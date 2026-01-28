Sau gần 2 tháng nghỉ nhường sân chơi cho U23 Việt Nam, CAHN trở lại với trận làm khách trên sân của Selangor, thuộc khuôn khổ bảng A, Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua vé đi tiếp.

Sau 3 lượt trận, CAHN mới giành được 4 điểm, đứng thứ 3, dưới Selangor. Đội bóng ngành Công an phải đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhằm nuôi hi vọng vượt qua vòng bảng. Nhiệm vụ này không dễ với đoàn quân của HLV Polking.

CAHN quyết giành 3 điểm. Ảnh: S.N

Chuẩn bị cho giải đấu này, CAHN trở lại tập luyện từ đầu năm, có một số trận giao hữu nhằm giúp các cầu thủ duy trì phong độ. Một tin vui với HLV Polking là Văn Hậu gần như hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng đá chính. Tuy nhiên, thuyền trưởng CAHN không có sự phục vụ của ngôi sao U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc trong chuyến làm khách lần này.

Bên kia chiến tuyến, Selangor đang có phong độ ổn định và nhịp thi đấu liên tục. Đội bóng Malaysia hiện xếp nhì BXH tại giải VĐQG với 31 điểm sau 15 vòng, đồng thời thắng 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Tại Cúp CLB Đông Nam Á, Selangor cũng tạm đứng thứ hai bảng A với 5 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội vươn lên ngôi đầu. Với lợi thế sân nhà, Selangor có thể chơi tấn công trước CAHN.

Một trận đấu được đánh giá là cân tài cân sức, và chiến thắng sẽ thuộc về đội nào mắc ít sai lầm và chắt chiu cơ hội hơn.

Trận CAHN vs Selangor lăn bóng vào lúc 20h ngày 28/1.