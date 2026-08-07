"Tôi thích sau mỗi trận, tuyển Việt Nam lại có sự thay đổi để tạo ra những bất ngờ. Chứ cứ đá mãi một đội hình thì việc bị Singapore bắt bài ở trận vừa rồi cũng là minh chứng cho thấy mình chưa đủ mạnh để áp đặt hoàn toàn.

Tuy nhiên, dự đoán đội hình của HLV Kim Sang Sik là chuyện rất khó. Tuyển Việt Nam có ưu điểm là lực lượng đông và khá dồi dào, nên ai đá trước, ai đá sau cũng được. Mỗi người đều có một nhiệm vụ để giải quyết một vấn đề nào đó. Chỉ có điều ông Kim sẽ xếp ai thì mình không thể biết được", BLV Quang Huy đánh giá về vấn đề nhân sự trận tuyển Việt Nam vs Campuchia.

Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều so với Campuchia. Ảnh: VFF

"Đá ở Mỹ Đình thì rất có thể Quang Hải trở lại đá cùng Hoàng Đức. HLV Kim Sang Sik khả năng thay đổi hàng công. Lối đá của chúng ta hiện nay là sự pha trộn giữa sơ đồ 3-5-2 và 3-4-3. Ví dụ Hai Long có thể được xem là một trong ba tiền đạo, nhưng khi lùi xuống lại trở thành một trong ba tiền vệ.

Nếu thay đổi thì tôi nghĩ chủ yếu thay ba vị trí trên hàng công, và thêm một trung vệ. Về chuyện Đình Bắc được bố trí thế nào cũng không thể biết được. Khi đang có lực lượng đông như vậy ai đá trước, ai đá sau cũng đều có lý, miễn là sự thay đổi tạo ra khác biệt. Ngay cả trận gặp Singapore, những quyết định nhân sự vẫn có lý, nếu như chúng ta dứt điểm tốt hơn", BLV Quang Huy nói thêm.

Đánh giá về Campuchia, BLB Quang Huy cho biết: "Họ cho thấy sự tiến bộ, dù vẫn dưới cơ tuyển Việt Nam. Điều cần đề phòng là Campuchia hoàn toàn có thể chơi giống cách Singapore. Vì vậy, tuyển Việt Nam phải dè chừng lối đá quyết liệt và giàu thể lực của đối phương. Đúng là phải tấn công, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần giữ được sự bình tĩnh".

"Tôi nghĩ tuyển Việt Nam thắng 2-0 là đủ. Chúng ta cần giành ngôi nhất bảng A và giữ được lực lượng, bắt đầu tính toán cho trận bán kết", BLV Quang Huy chốt lại.

Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Campuchia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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