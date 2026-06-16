Đội hình ra sân

Saudi Arabia (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Altambakti, Al-Harbi; Abu Al-Shamat, Al-Juwayr, Al-Khaibari, Kanno; Al-Buraikan, Al-Dawsari.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Varela, Olivera, Vina; Ugarte, Bentancur; Araujo, Valverde, Vinas; Nunez.

Bàn thắng: Al-Amri 41' - Araujo 80'

16/06/2026 | 07:12

Kết thúc

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Hai đội chia điểm ngày ra quân - Ảnh: 433
Thu gọn
16/06/2026 | 07:07

90'+3

Valverde trổ tài sút xa, bóng đi chìm và hiểm nhưng người gác đền bên phía Saudi Arabia cứu thua bằng 5 đầu ngón tay.

Thu gọn
16/06/2026 | 06:52

86'

Saud bên phía Saudi Arabia tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm, bóng bay vọt xà.

Thu gọn
16/06/2026 | 06:46

80'

Bàn thắng (1-1, Maxi Araujo): Sau những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ, cuối cùng Uruguay cũng tìm được bàn gỡ, nhờ pha đá nối ở góc hẹp của Araujo.

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Araujo ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/06/2026 | 06:41

67'

Valverde thực hiện quả đá phạt căng nhằm vào góc gần nhưng chưa có bàn thắng cho Uruguay.

Thu gọn
16/06/2026 | 06:26

60'

Uruguay đang dồn ép liên tục để tìm kiếm bàn gỡ. Manuel Ugarte vừa tung cú sút chìm từ khoảng cách gần 30m, bóng dội cột dọc bật ra.

Thu gọn
16/06/2026 | 06:16

50'

Uruguay đang gia tăng áp lực mãnh mẽ. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Vinas tiếp tục đánh đầu uy hiếp khung thành Saudi Arabia.

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Uruguay đang tấn công liên tục - Ảnh: FIFA

Thu gọn
16/06/2026 | 06:12

46'

Ngay đầu hiệp hai, Vinas bay người đánh đầu hiểm hóc nhưng Al-Owais một lần nữa cứu thua cho Saudi Arabia.

Thu gọn
16/06/2026 | 05:56

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Saudi Arabia - Ảnh: Saudi NT
Thu gọn
16/06/2026 | 05:48

45'

Lại là Vinas bật cao đánh đầu nhằm góc xa nhưng thủ môn Al-Owais xuất sắc ôm gọn trái bóng.

Thu gọn
16/06/2026 | 05:46

41'

Bàn thắng (1-0, Al-Amri): Sau tình huống bắt bóng không tốt của thủ thành Muslera, Al-Amri ập vào rất nhanh đá bồi cận thành mở tỷ số cho Saudi Arabia.

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Al-Amri mở tỷ số cho Saudi Arabia - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/06/2026 | 05:34

30'

Uruguay tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên, nhưng pha bay người đánh đầu chính diện khung thành của Vinas không khuất phục được thủ môn Al-Owais.

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Al-Owais cản phá pha đánh đầu của Vinas - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/06/2026 | 05:29

23'

Sau nửa thời gian đầu hiệp một, cục diện trên sân dần trở nên buồn tẻ khi hai đội thi đấu thận trọng và thiếu sự đột biến.

Thu gọn
16/06/2026 | 05:21

17'

Đội trưởng Saudi Arabia - Al-Dawsari thử vận may với tình huống kết thúc tầm xa thiếu chính xác.

Thu gọn
16/06/2026 | 05:16

10'

Saudi Arabia đang phòng ngự khu vực khá tốt, hạn chế được những đường lên bóng của đội bóng Nam Mỹ.

Thu gọn
16/06/2026 | 05:09

4'

Sau tiếng còi khai cuộc, Uruguay xác lập thế trận lấn lướt. Araujo vừa nã đại bác chân trái từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn của Saudi Arabia phải đấm bóng ra.

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Cú sút đầu tiên của Araujo - Ảnh: FIFA
Thu gọn
16/06/2026 | 04:53

5h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
16/06/2026 | 04:22

4h

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Đội hình ra sân Uruguay và Saudi Arabia - Ảnh: Actu Foot
Thu gọn
15/06/2026 | 17:26

3h30

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Các cầu thủ Uruguay bay đến Mỹ sát ngày thi đấu - Ảnh: Selección Uruguaya
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15/06/2026 | 17:25

3h

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Cuộc đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn