Sau chiến thắng mang tính then chốt trước Indonesia (3-0), tuyển Việt Nam đặt một chân vào bán kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần một trận hòa là đi tiếp, nhưng họ muốn làm nhiều hơn thế.

Xuân Son và các đồng đội chắc chắn chơi hết sức, quyết thắng đẹp Campuchia để giành ngôi nhất bảng. Kết quả này không chỉ giúp nhà ĐKVĐ có được tâm lý tốt trước những thử thách tiếp theo, mà còn được thi đấu trận chung kết lượt về trên sân nhà, một khi thắng chung cuộc ở vòng bán kết.

Dù dành sự tôn trọng cao nhất với Campuchia, nhưng đây không phải là trận đấu quá khó với tuyển Việt Nam, nếu thi đấu đúng khả năng.

Tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Ảnh: S.N

Đầu tiên, cần phải nhấn mạnh rằng Campuchia đã hết động lực sau khi bị loại sớm ở bảng A. Ngoài ra, trước trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Koji Gyotoku nói lời chia tay với tiền đạo Mat Noron, tiền đạo nhập tịch Abdel Kader Coulibaly và tiền vệ Sieng Chanthea vì lý do sức khỏe. Đây đều là những nhân tố có vai trò quan trọng trong đội hình Campuchia tại ASEAN Cup 2026.

Campuchia có thể học cách phòng ngự như Singapore, nhưng đoàn quân của HLV Koji Gyotoku không có những cầu thủ chất lượng, khả năng tổ chức cũng không tốt để làm khó được tuyển Việt Nam. Thậm chí nếu sớm nhận bàn thua, Campuchia có thể bị “vỡ trận”.

Về phần mình, HLV Kim Sang Sik khẳng định tuyển Việt Nam ngay cả khi được xếp trên cơ đối thủ, vẫn sử dụng lực lượng đủ mạnh để có thể giành chiến thắng ở trận cuối vòng bảng.

Trên thực tế, đội hình mạnh nhất của “Những chiến binh sao vàng” chính là sự tối ưu cho từng trận đấu cụ thể. Đấu với Campuchia, HLV Kim Sang Sik có thể trao cơ hội cho những cầu thủ thể hiện chưa tốt ở trận hòa Singapore như Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son…

Xuân Son và các đồng đội tự tin chiến thắng Campuchia. Ảnh: S.N

Nếu được trao cơ hội và ghi dấu ấn, những cầu thủ trên sẽ lấy lại sự tự tin, cảm hứng chơi bóng và trở lại với chính mình, cùng tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết. Đây là điều mà HLV Kim Sang Sik rất mong chờ.

Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Campuchia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vỹ, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Đình Bắc, Xuân Son.

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