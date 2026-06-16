Bàn thắng (1-1, Maxi Araujo): Sau những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ, cuối cùng Uruguay cũng tìm được bàn gỡ, nhờ pha đá nối ở góc hẹp của Araujo.

Araujo ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: FIFA