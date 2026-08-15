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Đội hình ra sân

Singapore: Izwan; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol, Manuel Tom Bihr, Nattapong, Ousmane Thiangkham, Narubadin, Sarach Yooyen, Kakana, Seksan Ratree, Picha Uthra, Yosakorn, Teerasak.

Bàn thắng: Ilhan 84' - Teerasak 14' 26', Seksan 51'

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Cầu thủ Thái Lan ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Changsuek

15/08/2026 | 22:08

Kết thúc

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Thái Lan giành chiến thắng thuyết phục - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
15/08/2026 | 21:46

84'

Bàn thắng (1-3, Ilhan Fandi): Nhận bóng đầu vòng cấm, Ilhan Fandi tung ra cú đá chân phải hiểm hóc, bóng trúng cột dọc bay vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:45

75'

Singapore vẫn đang miệt mài tấn công tìm bàn gỡ, với sự năng nổ của Shawal Anuar.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:27

65'

Thái Lan tiếp tục ra đòn phản công. Picha lao lên bên cánh trái đá vào góc gần nhưng thủ môn Izwan đã cản phá thành công.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:26

62'

Singapore đang cố gắng tấn công tìm bàn thắng nhưng hàng thủ Thái Lan giăng ra quá kín kẽ.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:20

56'

Seksan một lần nữa có cơ hội kết thúc từ bên cánh phải nhưng bóng bay cắt ngang khung thành.

Thu gọn
15/08/2026 | 21:14

51'

Bàn thắng (0-3, Seksan): Gustavsson bứt phá tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang dọn cỗ để Seksan đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-0.

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Seksan ăn mừng bàn thắng thứ 3 - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
15/08/2026 | 21:00

Kết thúc hiệp 1

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Thủ thành Kampol xuất sắc cản phá quả penalty - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
15/08/2026 | 20:45

43'

Người hùng bên phía Thái Lan là Teerasak dính chấn thương, buộc phải rời sân sớm nhường chỗ cho Gustavsson.

Thu gọn
15/08/2026 | 20:39

35'

Trên chấm penalty, Shawal Anuar lại không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn Kampol.

Thu gọn
15/08/2026 | 20:33

29'

Yotsakon có tình huống đẩy ngã Shawal Anuar trong vòng cấm Thái Lan. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Singapore được hưởng phạt đền.

Thu gọn
15/08/2026 | 20:29

26'

Bàn thắng (0-2, Teerasak): Không cầm nhiều bóng nhưng Thái Lan tỏ ra cực kỳ lợi hại mỗi đợt dâng cao tấn công. Teerasak một lần nữa xé lưới Singapore với pha đánh đầu cận thành chính xác.

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Teerasak lại có duyên với mành lưới Singapore - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
15/08/2026 | 20:28

21'

Haris Harun mắc sai lầm tạo điều kiện cho Teerasak lẻn xuống. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng bị thủ môn Izwan đẩy ra.

Thu gọn
15/08/2026 | 20:25

14'

Bàn thắng (0-1, Teerasak): Sau pha pressing tầm cao cướp bóng hiệu quả, Seksan chọc khe thông minh để Teerasak băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng mở tỷ số.

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Teerasak bừng sáng - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
15/08/2026 | 20:24

13'

Hậu vệ cánh của Thái Lan - Oussama bất ngờ nã pháo tầm xa nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

Thu gọn
15/08/2026 | 20:24

5'

Hai đội đang nhập cuộc đầy quyết tâm với những tình huống đôi công hấp dẫn.

Thu gọn
15/08/2026 | 20:23

20h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
15/08/2026 | 20:19

19h

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Đội hình ra sân Singapore vs Thái Lan - Ảnh: ASEAN United
Thu gọn
15/08/2026 | 11:32

18h

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Cầu thủ hai đội hăng say tập luyện trước vòng bán kết - Ảnh: FAS và Changsuek
Thu gọn
15/08/2026 | 11:31

17h30

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Thống kê đối đầu 5 trận gần nhất giữa hai đội - Ảnh: Changsuek
Thu gọn
15/08/2026 | 11:30

17h

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Cuộc chạm trán trên sân Jalan Besar hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: FAS
Thu gọn