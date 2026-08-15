Bàn thắng (0-2, Teerasak): Không cầm nhiều bóng nhưng Thái Lan tỏ ra cực kỳ lợi hại mỗi đợt dâng cao tấn công. Teerasak một lần nữa xé lưới Singapore với pha đánh đầu cận thành chính xác.

Teerasak lại có duyên với mành lưới Singapore - Ảnh: Changsuek