5h00 ngày 16/6, sân Hard Rock:

Đội tuyển Uruguay đang cân nhắc tăng cường hỏa lực trên hàng công trong trận ra quân tại World Cup 2026.

HLV Marcelo Bielsa nhiều khả năng thay đổi hệ thống chiến thuật quen thuộc ngay trong trận chính thức đầu tiên tại Bắc Mỹ, để sử dụng 2 tiền đạo cắm cùng lúc.

Uruguay kỳ vọng Nunez sẽ ghi bàn. Ảnh: AUF

Trong bối cảnh Uruguay gặp nhiều vấn đề về chấn thương ở hàng thủ, nhà cầm quân người Argentina đã thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 thay cho 4-3-3 quen thuộc, với bộ đôi Darwin Nunez và Fede Vinas đá cao nhất trên hàng công.

Trên thực tế, đây là vấn đề cấp bách với Uruguay trước trận gặp Saudi Arabia ở bảng H.

Hàng phòng ngự Uruguay có nguy cơ thiếu vắng một số nhân tố quan trọng, khi Ronald Araujo chấn thương, còn Jose Gimenez lẫn Sebastian Caceres chưa chắc thi đấu, đồng thời tiền vệ De Arrascaeta cũng ngồi ngoài.

Vì vậy, việc sử dụng 2 trung phong giàu khả năng không chiến và dứt điểm được kỳ vọng sẽ giúp “La Celeste” giải quyết trận đấu bằng sức mạnh trong vòng cấm.

Fede Vinas khép lại mùa giải La Liga với 9 bàn thắng, một thành tích đáng ghi nhận trong màu áo Real Oviedo, đội bóng đã phải xuống hạng từ khá sớm.

Tiền đạo này cho thấy anh đủ năng lực để tiếp tục chơi ở đẳng cấp cao nhất và World Cup có thể là sân khấu giúp nâng tầm vị thế của mình.

Saudi Arabia vẫn dựa nhiều vào Salem Al-Dawsari. Ảnh: SAFF

Trong khi đó, Darwin Nunez lại trải qua một mùa giải không mấy thành công. Chuyển sang khoác áo Al Hilal, cựu tiền đạo Liverpool thậm chí còn chưa thể chiếm suất đá chính thường xuyên và chỉ ghi được 6 bàn tại giải VĐQG Saudi Arabia.

Không những vậy, ở loạt giao hữu FIFA Days tháng 3, Bielsa cũng chỉ trao cho anh tổng cộng 30 phút thi đấu trong hai trận gặp Anh và Algeria.

Giờ đây, thời khắc quan trọng đã đến. Trong bối cảnh Uruguay hổng tuyến dưới, kinh nghiệm và bản lĩnh của Nunez có thể trở nên đặc biệt giá trị. Chỉ cần một bàn thắng là đủ giải tỏa áp lực và lấy lại sự tự tin.

Ở lượt cuối vòng bảng, Uruguay gặp Tây Ban Nha. HLV Bielsa muốn thắng Saudi Arabia, rồi lấy thêm 3 điểm trước Cape Verde. Khi đó, họ sẽ cùng “La Roja” dẫn nhau đi tiếp.

Đội hình dự kiến:

Saudi Arabia (4-2-3-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Boushal; Kanno, Al-Khaibari; Nasser Al-Dawsari, Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Caceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, Maxi Araujo; Vinas, Nunez.

Dự đoán: Uruguay thắng 2-1.