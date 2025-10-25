Trận đấu giữa Real Madrid vs Barcelona, diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, lúc 22h15 ngày 26/10/2025 (giờ Việt Nam).

Được biết, trận cầu Siêu kinh điển rất đáng chú ý này được phát sóng trực tiếp trên truyền hình cáp SCTV15.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận El Clasico giữa Real Madrid vs Barcelona, bắt đầu từ lúc 22h cùng ngày.

Real Madrid sẽ tiếp đón Barcelona trong trận Siêu kinh điển tại Bernabeu với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trước kình địch kể từ tháng 4/2024.

Những trận cầu Siêu kinh điển luôn diễn ra rực lửa và có nhiều bàn thắng

Hiện Los Blancos đang dẫn đầu La Liga, nhưng khoảng cách 2 điểm là rất mong manh khi Barcelona hoàn toàn có thể vượt lên nếu giành trọn 3 điểm. Đoàn quân của Carlo Ancelotti đang có phong độ cao với 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó Jude Bellingham vừa ghi bàn trở lại sau chấn thương, giúp Real duy trì mạch thắng ở Champions League.

Phía bên kia, Barcelona hành quân tới Madrid với tinh thần hứng khởi sau chiến thắng 6-1 trước Olympiacos. Tuy nhiên, Hansi Flick sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự khi mất Lewandowski, Gavi, Olmo và cả thủ thành Ter Stegen. Dù vậy, phong độ ấn tượng của Rashford, Yamal và Fermin Lopez vẫn mang lại hy vọng cho Blaugrana.

Cả hai đội đều sở hữu hàng công bùng nổ, vì thế người hâm mộ có thể chờ đợi một trận cầu mãn nhãn và tràn ngập bàn thắng tại Bernabeu.