 14 22
3 Villarreal 10 6 2 2 8 20
4 Espanyol 10 5 3 2 3 18
5 Atletico Madrid 9 4 4 1 6 16
6 Real Betis 9 4 4 1 5 16
7 Elche 10 3 5 2 1 14
8 Athletic Club 10 4 2 4 -1 14
9 Getafe 10 4 2 4 -2 14
10 Sevilla 10 4 1 5 1 13
11 Alaves 9 3 3 3 1 12
12 Rayo Vallecano 9 3 2 4 1 11
13 Osasuna 9 3 1 5 -2 10
14 Real Sociedad 10 2 3 5 -4 9
15 Valencia 10 2 3 5 -6 9
16 Levante 9 2 2 5 -4 8
17 Mallorca 9 2 2 5 -4 8
18 Celta Vigo 9 0 7 2 -3 7
19 Oviedo 10 2 1 7 -12 7
20 Girona 10 1 4 5 -13 7

  • Xuống hạng
