Đến lúc trao cơ hội cho "kép phụ"

Chiến thắng trước Indonesia giúp tuyển Việt Nam gần như cởi bỏ áp lực, cũng như tiến gần hơn tấm vé bán kết ASEAN Cup. Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ không giữ nguyên đội hình xuất phát, thay vào đó là những sự điều chỉnh vừa đủ để đảm bảo sức cạnh tranh, đồng thời tạo cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu.

Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm được dự đoán sẽ bắt chính thay Patrik Lê Giang. Đây không phải sự thay đổi vì chuyên môn, mà nhằm giúp cả hai thủ môn duy trì cảm giác thi đấu trong bối cảnh chặng đường phía trước còn rất dài.

HLV Kim Sang Sik sẽ đưa ra những tính toán

Tương tự với trường hợp của Văn Lâm là Văn Đô, cầu thủ chạy cánh phải này cũng cần HLV Kim Sang Sik sử dụng nhằm duy trì cảm giác thi đấu, phòng trường hợp Tiến Anh nhận thẻ phạt, chấn thương…

Ngoài ra, Nhật Minh, Văn Hậu sẽ trở lại đội hình xuất phát. Cả hai chỉ được chơi ít phút ở trận đấu trước nên khả năng cao ông Kim Sang Sik ưu tiên đá chính trước khi tính tới những thay đổi kế tiếp.

Trên hàng công, Gia Hưng cũng có thể lần đầu được trao cơ hội đá chính tại ASEAN Cup 2026. Trước một đối thủ như Campuchia, đây là thời điểm thích hợp để HLV Kim Sang Sik đánh giá khả năng hòa nhập của cầu thủ này, đồng thời tạo thêm phương án cho vòng bán kết.

Việc xoay tua không chỉ giúp các trụ cột có thêm thời gian hồi phục, mà còn giúp ban huấn luyện có cái nhìn rõ hơn về những phương án dự phòng khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Và những điều chỉnh khác

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng vẫn giữ nguyên nền tảng chiến thuật cũng như phần lớn bộ khung đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia.

Như trường hợp của trung vệ Thành Trung, Việt Anh khả năng sẽ tiếp tục được tin dùng. Phía trên, Thành Long sau màn trình diễn tốt ở trận gặp Indonesia hoàn toàn xứng đáng có mặt trong đội hình xuất phát trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Và trao cơ hội cho những cầu thủ chưa hay ít được ra sân tại ASEAN Cup 2026 khi tuyển Việt Nam đấu Campuchia

HLV Kim Sang Sik cũng đưa Quang Hải trở lại đội hình xuất phát. Sau 2 trận đấu đầu tiên chơi khá nhiều thời gian nhưng đội trưởng tuyển Việt Nam vẫn chưa quá ổn, nên cuộc đối đầu với Campuchia là cơ hội thích hợp để giúp cầu thủ người Đông Anh tìm lại phong độ cao nhất.

Đáng chú ý, Đình Bắc vẫn được kỳ vọng tiếp tục đá chính. Sau khi được HLV Kim Sang Sik bảo vệ bằng sự tin tưởng ở trận gặp Indonesia, tiền đạo này có thêm một cơ hội để đáp lại niềm tin ấy bằng màn trình diễn hiệu quả hơn, đặc biệt trong khâu dứt điểm.

Nếu đúng như những tính toán trên, tuyển Việt Nam sẽ không thay đổi quá nhiều về cách chơi, nhưng đủ mới mẻ về con người. Đó có lẽ cũng là phương án hợp lý nhất với HLV Kim Sang Sik: vừa hướng tới một chiến thắng trước Campuchia để khép lại vòng bảng bằng ngôi đầu, vừa từng bước chuẩn bị lực lượng và tạo chiều sâu đội hình cho những thử thách lớn hơn phía trước.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Văn Lâm; Văn Đô, Việt Anh, Thành Chung, Nhật Minh; Văn Hậu, Thành Long, Quang Hải, Đình Bắc, Gia Hưng, Hai Long.

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