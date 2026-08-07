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Hy vọng giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Indonesia đã tan vỡ. Ở lượt trận cuối bảng A, Garuda chỉ có thể hòa Singapore 1-1.
Indonesia vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Ragnar Oratmangoen ngay đầu hiệp 2, nhưng Singapore sau đó gỡ hòa với pha lập công của Ilhan Fandi.
Xen giữa hai bàn thắng, Song Ui-young của chủ nhà bị truất quyền thi đấu. Tuy vậy, VAR can thiệp và trọng tài thay đổi quyết định.
Với kết quả này, Singapore kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai với 8 điểm, qua đó giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Indonesia đứng thứ ba với 7 điểm và chính thức bị loại. Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng.
Bàn thắng:
Singapore: Ilhan Fandi 66'.
Indonesia: Oratmangoen 47'.
Đội hình xuất phát:
Singapore: Izwan Mahbud, Nur Adam Abdullah, Hariss Harun, Jacob Mahler, Lionel Tan, Shah Shahiran, Hami Syahin, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi, Glenn Kweh.
Indonesia: Cahya Supriadi, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Thom Haye.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Singapore vs Indonesia:
90'+10
Hết giờ! Singapore 1-1 Indonesia!
Tưởng như rơi vào bi kịch nhưng Singapore gỡ hòa thành công để giành vé vào bán kết, với ngôi nhì bảng A ASEAN Cup 2026.
90'+9
Anuar đưa bóng vào lưới Indonesia nhưng có lỗi việt vị.
90'+7
Không vào! Singapore tấn công nhanh, Anuar bứt tốc vào vòng cấm nhưng cú sút của anh không vượt qua thủ thành Indonesia. Pha đá bồi tiếp theo cũng không thành công.
90'
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
89'
Nguyễn Đình Bắc ghi cú đúp, Việt Nam dẫn Campuchia 3-1 và gần như chắc chắn ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.
Bắc cũng vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
87'
Hai pha đưa bóng vào vòng cấm đội chủ nhà, nhưng không các cầu thủ Indonesia không thể dứt điểm.
86'
Thủ môn Supriadi bắt gọn tình huống đá phạt trực tiếp của Singapore.
85'
Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn Campuchia 2-1 sau pha phản lưới của đối thủ.
79'
Không vào! Pratama băng vào vòng cấm sút góc hẹp về cột gần, nhưng cú chạm của anh không tốt nên bóng đi ra cạnh lưới Singapore.
76'
Thẻ vàng cho Baker vì kéo người lộ liễu.
74'
Indonesia đang thi đấu rất khó khăn. Các cầu thủ đội khách có dấu hiệu nôn nóng.
71'
Trên sân Mỹ Đình, Iago Fernandes bất ngờ ghi bàn giúp Campuchia gỡ hòa 1-1 trước Việt Nam.
67'
Xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026
66'
Bàn thắng! 1-1 cho Singapore (Ilhan Fandi)! Thủ môn Supriadi băng lên xử lý vụng về, để Ilhan nhẹ nhàng sút bóng vào khung thành bỏ trống.
Hai sai lầm trong hai phút của Supriadi khiến Garuda trả giá. Sự thay đổi thủ môn của HLV John Herdman không thành công.
65'
Singapore treo bóng từ cánh phải, hàng thủ Indonesia và thủ môn Supriadi phạm sai lầm khiến khung thành nguy hiểm.
63'
Trọng tài quyết định xóa thẻ vàng thứ hai của Song Ui-Young, đồng nghĩa không có thẻ đỏ.
61'
Trọng tài ra xem lại màn hình VAR về tình huống va chạm.
58'
Song Ui-Young trả đũa Ivar Jenner sau khi bị phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ vàng cho cả hai cầu thủ.
Như vậy, đây là thẻ vàng thứ hai của Song Ui-Young.
56'
Xếp hạng bảng B ASEAN Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.
54'
Nỗ lực bật cao đánh đầu của Ilhan Fandi mang về quả phạt góc cho Singapore.
47'
Bàn thắng! 1-0 cho Indonesia (Ragnar Oratmangoen)! Từ pha nhả lại của Dony Pamungkas ở sát biên ngang, Oratmangoen tung cú đá đầu tiên bị chặn lại, sau đó chính anh dứt điểm tung lưới Singapore.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thống kê hiệp 1
|
Chỉ số
|
Singapore
|
Indonesia
|
Bàn thắng kỳ vọng (xG)
|
0,40
|
0,84
|
Kiểm soát bóng
|
47%
|
53%
|
Tổng số cú sút
|
7
|
7
|
Sút trúng đích
|
2
|
2
|
Cơ hội lớn
|
0
|
1
|
Phạt góc
|
1
|
3
|
Đường chuyền chính xác
|
81% (149/184)
|
87% (177/203)
|
Thẻ vàng
|
1
|
0
|
xG từ các cú sút trúng đích (xGOT)
|
0,70
|
0,18
|
Sút chệch mục tiêu
|
3
|
2
|
Sút bị cản
|
2
|
3
|
Sút trong vòng cấm
|
2
|
6
|
Sút ngoài vòng cấm
|
5
|
1
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Singapore 0-0 Indonesia!
Kịch bản 45 phút đầu tiên hoàn toàn theo những gì Singapore tính toán. Indonesia sẽ phải điều chỉnh sau giờ nghỉ.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
44'
Trọng tài rút thẻ vàng với Song Ui-Young.
39'
Shah Shahiran bay người đánh đầu phá bóng sau pha chuyền bổng rất nguy hiểm của Indonesia.
38'
Baker bật cao đánh đầu trong tư thế với, không tạo được khó khăn cho thủ môn Izwan Mahbud.
36'
Thom Haye tung cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 30 mét, bóng đi cao hơn xà ngang khung thành Singapore.
31'
Không vào! Suýt có siêu phẩm! Ilhan Fandi tiếp bóng trong tư thế khó, anh mất trụ vẫn bay người thực hiện cú đánh gót nhưng Supriadi phản xạ cứu thua.
30'
Không vào! Lee Baker thực hiện pha đánh đầu tầm thấp hiểm hóc, nhưng thủ môn Izwan Mahbud xuất sắc đổ người cứu thua.
29'
Eliano Reijnders phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm, nhưng anh xử lý quá nhiều chạm trước khi sút bật hậu vệ Singapore.
25'
Singapore đã có 5 pha dứt điểm, trong khi Indonesia chỉ có cú sút duy nhất từ cơ hội của Baker.
24'
Không vào! Song Ui-Young xâm nhập vòng cấm thực hiện cú đá nhanh bằng chân phải từ pha căng ngang, nhưng thủ môn Cahya Supriadi đổ người cứu thua.
23'
Cơ hội! Song Ui-Young tìm thấy khoảng trống sau tình huống pressing tốt của Singapore, nhưng cú sút xa của anh một lần nữa bị hậu vệ Indonesia cản phá.
21'
Baker ngã trong vòng cấm Singapore nhưng trọng tài không thổi phạt.
19'
Trên sân Mỹ Đình, Nguyễn Đình Bắc giúp Việt Nam dẫn 1-0 trước Campuchia. Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của Bắc tại ASEAN Cup 2026.
18'
Pha căng ngang của Indonesia không có điểm đến. Dù vậy, đây cũng là pha bóng việt vị của đội khách.
12'
Trận đấu đang diễn ra theo đúng ý đồ của Singapore. Các cầu thủ chủ nhà duy trì nhịp độ thấp và không cho Indonesia nhiều khoảng trống.
8'
Song Ui-Young sút xa không vượt qua được hậu vệ đội khách.
7'
Trọng tài lắng nghe tư vấn VAR, nhưng không có vấn đề gì.
4'
Hami Syahin sút xa không thành công.
2'
Không vào! Indonesia tấn công nhanh, Lee Baker vượt qua thủ môn chủ nhà tung ra cú dứt điểm cận thành, nhưng tiền vệ Shahiran kịp băng về cứu thua trước vạch vội.
1'
Trận đấu bắt đầu.
19h46
Indonesia đã thực hiện 2 sự thay đổi quan trọng so với đội hình thua 0-3 trước Việt Nam. Nadeo Argawinata và Jordi Amat ngồi dự bị.
Cahya Supriadi được chọn làm thủ môn chính, trong khi Wahyu Prasetyo đảm nhiệm vị trí hậu vệ. Rizky Ridho vẫn giữ vững vị trí trung vệ ngay từ đầu trận.
Ở tuyến giữa và hàng công, huấn luyện viên John Herdman vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát gồm Eliano Reijnders, Dony Tri Pamungkas, Marc Klok, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen và Mitchell Baker. Shayne Pattynama cũng đá chính.
Đội hình xuất phát của Indonesia
Đội hình xuất phát của Singapore
Thống kê
Kể từ năm 2002, Singapore chỉ thua 1 trận duy nhất trên sân nhà trước đội tuyển Áo Đỏ Trắng. Trong thời gian này, “Những chú sư tử” có 4 chiến thắng và hòa 3 khi tiếp đón đối thủ đến từ xứ vạn đảo.
Thông tin trận đấu
- Indonesia tung ra nhiều pha dứt điểm nhất tại ASEAN Cup 2026, với 59 lần. Garuda đạt tỷ lệ sút chính xác 62,2% - cao thứ hai giải đấu, sau Thái Lan 64,2%.
- Singapore mới ghi 4 bàn thắng ở ASEAN Cup 2026, chỉ hơn Lào (3) và Timor Leste (0).
- Singapore có 2 trận giữ sạch lưới và chỉ nhận 1 bàn thua. Chỉ có Việt Nam và Thái Lan giữ sạch lưới cả 3 trận ASEAN Cup 2026.8.7
- Indonesia thực hiện 1.586 đường chuyền với 1.782 lần chính xác - tỷ lệ 89%. Đây là tỷ lệ tốt nhất trong số các đội dự ASEAN Cup 2026.
- Indonesia và Myanmar có 25 đường tạt bóng thành công, cao nhất ASEAN Cup 2026.
- Các cầu thủ Singapore bị bắt việt vị 12 lần ở ASEAN Cup 2026, cao nhất giải đấu.
- Không ai dứt điểm nhiều hơn Lee Baker, với 18 lần. Chân sút Indonesia đang cùng Win Naing Tun của Myanmar dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 4 pha lập công.