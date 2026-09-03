Bayern Munich trải qua trận đấu không hề dễ dàng trên sân Bremer Brücke khi bị Osnabrück gây bất ngờ ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng hàng đầu Bundesliga giúp thầy trò HLV Vincent Kompany nhanh chóng lấy lại thế trận và hoàn tất màn ngược dòng thuyết phục.

Do quyết định xoay tua đội hình của HLV Kompany, Bayern nhập cuộc thiếu chắc chắn. Chỉ sau 5 phút, hàng phòng ngự đội khách mắc sai lầm khi Jonathan Tah và Kim Min-jae phối hợp thiếu ăn ý, tạo cơ hội để Robin Meisner tung cú vô-lê tuyệt đẹp từ khoảng cách xa, đánh bại thủ môn Jonas Urbig.

Bayern đi tiếp ở Cúp Quốc gia - Ảnh BM

Bàn thua sớm khiến Bayern lập tức đẩy cao đội hình. Sức ép liên tục của “Hùm xám” nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 18. Tận dụng tình huống phòng ngự lúng túng của Osnabrück, Harry Kane xuất hiện đúng lúc và dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Chỉ 6 phút sau, Bayern hoàn tất màn lội ngược dòng. Tom Bischof nhanh nhạy đá bồi sau cú sút bị cản phá của đồng đội, giúp đội khách vượt lên dẫn trước 2-1 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Osnabrück chủ động chơi phòng ngự thấp nhằm hạn chế sức tấn công của Bayern. Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng cầu thủ giúp đội bóng xứ Bavaria tiếp tục tìm được bàn thắng.

Phút 73, Michael Olise tạo nên khoảnh khắc đẳng cấp với pha xử lý kỹ thuật và cú vẩy má ngoài chân trái đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 86, Bayern được hưởng phạt đền sau khi Aleksandar Pavlovic bị phạm lỗi trong vòng cấm. Harry Kane lạnh lùng thực hiện thành công, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-1.

Màn trình diễn vượt trội giúp Bayern tiến vào vòng tiếp theo Cúp Quốc gia Đức, dù HLV Kompany vẫn còn những vấn đề cần cải thiện ở hàng phòng ngự.