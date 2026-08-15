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Đội hình ra sân
Singapore: Izwan; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Stewart; Ilhan Fandi.
Thái Lan: Kampol, Manuel Tom Bihr, Nattapong, Ousmane Thiangkham, Narubadin, Sarach Yooyen, Kakana, Seksan Ratree, Picha Uthra, Yosakorn, Teerasak.
Bàn thắng: Ilhan 84' - Teerasak 14' 26', Seksan 51'
Kết thúc
84'
Bàn thắng (1-3, Ilhan Fandi): Nhận bóng đầu vòng cấm, Ilhan Fandi tung ra cú đá chân phải hiểm hóc, bóng trúng cột dọc bay vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.
75'
Singapore vẫn đang miệt mài tấn công tìm bàn gỡ, với sự năng nổ của Shawal Anuar.
65'
Thái Lan tiếp tục ra đòn phản công. Picha lao lên bên cánh trái đá vào góc gần nhưng thủ môn Izwan đã cản phá thành công.
62'
Singapore đang cố gắng tấn công tìm bàn thắng nhưng hàng thủ Thái Lan giăng ra quá kín kẽ.
56'
Seksan một lần nữa có cơ hội kết thúc từ bên cánh phải nhưng bóng bay cắt ngang khung thành.
51'
Bàn thắng (0-3, Seksan): Gustavsson bứt phá tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Seksan đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-0.
Kết thúc hiệp 1
43'
Người hùng bên phía Thái Lan là Teerasak dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Gustavsson.
35'
Trên chấm penalty, Shawal Anuar lại không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Kampol.
29'
Yotsakon có tình huống đẩy ngã Shawal Anuar trong vòng cấm Thái Lan. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Singapore được hưởng phạt đền.
26'
Bàn thắng (0-2, Teerasak): Không cầm nhiều bóng nhưng Thái Lan tỏ ra cực kỳ lợi hại mỗi đợt dâng cao tấn công. Teerasak một lần nữa xé lưới Singapore với pha đánh đầu cận thành chính xác.
21'
Haris Harun mắc sai lầm tạo điều kiện cho Teerasak lẻn xuống. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bị thủ môn Izwan đẩy ra.
14'
Bàn thắng (0-1, Teerasak): Sau pha pressing tầm cao cướp bóng hiệu quả, Seksan chọc khe thông minh để Teerasak băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng mở tỷ số.
13'
Hậu vệ cánh của Thái Lan - Oussama bất ngờ nã pháo tầm xa nhưng bóng lại đi chệch khung thành.
5'
Hai đội đang nhập cuộc đầy quyết tâm với những tình huống đôi công hấp dẫn.
20h
Trận đấu bắt đầu.