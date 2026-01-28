Chiến tích của U23 Việt Nam

Thành tích đứng hạng 3 giải U23 châu Á là điều rất đáng ghi nhận, nhưng giá trị lớn hơn của U23 Việt Nam nằm ở cách đạt được kết quả ấy.

Hành trình ở Saudi Arabia không phải may mắn, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn, sự tự tin, tinh thần, khả năng tổ chức lối chơi và thể lực bền bỉ nên kết quả là hoàn toàn xứng đáng.

U23 Việt Nam có một giải đấu thành công

Chính từ nền tảng ấy, giấc mơ World Cup một lần nữa trỗi dậy trong lòng người hâm mộ nước nhà. Và nếu nhìn theo lộ trình, mốc 2030 được xem là thời điểm hợp lý. Khi đó, các cầu thủ U23 hiện tại sẽ bước vào độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, đủ chín về thể chất, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Bên cạnh lực lượng nội, tuyển Việt Nam trong tương lai còn có thêm phương án từ các cầu thủ nhập tịch, giúp gia tăng chiều sâu và khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, việc FIFA nâng số đội dự World Cup lên 48 cũng mở ra cơ hội rõ ràng hơn cho các nền bóng đá tầm trung như Việt Nam. Tất cả những yếu tố ấy khiến giấc mơ World Cup không còn quá viển vông như trước.

Nhưng…

Sẽ là quá muộn nếu không nói đến giấc mơ World Cup từ lúc này. Muốn biến hy vọng thành hiện thực, bóng đá Việt Nam cần chuẩn bị sớm, chuẩn bị dài hơi và chuẩn bị một cách chủ động. Bởi từ tiềm năng đến thành công luôn là một chặng đường rất dài, đầy biến số.

Nhưng, bên cạnh đó cũng hơi sớm để tin rằng lứa U23 Việt Nam vừa chơi bùng nổ tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ nắm giữ chìa khoá để mở ra cánh cửa đến World Cup 20230 cho bóng đá nước nhà.

Để một lần nữa giấc mơ World Cup được trao cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Bóng đá trẻ vốn khắc nghiệt, nơi chấn thương, phong độ, môi trường thi đấu và cả tâm lý đều có thể làm lệch hướng một sự nghiệp, nên nặt câu hỏi này không phải để hoài nghi, mà để nhìn thẳng vào thực tế.

Bài học từ Thường Châu 2018 vẫn còn nguyên giá trị. Khi ấy, bóng đá Việt Nam sở hữu một thế hệ thậm chí còn đồng đều và giàu tài năng hơn hiện tại rất nhiều. Và niềm tin về World Cup cũng thực sự lớn, nhưng rốt cuộc lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng… cũng chỉ đi đến vòng loại cuối rồi dừng lại.

Điều đó cho thấy, một giải đấu thành công không đủ để đảm bảo bước tiến dài hạn. Muốn chạm tới World Cup, bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những chiến tích đơn lẻ: đó là hệ thống đào tạo bền vững, giải quốc nội đủ chất lượng, cầu thủ được rèn giũa thường xuyên ở môi trường khắc nghiệt, và cả sự kiên nhẫn trong việc xây dựng, thực hiện lộ trình.

Giấc mơ World Cup có thể đã trở lại trong lòng người hâm mộ. Nhưng để trở thành hiện thực, đôi khi phải sòng phẳng rằng bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam cần nhanh chóng quên đi VCK U23 châu Á 2026 và tiếp tục hướng đến các mục tiêu cao hơn, thay vì bồng bềnh, lâng lâng với chiến tích ở một giải đấu trẻ.