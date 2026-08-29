Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich chủ động đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép về phía khung thành Stuttgart. Khả năng pressing mạnh mẽ cùng những pha phối hợp tốc độ giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Sau thời gian đầu gặp khó khăn trước hàng thủ Stuttgart, Bayern cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số nhờ khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của các ngôi sao trên hàng công. Bàn thắng này giúp “Hùm xám” giải tỏa tâm lý và thi đấu càng lúc càng hưng phấn.

Bayern Munich ra quân tưng bừng - Ảnh: BM

Bước sang hiệp hai, Harry Kane và các đồng đội hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Các cầu thủ tấn công liên tục xuyên phá hàng phòng ngự Stuttgart bằng những pha phối hợp biến hóa. Harry Kane tiếp tục để lại dấu ấn với khả năng săn bàn và tạo ảnh hưởng lớn trong lối chơi chung.

Trong khi đó, Stuttgart gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Những nỗ lực phản công của đội khách không đủ để tạo ra sự khác biệt khi Bayern kiểm soát tốt mọi khu vực trên sân.

Chiến thắng đậm trước Stuttgart tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của Bayern Munich ở mùa giải năm nay. Với dàn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là sự bùng nổ của hàng công, “Hùm xám” đang cho thấy họ vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch Bundesliga 2026/27.

Màn trình diễn thuyết phục này cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ dành cho các đối thủ còn lại trong cuộc đua đến ngôi vương nước Đức. Bayern Munich đang trở lại với hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng thực sự.

Ghi bàn

Bayern Munich: Upamecano 21', Olise 55', Vagnoman 58' - phản lưới, Pavlovic 82', Diaz 90'+2

Stuttgart: Vagnoman 52'

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Brown, Diaz, Kane

Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Jeltsch, Mittelstadt, Stiller, Promel, Vagnoman, Undav, Pejcinovic, Tomas