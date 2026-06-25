Loạt trận cuối các bảng A, B và C World Cup 2026 đã tạo nên nhiều biến động lớn, đồng thời chính thức xác định cặp đấu đầu tiên tại vòng 32 đội. Sau những kết quả hấp dẫn trong ngày 25/6, Nam Phi sẽ chạm trán Canada ở vòng đấu loại trực tiếp.

Tại bảng A, Mexico khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Séc, qua đó kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Ở trận đấu cùng giờ, Nam Phi gây bất ngờ khi đánh bại Hàn Quốc 1-0.

Chủ nhà Canada (áo trắng) chạm trán Nam Phi là cặp đấu đầu tiên của vòng 32 đội - Ảnh: FIFA

Kết quả này giúp đội bóng châu Phi vươn lên vị trí nhì bảng, trong khi đại diện châu Á đánh mất lợi thế và rơi vào thế phải chờ xét suất đi tiếp.

Bảng B cũng khép lại với nhiều kịch tính. Thụy Sĩ vượt qua Canada 2-1 để chiếm ngôi đầu bảng, còn Canada dù thất bại vẫn giữ được vị trí thứ hai nhờ 4 điểm tích lũy sau 3 trận.

Ở trận còn lại, Bosnia & Herzegovina đánh bại Qatar 3-1, qua đó đứng thứ ba và giành vé vào vòng 1/16 nhờ nằm trong nhóm đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Các cặp đấu vòng 1/16 World Cup 2026 đang dần lộ diện (Ảnh chụp màn hình)

Tại bảng C, Brazil chứng minh bản lĩnh bằng chiến thắng 3-0 trước Scotland, qua đó giành quyền đi tiếp với vị trí cao. Trong khi đó, Maroc thắng Haiti 4-2 ở trận cầu nhiều bàn thắng, tiếp tục cho thấy sự lì lợm và hiệu quả của đại diện Bắc Phi.

Theo phân nhánh, đội nhì bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B. Vì vậy, Nam Phi và Canada trở thành cặp đấu đầu tiên được xác định tại vòng 32 đội. Trận đấu này hứa hẹn cân bằng, khi Nam Phi có tinh thần hưng phấn còn Canada sở hữu tốc độ và lợi thế thể lực đáng gờm.

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (nguồn: VTV)