Nằm cùng bảng với ứng viên số 1 Tây Ban Nha, Saudi Arabia vs Uruguay hứa hẹn sẽ là cuộc chiến hấp dẫn cho mục tiêu lấy vé đi tiếp ở World Cup 2026.

Cả 2 kỳ World Cup gần nhất, Saudi Arabia đều dừng bước ở vòng bảng. Lần duy nhất đội bóng này lọt vào vòng 16 đội là vào năm 1994.

Sau khi vào đến bán kết ở FIFA Arab Cup hồi cuối 2025, tính trong năm nay, Saudi Arabia đã chịu những thất bại liên tiếp, 0-4 trước Ai Cập và phơi áo trước Serbia và Ecuador với cùng tỷ số 1-2.

Uruguay được 3/4 chuyên gia đặt niềm tin chiến thắng. Ảnh: Khel Now

Nhưng đại diện châu Á đã lấy lại khí thế bằng chiến thắng 3-0 Puerto Rico và hòa 0-0 đối thủ mạnh Senegal.

Trong khi đó, đến với ngày hội World Cup 2026, Uruguay là đội duy nhất không có bất kỳ trận giao hữu nào ở giai đoạn chuẩn bị. Thay vào đó, họ chọn cách cho các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ xả hơi, trước khi gia nhập đại bản doanh, tập trung cho giải đấu.

Vì vậy, các trận đấu gần nhất của Uruguay diễn ra hồi tháng 3 – đều kết thúc với tỷ số hòa: 1-1 với Anh và 0-0 Algeria.

Đội tuyển Uruguay có thể trông cậy vào những ngôi sao như Federico Valverde (Real Madrid), cựu tiền đạo Liverpool, Darwin Nunez và Rodrigo Bentancur (Tottenham).

Saudi Arabia vs Uruguay từng đối đầu nhau 3 lần và tỷ số đang cân bằng, với mỗi bên 1 lần thắng.

Uruguay do HLV Marcelo Bielsa dẫn dắt được dự đoán sẽ kiểm soát nhịp độ trận đấu, với lối chơi pressing cường độ cao. Saudi Arabia sẽ cố gắng giữ vững hàng thủ chặt chẽ, có tổ chức, chờ cơ hội phản công.

Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá ESPN, chiến thắng sẽ thuộc về đoàn quân Bielsa. Cụ thể, Uruguay thắng 2-0 Saudi Arabia.

Chuyên gia Sportskeeda cũng chọn tỷ số ấy, trong khi Sportsmole tin rằng, đại diện châu Á sẽ có bàn thắng, dù chung cuộc vẫn phải nhìn đối thủ giành 3 điểm, qua dự đoán Saudi Arabia 1-2 Uruguay.

Riêng chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton thì chọn tỷ số hòa, Saudi Arabia 1-1 Uruguay.

Đội hình dự kiến:

Saudi Arabia: Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Bu; Kanno, Al-Khaibari; N Al-Dawsari, Al-Juwayr, S Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Uruguay: Muslera; Varela, Caceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, M Araujo; Vinas, Nunez.