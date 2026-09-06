Bayern Munich trải qua trận đấu đầy thất vọng khi bị tân binh Schalke 04 cầm hòa 0-0 tại Bundesliga. Dù kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tung vào sân nhiều ngôi sao trong hiệp hai, đội bóng của HLV Vincent Kompany vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ.

Schalke bước vào trận đấu với thành tích chưa có điểm số và chưa ghi được bàn thắng nào kể từ đầu mùa. Vì vậy, HLV Kompany quyết định để Harry Kane ngồi dự bị nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng tại Champions League.

Bayern bị Schalke cầm hòa - Ảnh: BM

Không có tiền đạo chủ lực, Bayern vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận. Đội khách cầm bóng hơn 70% trong hơn 10 phút đầu và liên tục tạo sức ép. Phút 13, Brown có cơ hội thuận lợi sau pha thoát xuống của Pavlovic nhưng lại dứt điểm quá gần thủ môn Loris Karius.

Càng thi đấu, Schalke càng cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự. Đội chủ nhà không chỉ hạn chế các pha tấn công của Bayern mà còn tạo ra những tình huống phản công khiến hàng thủ đội khách phải dè chừng. Phút 41, Luis Diaz có cơ hội sau đường chuyền của Brown nhưng không thể tận dụng.

Sang hiệp hai, HLV Kompany buộc phải tung Harry Kane vào sân, sau đó tiếp tục đưa Michael Olise và Jamal Musiala vào nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Schalke chủ động lùi sâu, tạo ra bức tường phòng ngự kín kẽ.

Các chân sút Bayern lần lượt bất lực trước Karius. Laimer sút chệch khung thành ở phút 64, còn cú đá sấm sét từ khoảng cách 25 m của Kane ở phút 87 cũng bị thủ môn người Đức xuất sắc cản phá.

Giữ sạch lưới đến hết trận, Schalke có được điểm số đầu tiên sau khi trở lại Bundesliga. Trong khi đó, Bayern lần đầu không ghi bàn tại giải đấu sau hơn 1 năm rưỡi và đánh mất ngôi đầu bảng sau 67 vòng liên tiếp dẫn đầu.

Đội hình xuất phát:

Schalke 04: Karius – T. Becker, Katic, Kuracay – Dina Ebimbe, El-Faouzi, Tanaka, Gosens – Ljubicic, Sylla, Aouchiche.

Bayern Munich: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Karl, Brown, Diaz – Saibari.