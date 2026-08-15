Vào 20h tối nay (15/8), Singapore sẽ nghênh chiến tuyển Thái Lan ở bán kết 1 ASEAN Cup 2026, trước khi trận Malaysia vs Việt Nam diễn ra vào ngày mai (16/8).

Fandi cùng đồng đội sẽ lại được hưởng niềm vui thế này khi tiếp Thái Lan tối nay?

Tuyển Singapore dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee, giành quyền vào vòng 4 đội với tư cách nhì bảng A ASEAN Cup 2026, với 2 thắng và 2 hòa, ghi 5 bàn và thủng lưới 2. Đáng chú ý, đội bóng đảo quốc Sư tử cầm chân cả tuyển Việt Nam (0-0) lẫn Indonesia (1-1) – trận quyết định đưa họ đi tiếp.

Đấu Thái Lan ở bán kết lượt đi, chủ nhà Singapore có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, tâm lý thoải mái và phấn chấn. Tiền đạo Ilhan Fandi đang có phong độ cao, là tác giả của 3/5 bàn cho Singapore tại vòng bảng.

Người Thái cũng ‘điểm danh’ những gương mặt chú ý của đối thủ, như cặp anh em Ryhan Stewart và Harhys Stewart, Song Ui-yong và cầu thủ giàu kinh nghiệm, Shawal Anuar có thể trừng phạt hạng thủ đối phương, mỗi khi có cơ hội.

Trong khi đó, Thái Lan thời thuyền trưởng Anthony Hudson xếp nhất bảng B không ngoài dự đoán, là đội duy nhất toàn thắng vòng bảng, lấy trọn 12 điểm, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới. Đội khách cũng toàn vẹn lực lượng, không có ai bị chấn thương hay treo giò, khi bước vào bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Dù chơi trên sân khách, nhưng Thái Lan được đánh giá có cơ hội thắng cao hơn Singapore. Xét về đối đầu quá khứ “Voi chiến” cũng vượt trội hơn hẳn, với 7 thắng, 2 hòa và chỉ thua 2.

Thái Lan có phát huy được sức mạnh như vòng bảng để đạt mục tiêu chiến thắng trước khi tiếp đối thủ trên sân nhà

Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội là ở vòng bảng ASEAN Cup 2024, Thái Lan thắng kịch tính 4-2 trên sân của Singapore.

Thế nhưng, báo chí Thái Lan không quên “nhắc” đội nhà rằng, dù họ thắng thế đối đầu, nhưng Singapore chỉ ra, chơi tốt hơn ở vòng đấu loại trực tiếp và 2 thất bại của ‘Voi chiến’ trước đối thủ đều tại trận đấu tranh ngôi vương – 2007 và 2012.

Đánh giá tương quan hiện nay, Singapore có lợi thế sân nhà, tâm lý cũng thoải mái hơn hẳn nhờ 2 chiến thắng quan trọng được nhắc ở trên.

Còn Thái Lan đang sở hữu đội hình mạnh, linh hoạt và gắn kết hơn. Nhưng với ‘Voi chiến’, một kết quả hòa cũng không phải là tệ, dù tất nhiên họ sẽ nỗ lực để mang về một trận thắng, trước khi tái đấu Singapore trên sân nhà.

Đây là vòng đấu bán kết, khả năng 2 đội sẽ nhập cuộc thận trọng, thăm dò nhau. Singapore tiếp tục phát huy sức mạnh phòng thủ, chờ cơ hội phản công, còn Thái Lan sẽ giải bài toán tìm đường vào khung thành đối phương.

Dự đoán: Singapore 2-1 Thái Lan

Đội hình dự kiến:

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kamphol Pathom-Arkhakul, Manuel Tom Bihr, Nattapong Sairiya, Ousmane Thiangkham, Narubadin Weerawatnodom, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Picha Uthra, Yosakorn Burapha, Teerasak Pueypimai.

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