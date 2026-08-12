Tin tức về chuyển nhượng 12/8: MU tranh chữ ký Adam Wharton, Bayern Munich muốn lấy Igor Thiago, Juventus đánh bại “Quỷ đỏ” vụ Jhon Lucumi.
MU quyết tranh Wharton
Cuộc đua chuyển nhượng mùa hè trong những ngày cuối đang trở nên rất nóng, khi MU được cho là quyết định chạy đua giành chữ ký của tiền vệ Adam Wharton.
Sau thời gian thi đấu xuất sắc cùng Crystal Palace, cùng với tiềm năng chưa phát triển rộng lớn, Wharton được rất nhiều CLB lớn của bóng đá châu Âu theo đuổi.
Real Madrid của tân HLV Jose Mourinho công khai muốn có Wharton. Man City cũng quan tâm tiền vệ người Anh, nhưng Enzo Maresca thích tái hợp với Enzo Fernandez hơn.
Vì thế, cuộc đua được xem là MU và Real Madrid có phần áp đảo. Giờ đây, chìa khóa phụ thuộc vào chi phí chuyển nhượng, cũng như cam kết hợp đồng dành cho Wharton.
Theo nhà báo Ben Jacobs, Crystal Palace hiểu rằng rất khó giữ chân Wharton, nên đã định giá tiền vệ này ở mức 100 triệu euro (86 triệu bảng). Cuộc đua sắp tới sẽ rất thú vị.
Juventus vượt qua MU giành Lucumi
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Juventus đã giành chiến thắng trước MU trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Jhon Lucumi.
Từ lâu, Lucumi luôn nằm trong “radar” của bộ phận tuyển trạch MU, cũng như nhiều CLB Ngoại hạng Anh. Dù vậy, anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu tại Serie A.
Trung vệ 28 tuổi công khai việc anh chỉ muốn gia nhập Juventus. Anh đã đồng ý các điều khoản cá nhân trong hợp đồng với “Bà đầm già” thành Turin.
Juventus hiện đang trong bước cuối cùng đàm phán với Bologna về chi phí chuyển nhượng cũng như phương thức thanh toán, hy vọng có Lucumi trước khi Serie A khởi tranh.
Thương vụ Lucumi sẽ giúp Juventus nâng cấp hàng thủ. Trước đó, HLV Luciano Spalletti đã có Zeki Celik theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngoài ra, còn hai tiền đạo gồm tài năng trẻ Kerim Alajbegovic và Kolo Muani.
Bayern Munich theo đuổi Igor Thiago
Theo giới truyền thông Đức, Bayern Munich đang thể hiện sự quan tâm đến Igor Thiago - chân sút người Brazil vốn được nhiều CLB lớn Ngoại hạng Anh theo đuổi.
Bayern Munich đang triển khai kế hoạch cải tổ hàng công để dần thay thế Harry Kane, cũng như tăng thêm các giải pháp về mặt chiến thuật.
Igor Thiago vừa có mùa giải bùng nổ trong màu áo Brentford. HLV Vincent Kompany đánh giá cao những phẩm chất của tiền đạo người Brazil trong vòng cấm.
Trong nhiều trường hợp, nhất là sân khấu Champions League, Harry Kane thậm chí có thể lùi về như một tiền vệ, nhường vai trò trung phong cho Thiago để giải quyết bế tắc.
HLV Kompany đang thúc đẩy quá trình chuyển nhượng. Ông hy vọng có được chân sút 25 tuổi để kịp tiến hành các thử nghiệm trước trận Siêu cúp Đức gặp Dortmund ngày 22/8.
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