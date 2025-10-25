Courtois xuất thần

Pha bóng khiến Real Madrid thót tim trước Juventus, trong trận Champions League hồi giữa tuần, là một tin vui và một lời cảnh báo cho Xabi Alonso.

Chỉ trong 9 giây, Alonso trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ thất vọng vì sự thiếu tổ chức chiến thuật, cho tới nỗi sợ bị dẫn bàn trước một đối thủ phòng ngự kín kẽ, rồi cuối cùng là thở phào khi chứng kiến Thibaut Courtois lại hóa thần.

Khoảnh khắc cứu thua của Courtois trước Vlahovic. Ảnh: Diario AS

Giống như trận gặp Getafe ở vòng 9 La Liga, khi anh cứu thua ở phút 96 trước cú sút cận thành của Kamara.

“Chúng tôi có một thủ môn tuyệt vời”, Alonso nói sau trận thắng Juventus 1-0. “Thibaut có khả năng đặc biệt là xuất hiện đúng lúc trong những đêm Champions League quan trọng”.

Alonso nhắc đến pha bóng bắt đầu khi đồng hồ chỉ 49:39, tỷ số vẫn là 0-0, và Real Madrid dù cầm bóng hoàn toàn vẫn chưa thể xuyên phá hàng thủ Italia.

Khi ấy, Tchouameni cố gắng chọc khe cho Brahim Diaz trong vòng cấm, nhưng Kelly cắt được và vô tình biến pha phá bóng thành một đường chuyền phản công cho Dusan Vlahovic, người lập tức bứt tốc từ phần sân nhà hướng thẳng về phía Courtois.

Hàng thủ Madrid đang dâng rất cao, với hai trung vệ Eder Militao và Raul Asencio đứng sát vòng cấm đối phương, Juventus trừng phạt họ trong một pha chuyển trạng thái nhanh, như từng làm ở hiệp 1.

“Lỗi đó lặp lại rồi”, Xabi thừa nhận sau trận, nói về tình huống dẫn đến pha cứu thua kỳ diệu của Courtois. “Chúng tôi đã nhận ra và sẽ sửa ngay. Không phải vì không hiểu tại sao nó xảy ra, mà đơn giản là có một sự mất cân bằng đáng ra không nên có”.

Khi Tchouameni chuyền bóng, Militao – người gần Vlahovic nhất – lại không đứng giữa tiền đạo và khung thành, còn Asencio thì ở quá xa để bọc lót.

Cả hai, Vlahovic và Militao, lập tức lao đi đua tốc độ về phía quả bóng đang lăn thẳng về phía Courtois. Có một khoảnh khắc tưởng như thủ môn người Bỉ có thể băng lên cắt được đường bóng, nhưng anh đổi ý.

“Vlahovic và Mili đều rất nhanh, nên tôi chọn giữ vị trí lùi lại một chút”, Courtois giải thích. Anh vừa lùi dần về khung thành, vừa quan sát trung vệ Brazil vật lộn để ngăn tiền đạo Serbia vượt qua.

Điểm tựa Courtois

Cuộc đua đó cũng là một tín hiệu tích cực khác cho Xabi Alonso: Militao đã trở lại sau khi đứt cả hai dây chằng chéo. Pha can thiệp của anh góp phần quan trọng cho cú cứu thua.

“Khi Militao ép được Vlahovic lệch sang bên, tôi chỉ cần khép góc thật nhanh”, Courtois kể. “Tôi làm mình to ra, dang cả tay lẫn chân. Cuối cùng tôi đã cản được cú sút đó”.

Những pha đối mặt tay đôi luôn là thế mạnh của Courtois. Theo Thierry Barnerat – HLV thủ môn và là chuyên gia phân tích video từng cộng tác nhiều năm với anh – tình huống đêm thứ Tư là “một ví dụ mẫu mực về cách xử lý hoàn hảo”.

“Về quản lý không gian, giữ thế 2 đấu 1 có lợi, và đặc biệt là động tác ‘mở chữ thập’ khi dang rộng cả tay lẫn chân để chiếm tối đa diện tích khung thành. Nhiều thủ môn chỉ dang một chân thôi”, Barnerat phân tích.

Courtois có phong độ xuất sắc. Ảnh: RMCF

Từ cú phá bóng của Kelly trong vòng cấm Juventus đến pha cản phá phi thường của Courtois chỉ trôi qua vỏn vẹn 9 giây, khoảng thời gian ngắn ngủi mà trận đấu tưởng như đã sắp rẽ sang một hướng khác.

“Đó là thời khắc quan trọng”, Courtois nói. “Bởi nếu bị dẫn trước, rất khó để lội ngược dòng trước một Juventus phòng ngự kín như thế”.

Trận gặp Juventus cũng đánh dấu lần ra sân thứ 300 của Courtois cho Real Madrid, một cột mốc gắn với vô số pha cứu thua không tưởng.

Trong số đó, mới chỉ có 18 trận dưới thời Xabi Alonso, nhưng những lần như ở Getafe hay đêm thắng Juventus không phải là hiếm.

Ở trận thứ 5 dưới thời Alonso, bán kết FIFA Club World Cup 2025 gặp Dortmund, Sabitzer sút cận cột dọc ở phút 99, và Courtois lại bay người cứu thua.

“Chúng tôi thật may mắn khi có Thibaut”, Alonso nói. “Cậu ấy là kiểu thủ môn có thể giúp đội chiến thắng cả những trận tưởng như đã mất”.

Mùa trước, Courtois nhận đến 16 bàn thua trong 4 trận Siêu kinh điển. Cuối tuần này (22h15 ngày 26/10), thủ thành 33 tuổi sẽ là điểm tựa để Real Madrid hy vọng đánh bại Barca.