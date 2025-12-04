Chiến thắng nhọc nhằn

Trận ra quân SEA Games 33 của U22 Việt Nam lẽ ra phải là lời khẳng định sức mạnh, một chiến thắng đậm đà để tạo khí thế cho hành trình chinh phục tấm HCV, mục tiêu được đặt ra trước giải.

Nhưng mọi kỳ vọng ấy đã tan biến theo cách mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó chấp nhận. Trước một U22 Lào vốn được đánh giá kém xa về đẳng cấp, thể hình, kỹ thuật và kinh nghiệm, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ có thể thắng vất vả với tỉ số 2-1.

U22 Việt Nam chiến thắng

Điều đáng nói hơn 3 điểm vừa giành được là một chiến thắng đầy tranh cãi với tình huống nâng tỉ số lên 2-1 của Đình Bắc. Ở góc quay truyền hình, có thể thấy Quốc Việt có tham gia vào tình huống, đã ở thế việt vị.

Rất may, trọng tài chính người Uzbekistan sau khi hội ý đã “bẻ cờ”, công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam. Nếu pha bóng ấy bị từ chối, rất khó nói trước được đoàn quân của HLV Kim Sang có thể tìm được đường vào khung thành U22 Lào thêm lần nữa hay không.

Thất vọng

Người hâm mộ thất vọng không nằm ở tỉ số sít sao, mà ở cách U22 Việt Nam thể hiện. HLV Kim Sang Sik có quyền nói rằng đội bóng của mình kiểm soát bóng vượt trội, dồn ép đối thủ gần như toàn trận. Nhưng kiểm soát nhiều để làm gì khi sự hiệu quả quá thấp?

U22 Lào có tiến bộ, nhưng rõ ràng không đủ để lý giải việc các chân sút bên phía U22 Việt Nam liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Khả năng dứt điểm vẫn là điểm yếu cố hữu từ giải U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á cho đến SEA Games, tất cả cứ lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn.

Nhưng màn thể hiện là vô cùng đáng thất vọng

Lối chơi cũng không hề sáng sủa. Vẫn là những pha xuống biên, những đường căng ngang dựa vào may rủi, thiếu đi sự đột biến đến từ hàng tiền vệ. Hàng phòng ngự dù không quá non kinh nghiệm nhưng vẫn để lộ những khoảng trống khó hiểu, đặc biệt trong các pha phản công nhanh của U22 Lào, vốn không được đánh giá cao ở khả năng chuyển trạng thái.

Trận mở màn thường khó khăn, đó là điều dễ hiểu. Nhưng cách chơi, cách vận hành, và đặc biệt là sự bế tắc trong tấn công cho thấy dường như HLV Kim Sang Sik chưa thể giải quyết một cách triệt để những vấn đề của đội nhà.

Và khi không khác đi, con đường đến với tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam chắc chắn không dễ dàng như nhiều người đã nghĩ trước giải đấu.

