22h15 ngày 26/10, sân Bernabeu:

Sân Santiago Bernabeu sẽ trở thành trung tâm của bóng đá thế giới, nơi khiến cả thế giới phải trầm trồ với cuộc đọ sức Real Madrid và Barcelona.

Mùa trước, trong 4 cuộc gặp, Barca đều chiến thắng và ghi đến 16 bàn thắng vào lưới kình địch Real Madrid.

Real Madrid chờ khác biệt từ Mbappe. Ảnh: EFE

“Điều đó đã là quá khứ, chúng tôi phải nhìn về trước”, Hansi Flick lên tiếng trước giới truyền thông. Đó cũng là thông điệp mà ông dành cho các cầu thủ Barca.

Đã có rất nhiều sự thay đổi giữa hai đội. Real Madrid trải qua sự chuyển giao giữa Carlo Ancelotti với Xabi Alonso, đang chơi một thứ bóng đá hoàn toàn khác.

Trong khi đó, Barca đang dễ tổn thương hơn. Việc mất Inigo Martinez làm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của “Blaugrana”, khi khả năng pressing không được như những gì Hansi Flick yêu cầu.

Trong năm đầu tiên của Flick tại La Liga, hệ thống dâng cao của Barca luôn khiến đối thủ sập bẫy việt vị. Trong các trận đầu mùa 2025/26, bẫy việt vị là vấn đề lớn với đội bóng xứ Catalunya, khiến họ nhiều lần gặp họa.

Sau khi thắng Juventus 1-0 ở Champions League, trận đấu mà Xabi Alonso nhiều lần thót tim, Real Madrid đón Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal và Dean Huijsen trở lại.

Dù vậy, khả năng đá chính của Alexander-Arnold và Carvajal vẫn là dấu hỏi lớn. Riêng trung vệ Raul Asencio không gặp vấn đề nghiêm trọng và hoàn toàn có thể đá chính.

Có một dấu hỏi lớn với Xabi Alonso: xếp Camavinga hay Mastantuono đá chính. Quyết định này sẽ ảnh hưởng lớn đến hệ thống vận hành của Real Madrid.

Nếu chọn Camavinga, Real Madrid sẽ có được sự chắc chắn và khả năng thu hồi bóng. Cầu thủ người Pháp sẽ tạo ra sự cân bằng bên cạnh đồng hương Tchouameni, cho phép Arda Guler và Jude Bellingham nhiều không gian hơn để tham gia tấn công.

Yamal lĩnh xướng hàng công Barca. Ảnh: EFE

Trong trường hợp đó, Bellingham có thể hoạt động gần như một tiền đạo lùi, được tự do hơn trong nhiệm vụ phòng ngự - giống như trận thắng Juve.

Ngược lại, Mastantuono, sự ưu ái của Alonso trong những tuần đầu mùa, đồng nghĩa với đội hình thiên về tấn công. Cầu thủ người Argentina có thể là yếu tố bất ngờ phá vỡ khuôn mẫu Barca, vốn có nhiều khoảng trống giữa hậu vệ cánh và tiền đạo cánh.

Về phần mình, Flick mất Raphinha, Lewandowski, Joan Garcia, Dani Olmo và Gavi. Ông chỉ kịp đón Ferran Torres trở lại.

Ferran Torres có thể kịp đạt 100% thể lực để đá cắm. Khi đó, Lamine Yamal và Marcus Rashford hỗ trợ từ hai cánh.

Siêu kinh điển sẽ rất căng thẳng. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đổi lại bằng cái giá rất đắt.

Lực lượng:

Real Madrid: Rudiger, Alaba chấn thương.

Barca: Ter Stegen, Raphinha, Lewandowski, Joan Garcia, Dani Olmo và Gavi chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Barca (4-3-3): Szczesny; Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford.

Tỷ lệ trận đấu: Real Madrid chấp 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 3/4

Dự đoán: hòa 2-2.