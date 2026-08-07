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Hy vọng giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Indonesia đã tan vỡ. Ở lượt trận cuối bảng A, Garuda chỉ có thể hòa Singapore 1-1.

Indonesia vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ragnar Oratmangoen ngay đầu hiệp 2, nhưng Singapore sau đó gỡ hòa với pha lập công của Ilhan Fandi.

Xen giữa hai bàn thắng, Song Ui-young của chủ nhà bị truất quyền thi đấu. Tuy vậy, VAR can thiệp và trọng tài thay đổi quyết định.

Với kết quả này, Singapore kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai với 8 điểm, qua đó giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Indonesia đứng thứ ba với 7 điểm và chính thức bị loại. Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng.

Bàn thắng:

Singapore: Ilhan Fandi 66'.

Indonesia: Oratmangoen 47'.

Đội hình xuất phát:

Singapore: Izwan Mahbud, Nur Adam Abdullah, Hariss Harun, Jacob Mahler, Lionel Tan, Shah Shahiran, Hami Syahin, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi, Glenn Kweh.

Indonesia: Cahya Supriadi, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Thom Haye.

Xếp hạng chung cuộc bảng A

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Singapore vs Indonesia: