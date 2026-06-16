Đội hình ra sân
Saudi Arabia (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Altambakti, Al-Harbi; Abu Al-Shamat, Al-Juwayr, Al-Khaibari, Kanno; Al-Buraikan, Al-Dawsari.
Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Varela, Olivera, Vina; Ugarte, Bentancur; Araujo, Valverde, Vinas; Nunez.
Bàn thắng: Al-Amri 41' - Araujo 80'
Kết thúc
90'+3
Valverde trổ tài sút xa, bóng đi chìm và hiểm nhưng người gác đền bên phía Saudi Arabia cứu thua bằng 5 đầu ngón tay.
86'
Saud bên phía Saudi Arabia tung cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm, bóng bay vọt xà.
80'
Bàn thắng (1-1, Maxi Araujo): Sau những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ, cuối cùng Uruguay cũng tìm được bàn gỡ, nhờ pha đá nối ở góc hẹp của Araujo.
67'
Valverde thực hiện quả đá phạt căng nhằm vào góc gần nhưng chưa có bàn thắng cho Uruguay.
60'
Uruguay đang dồn ép liên tục để tìm kiếm bàn gỡ. Manuel Ugarte vừa tung cú sút chìm từ khoảng cách gần 30m, bóng dội cột dọc bật ra.
50'
Uruguay đang gia tăng áp lực mãnh mẽ. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Vinas tiếp tục đánh đầu uy hiếp khung thành Saudi Arabia.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Vinas bay người đánh đầu hiểm hóc nhưng Al-Owais một lần nữa cứu thua cho Saudi Arabia.
Kết thúc hiệp 1
45'
Lại là Vinas bật cao đánh đầu nhằm góc xa nhưng thủ môn Al-Owais xuất sắc ôm gọn trái bóng.
41'
Bàn thắng (1-0, Al-Amri): Sau tình huống bắt bóng không tốt của thủ thành Muslera, Al-Amri ập vào rất nhanh đá bồi cận thành mở tỷ số cho Saudi Arabia.
30'
Uruguay tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên, nhưng pha bay người đánh đầu chính diện khung thành của Vinas không khuất phục được thủ môn Al-Owais.
23'
Sau nửa thời gian đầu hiệp một, cục diện trên sân dần trở nên buồn tẻ khi hai đội thi đấu thận trọng và thiếu sự đột biến.
17'
Đội trưởng Saudi Arabia - Al-Dawsari thử vận may với tình huống kết thúc tầm xa thiếu chính xác.
10'
Saudi Arabia đang phòng ngự khu vực khá tốt, hạn chế được những đường lên bóng của đội bóng Nam Mỹ.
4'
Sau tiếng còi khai cuộc, Uruguay xác lập thế trận lấn lướt. Araujo vừa nã đại bác chân trái từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn của Saudi Arabia phải đấm bóng ra.
5h
Trận đấu bắt đầu.