“Bầu không khí trên sân hôm nay thật tuyệt vời, người hâm mộ đến cổ vũ đông đảo là điều rất tốt cho futsal. Đồng thời, tôi cũng chúc mừng các cầu thủ của chúng tôi, bởi trận đấu đầu tiên ở một giải đấu lớn luôn là trận khó khăn nhất”, HLV Diego Giustozzi mở lời trong buổi họp báo sau trận đấu.

Đánh giá về trận đấu, nhà cầm quân người Argentina nói: "Trong hiệp một, chúng tôi chưa thực sự thoải mái với mặt sân và trái bóng, cần khoảng 10–15 phút để bắt nhịp. Đây cũng là điều từng xảy ra, khi chúng tôi chưa duy trì được sự cân bằng trong suốt 40 phút. Tuy nhiên, hiệp hai là một hiệp đấu hoàn hảo, khi toàn đội chơi đúng với bản sắc futsal của mình. Sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và kinh nghiệm. Đó là một trận đấu rất khó, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng”.

HLV Diego Giustozzi hài lòng với hiệp 2 của trận đấu. Ảnh: VFF

“Chúng tôi cần được thi đấu nhiều hơn ở những trận đấu như thế này. Đây là VCK futsal châu Á đầu tiên của 8 cầu thủ trong đội hình. AFC là một môi trường hoàn toàn khác, nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu lục, tất cả đều dày dạn kinh nghiệm. Vì vậy, chúng tôi cần thêm những trận đấu ở đẳng cấp này để tích lũy.

Tôi hài lòng vì họ có bản lĩnh, có nền tảng tốt và thi đấu mạnh mẽ. Với lực lượng hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung chơi futsal đúng nghĩa. Thực tế, ở trận đấu này, lẽ ra chúng tôi có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn”, thuyền trưởng tuyển futsal Việt Nam chia sẻ.

Tuyển futsal Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi. Ảnh: VFF

Hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Lebanon, HLV Diego Giustozzi cho biết: “Lebanon là một đối thủ hoàn toàn khác, họ chơi phòng ngự lùi sâu và phản công. Đây là trận đấu khó, bởi chúng tôi không có nhiều đặc điểm thuận lợi khi đối đầu với kiểu chơi như vậy. Nhưng tôi vẫn tin vào đội bóng. Chúng tôi sẵn sàng thi đấu với bất kỳ đối thủ nào. Mục tiêu không thay đổi: giành thêm 3 điểm, rồi sau đó mới tính tiếp”.